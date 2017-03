La invitaţia Primăriei Făgăraş, ambasadorul Republicii Indonezia în România, E.S. Diar Nurbintoro, s-a aflat in vizită în municipiu, joi, 2 martie a.c. începînd cu ora 16.30. Delegatia oficială a fost primită la Cetatea Fagarasului de primarul Gheorghe Sucaciu, Elena Nemes, reprezentantul Compartimentului de proiecte europene si directorul Muzeului Ţării Făgăraşului, Elena Bejenaru. Vizita a fost un prim pas spre crearea unui parteneriat axat pe turism, tradiţii şi economie. Oaspeţii au vizitat Cetatea şi s-au arătat împresionaţi de starea castelului medieval şi de legendele care stau la baza istoriei acestuia. Turul muzeului a fost oprit de oaspeţi pentru a fotografia exponatele care i-au impresionat cel mai mult. Vasele de ceramică şi porţelan, obiectele tradiţionale făgărăşene, dar mai ales povestea Fecioarei de fier le-au atras atenţia în mod deosebit. Primarul şi reprezentanţii Ambasadei au poposit în Turnul Tomory unde cei din urmă au semnat în Cartea de oaspeţi. Primarul le-a oferit daruri simbolice care au fost appreciate. ,,Ne bucurăm să ne aflăn aici, în acest castel încărcat de istorie. Am făcut o vizită şi la Sibiu şi ne-a plăcut foarte mult. Ne dorim să revenim la Făgăraş, iar vizita de astăzi să deschidă drumul unei frumoase colaborări” a spus oficialul Republicii Indonezia. ,,Făgăraşul este deschis la orice parteneriat străin care va adduce, în timp, beneficii comunităţii noastre. Avem de învăţat cîte ceva de la orice ţară, cultură, iar noi trebuie să fim deschişi. Nu este prima vizită de acest fel, am avut şi delegaţii chineze , italiene şi vom continua să ne facem cunoscuţi. Avem cu ce să ne prezentăm şi trebuie să învăţăm să ne promovăm. Vrem să avem o uşă deschisă la toate ambasadele pentru că ne va fi de ajutor” a spus primarul Gheorghe Sucaciu.