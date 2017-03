Localnicii din Hurez au partcipat la adunarea satului organizată de Executivul primăriei

Cu ani în urmă, în fiecare sat localnicii se adunau, periodic, la căminul cultural pentru a-şi spune păsurile în faţa celor care conduceau comunitatea. Adunarea se anunţa la biserică sau cu ,,trîmbiţa” cu o seară înainte. Lucrurile mergeau, atunci, mai bine, dar în ziua de azi astfel de întruniri sînt tot mai rare sau deloc. Primarul comunei Beclean, Claudiu Motrescu, a organizat miercuri, 2 martie a.c., în jurul orei 14.00, o astfel de adunare sătească în satul Hurez. Peste 30 de persoane au fost prezente la căminul cultural pentru a sta de vorbă cu conducerea primăriei în privinţa problemelor curente ale comunităţii lor. Gunoaiele depozitate de Salco în aproierea localităţii Hurez a fost unul dintre subiectele îndelung discutate la şedinţă mail ales că la marginea satului a apărut un depozit clandestin de gunoaie menajere. ,,Am vorbit cu directorul societăţii şi ne-a asigurat că respectivele gunoaie vor fi încărcate şi transportate cît de curînd. Este o problemă delicată, dar depozitul respectiv este provizoriu. Vreau să vă comunic că Salco vrea să scumpească gunoiul la 7 lei. I-am propus directorului societăţii de salubritate o soluţie care să ducă la o plată reală, aceea de a cîntări gunoiul abonaţilor, iar plata să se facă după cantitatea aruncată" le-a spus primarul comunei Beclean, Claudiu Motrescu, sătenilor. Unii localnicii au propus executivului să mute cele trei containere din centrul satului în altă zonă, pentru că făgărăşenii care sînt în trecere prin localitate aruncă gunoaiele în pubelele lor. O problemă spinoasă s-a referit şi la contractele de salubritate pe care unii săteni refuză să le semneze. .

Proiecte de investiţii

Executivul de la Beclean a prezentat în faţa oamenilor investiţiile ce vor fi realizate la Hurez. ,,Modernizarea căminului cultural este pe lista de priorităţi. Se va deschide şantierul pentru lucrări de extindere şi de modernizare la cămin cultural. În această perioadă angajaţii Primăriei Beclean pregătesc documentele necesare pentru obţinerea finanţării proiectului. O altă lucrare este asfaltarea drumului între localităţile Hurez şi Iaşi. Aceste proiecte vor fi depuse la Ministerul Dezvoltării pentru finanţare, în cursul lunii martie 2017" a spus primarul Motrescu. ,,Drumul Hurez - Beclean ar fi mai util pentru noi, de ce nu asfaltaţi acest drum?" au fost întrebat localnicii. ,,Drumul respectiv nu poate fi asfaltat pentru că acolo există un dosar penal. Fostul primar nu a executat lucrarea respectivă şi acum există un litigiu. Vă rog să înţelegeţi, drumul respectiv nu poate fi, acum, asfaltat" a mai spus primarul.



Apă ruginită la robinet

O problemă sesizată de localnici a fost calitatea apei livrată în localitatea Hurez. ,,Ne-am săturat să sesizăm problema calităţii apei. Conductele de apă potabilă sînt ruginite şi vechi din anii 60". Ca să bei o cană cu apă trebuie să aştepţi 15 minute, în prima fază apa vine roşie, apoi portocalie şi tot aşa îşi schimbă culoarea. Apa consumată de la robinet este un pericol, nu ştim cît timp va mai dura pînă cînd vom avea apă potabilă la robinet. Cineva trebuie să ia măsuri, am sesizat de ani de zile această problemă şi nu s-a rezolvat" au spus localnicii. ,,Conductele sînt vechi şi trebuiau să fie schimbate de mult. Am discutat cu cei de la Sc Apă Canal Sibiu SA şi ne-au promis că în cursul anului 2018 se vor înlocui aceste conducte" le- a spus primarul.



Fără titluri de proprietate

Eliberarea titlurilor de proprietate pe terenuri a fost o altă nemulţumire a oamenilor. ,,Din cauza la două sau trei persoane nu se eliberează titlurile de proprietate. Noi trebuie să-i acţionăm în judecată pentru că din cauza lor nu intrăm în posesia titlurilor. Băiatul meu vrea să acceseze fonduri europene printr-un proiect, dar trebuie să facă dovada proprietăţii terenului şi nu are cum. Din cauza lor suferă un sat întreg" au spus un localnic. ,,Este o problemă care nu mai depinde de primărie. În momentul în care vin la sediul Primăriei şi semnează, noi dăm titlurile de proprietate, dacă nu semnează nu le putem emite. Sînteţi o mînă de oameni rezolvaţi-vă problema, noi ne-am făcut treaba, acum e rîndul vostru" a mai spus primarul.



Curăţenie de primăvară

,,Trebuie să începem campania de curăţenie în sat şi toţi oamenii trebuie să se implice. Fiecare proprietar are obligaţia să facă curăţenie şi să elibereze drumurile publice. O să mai facem o informare după care vom trece la sancţiuni dacă este cazul. Cine nu respectă, cu părere de rău, va fi amendat" a spus viceprimarul nca Trâmbiţaş. ,,Vă rugăm să faceţi o echipă de control să se deplaseze la fiecare casă, să verifice pe teren, iar cei care nu îşi fac curat să fie amendaţi" au spus localnicii.



Rău platnicii din Hurez

Primăria comunei Beclean va afişa în satul Hurez lista cu persoanele care nu şi-au achitat impozitele şi amenzile restante pentrul anul 2016. ,,Am întocmit o listă cu peste 40 de persoane care nu şi-au plătit impozitul sau amenzile. Suma este mare, iar noi trebuie să o recuperăm. La data de 31 decembrie 2016, Marius Gheorghe avea de achitat suma de 16.113 lei din care 90% reprezentau amenzile. Codruţ Constantin are şi el de plătit 8.740 lei reprezentnd datorii către bugetul local. Ilie Burlea are de achitat 4.556 lei. Lista e destul de lungă şi vreau să vă pun că noi am încercat să le facem poprire, dar nu au bani în bancă. Dacă nu vin să-şi achite datoriile sîntem nevoiţi să-i executăm silit" a spus inspectorul de la Serviciul de taxe şi impozite locale. Cei prezenţi la şedinţă au primit listele cu datornicii satului.



Lemne pentru foc

S-a ridicat şi situaţia lemnelor de foc, iar primarul a ţinut să anunţe că lista persoanelor care doresc să primească lemn de foc este deschisă la primărie şi în continuare. ,,La pădure se livrează lemn de foc, dacă doriţi puteţi solicita 5 mc. Costul ste de 135 lei/ mc , gratuit au fost împărţite lemne doar la biserici şi la căminele culturale" a mai spus primarul. Primarul comunei a precizat că solicitările respective să fie făcute de persoanele care nu au beneficiat de lemne.