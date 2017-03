,,Micii exploratori" este proiectul dascălilor de la Liceul Teoretic ,,IC Drăguşanu” din Victoria care a adus şcolii o staţie meteo Elevii implicaţi în cercetarea plantelor medicinale din zona oraşului Victoria

La Liceul Teoretic ,,IC Drăguşanu” din Victoria activităţile extraşcolare au devenit deosebit de atractive pentru elevi, mai ales că reuşesc să-şi completeze cunoştinţele şi să obţină performanţe şcolare. Meritul este însă al dascălilor de aici care îi atrag în tot felul de proiecte, care mai de care mai speciale şi practice.



Staţie meteo la liceu

O echipă de profesori de la Liceul Teoretic ,,IC Drăguşanu" din Victoria a obţinut finanţarea unui proiect în cadrul Programului Ştiinţescu - Ţara Făgăraşului. Este vorba despre proiectul ,,Micii exploratori" întocmit de opt dascăli de matematică, fizică, geografie, biologie şi educaţie tehnologică prin care a fost achiziţionată o staţie meteo performată cu senzori în valoare de 4.300 lei. ,,În toamna anului trecut am iniţiat proiectul adaptat pentru şcoala noastră. 60 de elevi vor lucra în cadrul atelierele de lucru pe care le-am denumit: ,,micii constructori" şi ,,micii meteorologi". Ne dorim să prezentăm ştiinţele implicate în explicarea acestor fenomene: fizica - prin identificarea fenomenelor specifice şi a principiilor de fruncţionare ale instrumentelor, educaţie tehnologică - prin alegerea materialelor necesare construcţiei, matematică - prin organizarea datelor, efectuarea calculelor şi prelucrarea lor prin diagrame, biologia - prin explicarea influenţei factorilor meteorologici asupra lumii. Astfel stimulăm creativitatea elevului încurajîndu-l să-şi dezvolte modelele propri de explorare, investigare şi exprimare prin intensificarea relaţiilor de colaborare" a spus profesoara Mărioara Deszi.



Se caută sponsori

,,În perioada următoare în curtea şcolii generale se va construi o platformă meteorologică care va fi dotată cu instrumentele necesare pentru prelucrarea datelor meteo, prin care elevii să determine starea vremii. Laboratorul de fizică - chimie va fi dotat cu staţia meteo care va fi conectată la un laptop şi la o imprimantă. Pe platformă vor fi ampasate o serie de termometre şi aparate necesare pentru funcţionarea staţiei. În cadrul proiectului vom construi şi un avizier unde elevii vor afişa periodic datele obţinute şi vremea probabilă pentru următoarele zile. Astfel încît şi locuitorii oraşului să beneficieze de datele obţinute legate de vreme. În cadrul acestui proiect am vrut să avem şi o staţie de sonorizare cu ajutorul căreia elevii de la şcoala generală să organizeze emisiuni, iar în pauze să asculte ascultau muzică. Ar fi fost un mod de a socializa elevii. Banii obţinuţi au acoperit doar valoarea staţiei meteo. Proiectul nostru depus la acest program este mult mai mare, valoarea totală fiind de 10.300 lei. Am primit finanţare doar de 4.300 de lei, restul sumei fiind acoperită de alţi parteneri. Primăria Victoria va aloca suma de 3.000 lei, iar restul de 3000 lei încercăm să-l acoperim apelînd la sponsori şi din venituri proprii” a spus profesoarea Deszi. În cadrul programului Ştiinţescu din Ţara Făgăraşului au fost depuse 24 de proiecte, însă doar 10 au primit finanţare. Profesorii care au iniţiat proiectul de la Liceul ,,IC Drăguşanu” au fost: Ana Maria Gălbincea, Cristina Lostun, Deszi Mărioara, Tătaru Mariana, Ileana Mătuşoiu, Alina Timofte, Matei Morlova şi Magdalena Baiulescu.



Proiect finanţat de francezi

Un alt proiect iniţiat de profesorii de la Liceul Teoretic ,,IC Drăguşanu" este ,,Studiul proceselor de extracţie a compuşilor valoroşi din plantele medicinale, din zona oraşului Victoria". Acest proiect vizează dezvoltarea abilităţii elevilor de a studia experimental compoziţia şi proprietăţile terapeutice ale plantelor. 30 de elevi de liceu şi de gimnaziu vor implementarea acest proiect, iar cinci profesori vor coordona voluntar lucrările practice ale elevilor. ,,În laborator se vor face studii legate de compoziţia şi proprietăţilor plantelor medicinale, dar şi de valorificarea lor în diferite scopuri. Putem obţine uleiuri volative, putem prepara tincturi şi macerate” a spus profesoara îndrumător de proiect, Marioara Deszi. Pentru dotarea laboratorului în care elevii să implementeze proiectul este necesar un buget de 11.750 lei. Primăria Chevilly- Larue oferă sprijin financiar pentru achiziţinarea aparaturii de laborator utilizată în acţiunile proiectului. ,,Primăria Chevilly - Larue ne oferă un sprijin financiar de 6.750 lei pentru aparatură, Primăria Victoria susţine proiectul cu 3.000 lei, iar diferenţa va fi suportată din venituri proprii ale liceului. Acest proiect vizează dezvoltarea abilităţilor elevilor de utilizare a cunoştinţelor de chimie şi biologie, în scopul prelucrării şi valorificării plantelor medicinale din zonă, în scopul înbunătăţieii calităţii vieţii" a spus autorul proiectului prof. Mărioara Dezsi. Acest proiect se va derula vreme de un an timp în care va aduce elevilor o serie de beneficii. Conform profesoarei Dezsi, lucrările derulate îi va ajuta pe elevii mai slabi să înveţe mai bine, iar pe cei capabili de performanţă să-şi dezvolte spiritul de observare şi investigare, determinîndu-le interesul pentru cercetare. ,,Urmărim implicarea elevilor în realizarea unor lucrări practice legate de studiul proprietăţilor şi a compoziţiei plantelor din zonă. În perioada următoare vom desfăşura activităţi competitive, expoziţii, mese rotunse, sesiuni de comunicări ştiinţifice ale elevilor şi diferite concursuri. Elevii implicaţi în acest proiect vor lucra în echipă prin activităţi de ecologizare şi protecţia mediului şi prin acţiuni de responsabilitate faţă de natură. Această activitate urmăreşte performanţa şcolară a elevilor şi deopotrivă completarea cunoştinţele de la biologie, fizică şi chimie dobîndite la orele de curs” a mai spus prof. Mărioara Deszi. (Carla TATU)