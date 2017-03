Spun fermierii din Ţara Făgăraşului



Pentru cetăţenii din Ţara Făgăraşului, fie crescători de animale sau cultivatori de terenuri, subvenţiile agricole sînt de mare ajutor. Numai că banii ajung foarte greu în buzunarul lor, după cum se plîng oamenii. Anul 2016 a fost unul foarte greu pentru fermierii făgărăşeni atît din cauza vremii fiind un an ploios, dar şi din cauza veniturilor care au fost foarte mici. În privinţa subvenţiilor, fermierii aşteaptă şi azi să fie achitate de către APIA. Localnicii spun că nu mai au încredere în anunţurile celor de la APIA în privinţa plăţilor, pentru că deja a început campania de înscriere a cererilor pe 2017, iar ei nu şi-au primit tranşele de bani aferente anului precedent.



,,În luna decembrie 2016 am primit 70% din subvenţii, iar diferenţa sperăm să o primim în cursul lunii martie 2017. Subvenţia pentru oi este 100 de euro pe cap de animal, iar 250 de euro/ha pentru cultura de soia. În Ţara Făgăraşului procedurile se demarează greu, iar cei care trebuie să se deplaseze pe teren în unele cazuri întîrzie. Pe hartă nu s-au văzut 4 metri de teren şi din acest motiv mi-au tăiat o sumă de bani, cu toate că suprafaţa declarată este cultivată" a spus V. R. din Viştea de Jos.



,,Am 6 bivoliţe şi 2 vaci şi încă nu am primit subvenţia pentru anul trecut. Nu ştiu ce sumă voi încasa pentru că bugetul se împarte la numărul de animale. Acum cîteva zile ministrul agriculturii a declarat că pînă pe 12 martie a.c., vor face plata subvenţiilor. Niciodată nu am ştiut ce subvenţie primesc pentru că de la un an la altul suma s-a modificat" a spus Mircea Sandu de 70 de ani din localitatea Viştea de Sus.



,,Am multe animale însă nu am depus cerere pentru subvenţii. Animalele sînt singura sursă de venit, dar eu nu vreau să aud de aceste subvenţii" a spus Ghorghe P. din Sîmbăta de Sus.



,,Am 6 hectare de teren, însă doar pentru 2 hectare de cultură primim subvenţii, celelalte parcele nu se încadrează ca suprafaţă, fiind mai mici de 2 hectare. Subvenţiile sînt un ajutor important pentru fermieri şi agricultori, însă din păcate aceşti bani întîrzie mereu. Subvenţiile pentru anul trecut încă nu i-am încasat. Îmi pare rău că pentru porci nu se acordă subvenţii" a spus Liviu Dobrea de 70 de ani din localitatea Sîmbăta de Sus.



,,Subvenţiile pentru animale încă nu s-au virat. Am auzit că în această lună se virează sumele. Trebuie să primesc 26 de lei pentru fiecare capră, cu această sumă nu se acoperă nici vaccinarea acestora. Spper ca în curînd să primesc suma de peste 5000 lei pentru animale" a spus Gheorghe A. din Sîmbăta de Sus.