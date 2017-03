A murit în urma unei operaţii

Maria Iagăr de 49 de ani este victima spitalului din Făgăraş Familia femeii a depus plîngere penală pe numele medicului ginecolog care a efectuat intervenţia chirurgicală Managerul italian Erik Cocchetti a cerut medicului să se autosuspende pe perioada cercetărilor penale, dar acesta a refuzat

Spitalul Municipal Făgăraş a completat lista lungă a deceselor cu încă o victimă. De data aceasta este vorba despre o femeie de 49 de ani din Crihalma care a decedat la o săptămînă după ce a fost supusă unei intervenţii chirurgicale la Secţia de Ginecologie a spitalului. Maria Iagăr a fost internată de medicul ginecolog Doina Ceghit luni, 27 februarie a.c., pentru o operaţie la uter. Medicul a fost cel care a convins-o pe femeie să accepte intervenţia chirurgicală cînd i-a dat asigurări că aceasta va decurge fără probleme. Cel puţin aşa susţine acum familia Mariei Iagăr.

,,Îmi pare rău pentru ce s-a întîmplat”

În cursul zilei de luni, 27 februarie a.c. a avut loc operaţia care a durat două ore. ,,Operaţia a durat mai mult decît de obicei în astfel de cazuri, dar a decurs bine. Era pacienta mea şi chiar eram legată de ea. I-am spus că operaţia se impune pentru că în caz contrar va ajunge la oncologie, uterul fiind afectat. La cererea pacientei, am externat-o vineri pentru că starea ei era bună. Urma să revină luni pentru actele de externare. Îmi pare foarte rău de ce s-a întîmplat. Am avut cazuri mult mai grave decît al acestei paciente. Am operat fibrom şi de 3 kg şi pacienta este bine ” a spus medicul Doina Cerghit.

Filmul tragediei

Numai că femeia s-a simţit tot mai rău şi sîmbătă a solicitat, prin 112, ambulanţa. ,,S-a simţit tot mai rău, stare de vomă, febră, n-a putut mînca şi am chemat ambulanţa” a spus familia. S-au pierdut ore bune prin transportul pacientei între spitale, la Rupea, apoi la Făgăraş de unde a fost transferată la Braşov. ,,A ajuns la noi, la spital, sîmbătă seara. Am transportat-o cu maşina mea la analize în spital de la noi de la secţie, dar déjà era grav. Am solicitat ambulanţa pentru a fi trimisă la Braşov. Ambulanţa a venit după două ore” a adăugat medicul ginecolog. Greşeala a fost că în timpul intervenţiei ginecologul i-a secţionat şi ureterul stîng, care leagă rinichiul de vezică, iar medicul nu şi-a dat seama. Maria Iagăr a fost supusă la o nouă intervenţie chirurgicală la Spitalul Judeţean Braşov pentru că medicii de aici au constatat, la ecograf, că i-a fost secţionat ureterul stîng. ,,Din ce am înţeles de la colegii mei, (n.r. medicii de la Spitalul Judeţean Braşov) a fost lezat ureterul de pe partea stîngă. Această leziune fiind una din complicatiile majore care poate să apară” a spus dr. Cergit. Întrebată dr. Cerghit dacă a secţionat sau doar a lezat uretera, aceasta a menţinut expresia ,,lezat”. Medicul Carmen Neculoiu, managerul Spitalului Judetean Brasov, a declarat ,,Problema a fost disecţia ureterului stîng şi s-a făcut reimplantare de ureter. Aceste cazuri sînt extrem de rare." Din păcate, femeia nu si-a mai revenit si a murit pentru că abdomenul pacientei se umpluse de urină. Decesul Mariei Iagăr a fost înregistrat marţi, 7 martie a.c.

Moartea Mariei Iagăr a şocat satul

Moartea femeii a şocat satul Crihalma, mai ales că localnicii nu o ştiau pe Maria Iagăr bolnavă. ,,A fost angajata mea timp de 18 ani. A lucrat la bar şi era o femeie harnică. Are doi băieţi, unul stabilit în Italia, iar celălalt în Germania. Ne pare foarte rău şi vreau să-I ajutăm pe băieţi la ce au nevoie” a spus Nicoleta Grusea, angajatorul victimei.

,,Să se lase de meserie dacă nu e capabilă”

Fiul Mariei Iagăr a depus plîngere la Parchetul de pe lîngă Judecătoria Braşov împotriva medicului făgărăşean care a operat-o pe mama lui acuzîndu-l de neglijenţă. ,,Dacă ea a convins-o şi era sigură că poate să facă operaţia asta şi să facă o greşeală de începător, nu ştiu ce fel de doctor e, nu ştiu ce să spun, dar sînt extrem de supărat. Dacă nu este capabilă să opereze oameni, să se lase de meserie, că poate să omoare şi alţi oameni" a spus Gelu Pitulesei, unul dintre fiii victimei. Carmina Reit prim procuror la Parchetul de pe lîngă Judecătoria Braşov spune că se efectuează cercetări în acest caz. ,,Cercetările se efectuează pentru comiterea infracţiunilor de ucidere din culpă şi neglijenţă în serviciu, asa cum s-a formulat şi plîngerea" a spus procurorul. În cursul zilei de joi,9 martie a.c., a fost efectuată autopsia la Medicina Legală de la Spitalul Judeţean Braşov. Cerificatul medical constatator al decesului eliberat vineri, 10 martie a.c. stipulează ca şi cauză a decesului ,,Stare septică” cauzată de ,,Operaţie de histerectomie totală cu lezare ureteră stîngă”.

Viaţa s-a oprit la 49 ani pentru Maria Iagăr

Maria Iagăr era din Crihalma şi s-a născut la data de 24 august 1968. Avea 10 clase şi lucra ca şi barman la un bar din sat. Era angajată pe acest post de 18 ani, iar patronul firmei s-a declarat foarte mulţumit de activitatea femeii. ,, Era o femeie muncitoare şi harnică. Ne bazam pe ea foarte mult. A fost un şoc pentru noi cînd am aflat că a decedat. S-a dus la medic pentru prima dată, ea nu era bolnavă” a mai spus Nicoleta Grusea, angajatorul Mariei Iagăr.

Managerul Italian a aflat de tragedie de la Monitorul de Făgăraş

Conducerea Spitalului Municipal Făgăraş a aflat despre tragedie de la Monitorul de Făgăraş. ,,Nu ştiam nimic despre acest caz. M-aţi luat prin surprindere. Trebuie să văd despre ce este vorba, să luăm fişa clinică, să vorbim cu medicul şi cu directorul medical. Am toată deschiderea pentru că este vorba despre viaţa unui pacient” a spus managerul Italian, Erik Cocchetti, în data de 8 martie. De faţă cu reporterii, Cocchetti a solicitat prezenţa medicului Doina Cerghit şi a directorului medical al spitalului Liliana Beldescu cînd s-au expus faptele. ,,Nu este victima spitalului această femeie ci a unui medic. Răspunzător este medicul, dacă se va dovedi că pacienta a decedat din cauza lui” a spus managerul. Acesta a cerut ziarului Monitorul de Făgăraş telefonul familiei victimei pentru a lua legătura cu ea. ,,Am vorbit cu fiul pacientei decedate şi i-am prezentat condoleanţe. Voi merge şi la înmormîntare” a declarat Cocchetti vineri, 10 martie a.c.

Managerul a cerut autosuspendarea medicului Cerghit pe perioada cercetărilor

În cursul zilei de vineri, 10 martie, Erik Cocchetti a convocat conducerea spitalului şi pe medicul Doina Cerghit pentru a lua o decizie în cazul pacientei moarte. Mai bine zis pentru a lua măsurile normale în acest caz. Discuţiile contradictorii au durat mai bine de două ore, dar nu s-au finalizat cu vreun rezultat care să salveze unitatea spitalicească de la titulatura ,,Spitalul morţii”. Medicul Doina Cerghit a refuzat să-şi întrerupă activitatea de la spital pînă la elucidarea cazului. Drept urmare Erik Cocchetti ca manager a declarat: „Vreau ca evenimente de acest fel să nu mai existe și, în viitor, spitalul nostru să își recapete încrederea în serviciile medicale de altădată. La spital există o schimbare în bine şi în aceste condiții, nu pot să îmi declin competența spre a lua măsuri radicale. Încă din ziua de miercuri, 8 martie 2017, ziua când am aflat tragica veste, am depus diligente pentru suspendarea din activitatea spitalului nostru a celor presupuși responsabili. Chiar dacă există la această oră o plângere penală formulată de către membrii familiei doamnei Iagăr, pînă la decizia judecătorească insist ca personalul medical implicat în mod direct în intervenția chirurgicală a pacientei Iagăr să conștientizeze faptul că o auto-suspendare va fi cea mai bună cale. Există o stare de stres care poate pune în pericol reușita viitoarelor intervenții. Vă întreb, ce garanții se pot oferi pacienților că în viitor nu vom fi din nou prima pagină a ziarelor ? Lăsăm organele competente să își facă datoria, dar, totdată, creem un ambient cît mai sigur pentru pacienții noștri“spune managerul italian Erik Cocchetti.



Pentru pacienţii decedaţi în spital nu au existat sancţiuni majore

Nu este primul caz înregistrat în spital în care localnicii devin victime ale sistemului medical de aici. Au decedat persoane la mai multe secţii din spital, la Chirurgie, la Maternitate, la Pediatrie, majoritatea cazurilor soldate cu plîngeri penale sau la Colegiul medicilor. În niciunul din cazuri, medicii făgărăşeni acuzaţi n-au fost penalizaţi, iar dacă au fost sancţiunile au fost uşoare: reţineri din lefuri pe o perioadă de 3 luni în schimbul unei vieţi omeneşti. Reamintim cazurile: ,,Fortuna”, ,,Claudia Fâţan”, ,,Anişoara Popescu”, ,,Diana Roşca”, etc. (Lucia BAKI)