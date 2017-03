Spune medicul nefrolog Gabriela Petrescu care şi-a preluat funcţia în urmă cu trei săptămîni la Spitalul Municipal Făgăraş

Centrul de hemodializă din cadrul Spitalului Municipal Făgăraş are, de trei săptămîni, un medic nefrolog care coordonează activitatea personalului medical şi asigură pacienţilor asistenţa medicală de specialitate în timpul şedinţelor de hemodializă. Gabriela Petrescu este originară din Piteşti şi are 32 de ani. S-a specializat la Bucureşti, la Spitalul de Urgenţă, iar la finele perioadei a venit la postul obţinut în urma repartiţiei de la terminarea facultăţii. ,,Am ales Făgăraşul pentru că îmi place zona şi muntele. Aici oamenii sînt calzi. Nu mi-a plăcut Bucureştiul unde este multă aglomeraţie. Am vrut să scap de nebunia din capitală. În plus am găsit deschidere la conducerea spitalului şi la primarul Făgăraşului” a spus tînărul medic nefrolog. ,,Vrem să atragem pacienţii spre Făgăraş”

Deşi la spitalul de la Făgăraş nu există secţie de nefrologie, Gabriela Petrescu a acceptat să lucreze la Centrul de dializă. ,,La acest centru trebuie făcute multe investiţii care, sprer, să se realizeze în viitor. Multe spitale din ţară se confruntă cu lipsuri, nu doar, aici, la Făgăraş. Programul este zilnic, de luni pînă sîmbătă, şi avem 24 de pacienţi. A crescut numărul bolnavilor care au ales să facă dializa la Făgăraş renunţînd la naveta pe care o făceau la Braşov. Vrem să atragem cît mai mulţi pacienţi. Vrem să crească încrederea în unitatea noastră” a mai spus dr. Petrescu.

Chirie plătită de la buget

Medicul Gabriela Petrescu se declară mulţumită de condiţiile oferite de conducerea oraşului la instalarea pe postul de la spital. ,,Am găsit deschidere la primărie care ne-a oferit condiţii nouă, medicilor tineri. Odată cu mine au mai venit alţi şase medici, de diferite specializări. Am primit cazare gratuită, un apartament într-un bloc din oraş. Chiria este plătită de primărie şi de spital. Este un avantaj, mai ales că din salariul de medic nu ne-am permite şi plata chiriei. Chiar îmi place la Făgăraş şi vreau să îmi aduc şi părinţii în perioada următoare. Îmi doresc, ca în viitor, să lucrez într-o secţie mare, bine dotată şi cu pacienţi mulţi. Dar secţia aceasta să fie la Făgăraş. Pot să vă spun că vreau să ies la pensie de la acest spital” a mai spus medicul. Primăria Făgăraş a închiriat pentru medicii noi veniţi la spital şapte apartamente pe strada Gării, chiria fiind achitată proporţional de primărie şi de spital. ,,Chiria este între 150 şi 250 euro pe lună în funcţie de numărul camerelor. Apartamentele sînt complet mobilate şi dotate. Primăria poate plăti pentru fiecare locuinţă, conform legii, 500 de lei, iar restul suportă spitalul” a spus primarul Gheorghe Sucaciu.

Investiţie realizată anul trecut

La acest centru beneficiază de servicii pacienţi care fac hemodializă şi de 3 ori pe săptămînă şi pentru care viaţa depinde de aparate şi de condiţiile pe care secţia le oferă. La Spitalul Municipal Făgăraş secţia de dializă funcţionează de 17 ani, primele dotări fiind aduse de o familie de saşi plecaţi în Germania. Era în 2000. De atunci, secţia numără al patrulea rînd de aparate pe care bolnavii cu afecţiuni renale care necesită hemodializă le pot folosi. Anul trecut, unitatea s-a mutat într-o locaţie nouă, în clădirea în care a funcţionat mai mulţi ani secţia destinată copiilor distrofici şi care a fost reabilitată şi modificată pentru a găzdui tratamentele de hemodializă. Au fost amenajate două saloane, unul cu 8 posturi, iar altul cu două pentru a-i devervi pe cei 24 de pacienţi proveniţi din Ţara Făgăraşului. Aparatura este nouă, de ultimă generaţie, iar serviciile sînt asigurate de 6 asistente medicale şi o asistentă şefă, Mariana Neamţu, 3 infirmiere, un tehnician care se ocupă de aparatatură şi medical nefrolog Gabriela Petrescu ,,Pacienţii care fac hemodializă la noi sînt de la Făgăraş, Toarcla, Ucea, Sâmbăta, de Sus, Drăguş, Şercaia, Lupşa. Avem pacienţi cu vîrstre de la 30 la 77 de ani, 11 sînt femei şi 13 sînt bărbaţi. O serie de tratament durează 4 ore. Avem pacienţi care fac 3 zile de tratament pe săptămînă, în zilele de luni, miercuri şi vineri sau marţi, joi şi sîmbătă. Tratamentul de dializă este gratuit pentru pacient şi este suportat de CNAS" a spus asistenţa şefă de la secţia de dializă, Mariana Neamţu.



Costul pe pacient

Conform Programului naţional al CNAS destinat bolnavilor cu insuficienţă renală cronică, în România sînt înregistraţi 12.182 de pacienţi care necesită dializă. Costul unei şedinţe de dializă este cuprins între 496 lei şi 563 lei. Costul mediu pe pacient este cuprins între 4.445 lei şi 5.556.25 lei. Cheltuielile, conform CNSAS, pentru servicii de supleere renală, inclusiv medicamente specifice sînt: agenţi stimulatori ai eritropoiezei (epoetin, darbepoetin), preparate de fier, heparine fracţionate sau nefracţionate, chelatori ai fosfaţilor (sevelamerum), agonişti ai receptorilor vitaminei D (alfacalcidol, calcitriol, paricalcitol), calcimimetice (cinacalcet). Sînt incluse de asemenea, materiale sanitare specifice, investigaţii de laborator, precum şi transportul nemedicalizat al pacienţilor hemodializaţi de la şi la domiciliul pacienţilor, transportul lunar al medicamentelor şi materialelor sanitare specifice dializei peritoneale la domiciliul pacienţilor. Programul medical este derulat prin: unităţile sanitare publice cu structuri de profil; unităţi sanitare private autorizate de Ministerul Sănătăţii şi evaluate în condiţiile legii; unităţi sanitare aparţinând ministerelor cu reţea sanitară proprie care au structuri de profil. (Lucia Baki)