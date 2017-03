CJ Braşov a împărţit localităţilor din judeţ 26,3 milioane de lei din cotele provenite din impozitul pe venit şi 6,86 milioane de lei din cotele defalcate din TVA Făgăraşul şi Victoria au primit, fiecare, cite 11 milioane de lei Comunele făgărăşene au primit sume de la 400.000 lei la 527.000 lei

Consiliul Judeţean Braşov a repartizat către localităţile din judeţ sumele provenite din cotele defalcate din TVA şi din impozitul pe profit, bani ce pot fi utilizaţi de administraţiile publice locale pentru plata arieratelor, asigurarea cofinanţării unor proiecte cu finanţare europeană, a unor cheltuieli de funcţionare sau pentru rambursarea ratelor la împrumuturi luate în baza de OUG 2/2015. Din aceleaşi sume se vor plăti lucrările necesare închiderii depozitelor de deşeuri neconforme. Judeţul Braşov a primit suma de 33.167.000 lei, din care 6.865.000 lei din cote defalcate din TVA şi 26.302.000 lei din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale. În acest an, fiecare localitate a primit sume de bani faţă de anii trecuţi cînd repartizarea bugetelor se făcea politic. Pentru municipiile din judeţ a fost repartizată suma de 3.409.000 lei din cotele provenite din impozitul pe venit şi 891.000 lei din cotele defalcate din TVA. Pentru oraşele judeţului s-a repartizat suma de 4.757.000 lei din cotele de venit şi 1.243.000 lei din cotele de TVA. Comunelor din judeţ le-a fost repartizată suma de 18.136.000 lei din cotele de venit şi 4.731.000 lei din cotele defalcate din TVA.



11 milioane de lei pentru Făgăraş

Municipiul Făgăraş a primit suma de 872.000 de lei din cotele defalcate din impozitul pe venit şi 228.000 de lei din cotele defalcate din TVA. Din aceşti bani, conducerea Făgăraşului va trebui să acopere şi lucrările aferente închiderii gropii de gunoi care este declarată neconformă încă din 2009. Un buget similar au primit Codlea şi Săcele, în timp de municipiul Braşov a primit 793.000 de lei din cotele defalcate din impozitul pe venit. Oraşul Victoria a primit aceleaşi sume ca şi Făgăraşul, respectiv suma de 872.000 de lei şi suma de 228.000 lei din cotele din TVA.

Comunele făgărăşene împărţite în 4 categorii

Din bugetele alocate comunelor din judeţ, cei mai mulţi bani s-au dus spre Feldioara, Prejmer şi Târlungeni, respectiv 555.000 de lei fiecare. Sume de 500.000 de lei formate din cotele din impozitul pe venit, 357.000 de lei, şi din cotele defalcate din TVA, 103.000 lei, au primit comunele: Beclean, Comăna, Hărseni, Şinca, Ucea, Jibert, Şoarş, Viştea, Voila. Comunele Cincu, Drăguş, Şercaia, Hoghiz, Sâmbăta, Lisa, Mândra, Părău au primit, fiecare, cîte 357.000 de lei din cotele provenite din impozitul pe venit şi căte 93.000 lei din cotele defalcate din TVA. Comuna Recea a primit 412.000 lei din cotele de venit şi 115.000 lei din TVA. Cei mai puţini bani au fost alocaţi comunelor Şinca Nouă şi Ticuş, cîte 317.000 lei din impozitul pe venit şi 83.000 lei din cotele de TVA.



Bani pentru închiderea depozitelor de deşeuri

Din cotele defalcate din impozitul pe venit şi TVA, suma de 4,5 milioane de lei a fost repartizată localităţilor care trebuie să închidă în acest an depozitele de deşeuri. Astfel, municipiul Braşov a primit un milion de lei, iar localităţilor Făgăraş, Săcele, Codlea, Râşnov, Rupea, Zărneşti şi Victoria le-au fost alocate câte 500.000 de lei. ,,Pentru închiderea depozitelor de deşeuri să se folosească banii din fondul de rezervă. Pentru proiectul de închidere a depozitelor de deşeuri să se depună o cerere de finanţare prin POIM” a cerut consilierul judeţean Radu Mitric. ,,Acest fond este destinat situaţiilor de urgenţă, iar banii nu ar putea fi acum alocaţi” a răspuns preşedintele CJ Braşov. „Un proiect nu poate fi depus pînă cînd Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ISO Mediu (care se ocupă de gestionarea deşeurilor la nivelul judeţului), din care fac parte 46 de primari din judeţ, nu va elabora un Plan Judeţean de Gestionare a Deşeurilor, dar acesta va putea fi aprobat abia în momentul în care va exista planul naţional”, a spus vicepreşedintele CJ Braşov, Adrian Gabor.



CJ Braşov a pierdut 176 milioane de euro

Consiliul Judeţean a semnat cu Ministerul Mediului un contract pentru implementarea Master Planului pentru judeţul Braşov privind gestionarea integrată a deşeurilor încă din anul 2010. Proiectul ar fi urmat să fie finanţat prin Programul Operaţional Sectorial (POS) Mediu 2007-2013, valoarea totală a acestuia fiind de 176 de milioane de euro, din care aproximativ 166,5 milioane de euro nerambursabili, lider de proiect fiind Consiliul Judeţean Braşov. Din această finanţare nu a fost cheltuit nici un euro, iar totul a rămas doar pe hârtie: realizarea unor staţii de transfer şi de sortare, închiderea mai multor depozite municipale neconforme, în care s-a sistat depozitarea în 2009, dar şi realizarea, la Tărlungeni, a unei instalaţii de valorificare energetică a deşeurilor, proiectată pentru a procesa 156.000 tone de deşeuri pe an, investiţia fiind estimată la 148 de milioane de euro. (Lucia Baki)