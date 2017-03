Motto:

Există un razboi continuu între bine şi rau, între dreptate şi nedreptate, între libertate şi prizonieratul de idei, între puritate şi corupţie; şi toate aceste bătălii se dau pe un singur cîmp de luptă, care este inima omului. „Sapte cuvinte pentru tineri“, pr. Gheorghe Calciu

Pendulînd între munte şi şes, trecînd iarna pe ascuns Oltul, prin vaduri numai de ei ştiute, către satele „de pe Ardeal“, luptătorii anticomunişti s-au bucurat de simpatia majorităţii populaţiei şi de încrederea unor oameni de mare curaj şi acţiune. Secretul rezistenţei făgărăşene armate din munţi a constat tocmai în solidaritatea de simţire a acelor sate. Printre susţinătorii luptei anticomuniste, fie ea cu arma în mînă sau pasivă, au fost preoţii din satele făgărăşene. S-a vorbit prea puţin despre preoţii din Ţara Făgăraşului care au fost persecutaţi de Securitatea comunistă şi trimişi în închisori şi lagăre pentru că au susţinut lupta anticomunistă. Este o lungă listă de preoţi ortodocşi şi greco-catolici. Parohiile lor au rămas goale, preoţilor găsindu-li-se vina de a nu divulga securiştilor din taina spovedaniei şi de a fi informatorii lor. Cei mai mulţi dintre ei au ales suferinţa şi i-au refuzat pe comunişti, dar au fost şi preoţi care au încheiat pact cu diavolul şi şi-au trădat semenii aruncîndu-i în mîinile securităţii. Aşa a fost identificat Ion Gavrilă Ogoranu şi arestat în 1976 la Cluj, după cum susţine Eugenia Petrişor, sora cea mică a luptătorului. Stareţul de atunci de la Mănăstirea Brîncoveanu (Serafim) a divulgat securităţii spusele surorii luptătorului, Ileana, la spovedanie. În închisori şi lagăre preoţii au fost uniţi în suferinţă. Între zidurile reci ale penitenciarelor sau în apa rece a canalelor Dunării nu s-a ţinut cont de ritul sau cultele religioase aşa cum impun capii de azi ai bisericilor, ei s-au ajutat unii pe alţii şi s-au rugat împreună la Dumnezeu.



Victor Dâmboiu, preotul cu 10 ani de temniţă

Preotul Victor Dâmboiu din Râuşor era al unsprezecelea copil al lui Samoilă şi al Rozaliei. Tatăl său s-a numărat printre luptătorii "memorandişti" şi a fost judecat în procesul de la Târgu Mureş. După patru ani la Şcoala normală din Făgăraş şi-a continuat studiile la Şcoala normală ,,Andrei Şaguna" din Sibiu, între anii 1938 – 1942 după care s-a înscris la Teologie, dar a fost luat în armată şi trimis pe front. În anul 1947 şi-a luat licenţa în Teologie şi cea de profesor de religie la Universitatea din Cluj. A fost instalat preot la Şinca Nouă. După ce a rostit cîteva predici anticomuniste, a fost arestat în 1949 şi dus la Securitatea din Făgăraş, unde a fost bătut. Chiar dacă a fost eliberat, a fost ţinut sub supraveghere continuă. În anul 1952 s-a transferat în parohia Drăguş care era vacantă, pentru a putea ajuta partizanii din munţi cu alimente şi informaţii. La 8 aprilie 1957 a fost arestat de către Securitate de la parohia din Drăguş. A fost anchetat sub învinuirea de ,,complicitate de uneltire” pentru că a sprijinit grupul de partizani din munţi. A fost judecat de Tribunalul Militar Cluj care l-a condamnat la 10 ani de temniţă grea. A fost inclus în lotul luptătorilor din munţi alături de Olimpiu Borzea şi medicul Nicolae Burlacu. A fost închis în perioada 8 aprilie 1957 - 3 august 1964, la Sibiu, Codlea, Jilava, Galaţi (unde a fost complet izolat), Brăila şi în Balta Mare a Brăilei, la Salcia şi Stoieneşti. La eliberare, Arhiepiscopia Sibiului nu l-a mai angajat. A lucrat ca muncitor la o uzină din Făgăraş, dar după o vreme a fost concediat. Reangajat ca preot misionar, s-a văzut nevoit să lucreze pe la C.A.P.-uri pentru a cîştiga banii necesari traiului. Părintele Victor Dâmboiu îşi amintea de comportamentul exemplar din închisoare al unor preoţi precum: Cornel Dascăl de la Arpaş, Ioan Fulea -ultima dată preot în Răşinari, părintele Sofian de la Mănăstirea Antim, precum şi părintele Benedict Ghiuş, părintele Tatu din Sebeşul de Sus, judeţul Sibiu. Părintele Victor Dâmboiu considera că, după ce a ieşit din închisoare, a fost tratat de conducerea Bisericii ca un trădător. După decembrie 1989 a cerut să fie reangajat ca preot, dar a fost refuzat de către Consiliul Eparhial Sibiu. A trăit la Râuşor alături de soţie pînă la 24 martie 2003 când a fost condus pe ultimul drum.



Coriolan Buracu, preotul militar persecutat încă din 1946

Cu preotul militar Coriolan Buracu persecuţiile comuniştilor instalaţi în Ţara Făgăraşului au început, încă de la alegerile din 1946. Ion Gavrilă Ogoranu îi purta un deosebit respect preotului militar Iosif Coriolan Buracu. ,,Toată lumea l-a marginalizat, dar trebuie să spunem adevărul. Astăzi nimeni nu-şi mai aminteşte de preotul Buracu. La alegerile din 1946, la Breaza, reprezentant al PNŢ-ului era preotul militar, pensionar, Coriolan Buracu. Îl cunoşteam pe părinte de mult. Întâlnindu-l pe o vreme urîtă, într-o căruţă, bolnav, m-am mirat că s-a angajat la un aşa de greu lucru: ,,Dragul meu, dacă nu cîştigăm aceste alegeri, România e pierdută". Voturile s-au numărat corect. După cum se aştepta, pentru candidaţii PNŢ votaseră 90% din alegători. Preşedintele comisiei de votare, doctorul Negrea, alcătuia procesul verbal. Părintele Buracu ieşise afară să anunţe rezultatul numărătorii voturilor sutelor de oameni ce nu se lăsau duşi acasă şi care aşteptau gata să nu se producă vreo hoţie, de care se temeau. În sală, procesul verbal fu iscălit de toţi, preşedintele îi dădu un exemplar părintelui Buracu; reprezentantului FND, un chip de brută ce stătuse tot timpul ca un buboi încruntat, se apropie de preot cu mâna întinsă, chipurile, să-l felicite. Dar mîna se transformă în pumn care izbi drept în obrazul preotului. I se luă procesul verbal şi urmară alte lovituri date de militarii de faţă. Şi omul bătrân, care cunoscuse temniţele Seghedinului şi Vatzului patru ani în timpul războiului, care a semnat la Alba-Iulia actul Unirii în 1918, fost deputat şi senator în Parlamentul României Mari, tată a opt copii, dintre care cel mai mare murise pe front, care însuşi în calitate de preot colonel făcuse războiul şi în răsărit şi în apus, devenise o minge sub loviturile pumnilor şi paturilor de armă. E cules de oameni şi ascuns, căci în zilele următoare au venit să-l caute şi să-l aresteze. Hăituit câţiva ani prin satele Ţării Făgăraşului, e prins în sfârşit şi băgat la închisoare. Acasă preoteasa Maria cu cinci copii încă mici îşi pierde minţile de durere şi de revoltă, terorizată zilnic de comunişti. Am vizitat-o în primăvara anului 1947. ,,Murim de foame şi ne omoară tâlharii!" S-a prăpădit în acelaşi an, iar copiii s-au ripisit ca potârnichile în toate părţile, urmăriţi de securitate şi vârâţi şi ei în închisori la rîndul lor. Azi, în 1990, când scriu aceste rînduri, nimeni nu-şi mai aminteşte de această familie cu care s-a început teroarea comunistă din Făgăraş. Rezultatul alegerilor, dat în ziare şi la radio, avea să arate exact invers decît adevărul" relata Ion Gavrilă Ogoranu. Preotul Coriolan Buracu a fost arestat în zorii zilei de 14 octombrie 1948, de sărbătoarea Sf. Paraschiva, cînd a fost ridicat de la casa părintească din Prigor, Caraş Severin. A fost închis la penitenciarul Timişoara şi condamnat la un an de temniţă corecţională. A fost eliberat în 14 octombrie 1950. După doi ani este arestat din nou de Securitatea Bucureşri şi trimis la Canal, apoi la Peninsula.Va fi liberat la 28 aprilie 1953. Sărac şi bolnav trăieşte la una dintre fiicele lui, dar se stinge în 1964, la vârsta de 76 de ani. Preot militar fiind, a fost arestat, la 26 iunie 1914, de jandarmii unguri chiar din biserică acuzat fiind ca ,,spion al României şi agitator pentru descompunerea monarhiei Austro-Ungare”. Este preot militar şi în Al Doilea Război Mondial când este detaşat în nordul Ardealului. Aşa a ajuns în 1946 în Ţara Făgăraşului.



Pr Cornel Dascăl l-a ascuns pe Nichifor Crainic

Din Reţeaua de Sprijin Viştea condusă de Olimpiu Borzea a facut parte şi părintele Cornel Dascal din Arpaşul de Jos (9 ianuarie 1916 - 9 august 1994). În 1943 părintele Dascal a primit o parohie la Lepindea judetul Maramureş. Acolo l-a ascuns pe Nichifor Crainic, căruia i-a fost student, şi care era căutat de securişti. Asa a ajuns poetul, filozoful şi teologul Nichifor Crainic în casa părintelui Dascal de la Lepindea, unde a stat ascuns timp de un an. După arestarea lui Crainic, preotul s-a transferat la Arpaşul de Jos. Părintele Dascăl a fost alături de preotul Dumitru Ghindea din Drăguş (originar din Ucea de Sus), duhovnicul luptătorilor din munţi. De prin 1955, a început sa fie hărţuit de securitate, care între timp a aflat de episodul Crainic. „De cîte ori se ducea la Făgăraş la şedinţele protopopiatului era convocat la sediul securităţii. Adesea de acasă securiştii îl duceau la interogatoriu pe malul Oltului ca să-l sperie. În general, îi cereau să-i divulge ce a aflat la spovedanie de la oamenii din sat“, a relatat profesor Cornelia Dascăl, una din fiicele preotului. În decembrie 1956, noaptea la ora 3.00, securiştii l-au arestat, luîndu-l de lîngă cele patru fetiţe şi soţia Maria. Timp de un an părintele Dascăl a fost reţinut fără judecată şi anchetat prin metode sălbatice la Securitatea regională din Braşov. A fost condamnat la 10 ani temniţă grea pentru vina de a nu fi divulgat în anchete secretul spovedaniilor, la care s-a adăugat şi tăinuirea lui Nichifor Crainic. Zadarnic a invocat părintele constituţia României comuniste, care garantînd pe hîrtie libera exercitare a credinţei, includea implicit şi una din legile cele mai sfinte ale bisericii: taina spovedaniei. În 1964, după opt ani de detenţie la Gherla, a fost eliberat, dar supravegherea a continuat şi după aceea. Părintele Dascal a trecut în lumea veşnică în 1994, la Geoagiu de Sus.



Preotul Dumitru Ghindea, duhovnicul partizanilor din Munţii Făgăraşului

Dumitru Ghindea s-a născut la 4 iunie 1908 în localitatea Ucea de Sus. După absolvirea claselor primare, a urmat Şcoala Normală de şapte ani din Sibiu, cu examen de calificare ca învăţător, apoi cursurile Academiei Teologice din Sibiu. A fost hirotonit diacon la 5 martie 1935, iar la 7 martie acelaşi an preot la parohia Zdrapţi, judeţul Hunedoara. S-a transferat însă la Drăguş, în 1941, ca administrator parohial. După ianuarie 1941 a fost anchetat, împreună cu alţi preoţi „legionari”, în urma unui ordin special al Inspectoratului General al Jandarmeriei. După anchetă, inclusiv la Parchetul Militar din Capitală, cazul părintelui Dumitru Ghindea a fost clasat, la 8 mai 1941, de către Parchetul Militar al Garnizoanei Braşov. La 27 decembrie 1942 a fost internat din ordinul guvernului antonescian în lagărul de la Mănăstirea Tismana, destinat preoţilor de unde a fost eliberat în aprilie 1943. La 15 octombrie 1944, părintele Ghindea era arestat din nou de către jandarmi şi trimis în lagăr, pentru antecedentele sale politice şi în virtutea convenţiei de armistiţiu încheiate de statul român cu URSS. Drăguşenii, uniţi cum erau, au sărit în ajutorul preotului lor şi au trimis un memoriu amplu la prefectul judeţului Făgăraş. „Pe noi, credincioşii Bisericii ortodoxe din comuna Drăguş, ne-a întristat foarte mult acest fapt, deoarece nu se cuvenea, după a noastră părere, să se aplice o asemenea pedeapsă preotului nostru Dumitru Ghindea, pe care îl avem de mult timp în mijlocul nostru, ca pe un bun păstor sufletesc şi care nicicînd nu ne-a îndrumat pe căi rele, ci numai bune, pentru binele nostru obştesc. Prin plecarea sfinţiei sale dintre noi, ne cauzează o mare întristare, rămînînd ai nimănui, fără nici un povăţuitor şi îndrumător în toate împrejurările vieţii noastre de toate zilele”. În urma acestui demers, se pare că părintele a fost eliberat din detenţie, însă persecuţia la adresa sa nu s-a terminat. Potrivit unei note informative furnizate Securităţii, în săptămâna 14-21 mai 1950, la iniţiativa părintelui Ghindea s-a ridicat o cruce la ieşirea din sat, care a fost sfinţită de cinci preoţi printr-o mare procesiune, urmată de săvârşirea Sfintei Taine a Maslului. Ulterior, Securitatea l-a pus sub strictă urmărire informativă şi i-a confiscat locuinţa pentru instalarea noii „case de naşteri” din localitate. La 2 mai 1951, preotul Ghindea era semnalat că interzisese copiilor să intre în biserică cu cravata roşie de pioner la gît. Părintele Ghindea a fost sfătuitorul partizanilor din munţi şi i-a ajutat mereu cu bani şi alimente. La el s-au spovedit şi cuminecat luptătorii Remus Sofonea şi Ion Ilioi, dar şi cei din grupul condus de Olimpiu Borzea. Se mutase în gazdă la Vasile al Lascului, de pe Uliţa Mare, unde în casa din faţă îi primea, noaptea, pe partizani. Vasile Sofonea (al Lascului) relata multe din acţiunile preotului Ghindea la care a fost martor. Pentru sprijinul acordat celor din munţi, în 1950 Securitatea avea să-l reţină la Făgăraş, iar la Sibiu a fost anchetat de însuşi colonelul Gheorghe Crăciun. În octombrie 1951 era anchetat din nou de Securitate, pentru a i se cere informaţii despre cei din munţi. Deşi acceptase să devină informator, probabil în urma presiunilor fizice şi psihice, el a refuzat să dea vreo informaţie. Din cauza torturilor, aflat acasă, în Ucea de Sus, la 6 martie 1952, părintele trecea la cele veşnice. A fost înmormântat în cimitirul parohial din Ucea de Sus.



Preotul Gheorghe Opriş a trecut prin reeducarea de la Piteşti

Opriş Gheorghe a fost protopop ortodox în zona Rupea şi a fost iubit de localnici. Îşi avea originile în satul Dridif unde se născuse la 14 februarie 1927. A fost un bun elev al Liceului ,,Radu Negru” dar primise o educaţie religioasă şi în familia sa. A făcut parte din Frăţiile de Cruce de la acest liceu. S-a înscris la Institutul Teologic din Sibiu pentru a deveni preot. Dar cursurile i-au fost întrerupte, la fel ca la majoritatea tinerilor, în iunie 1948, în plină sesiune de examene a anului I, cînd a fost arestat de organele de Securitate la ieşirea din Capela institutului. În februarie 1949 a fost judecat şi condamnat la 3 ani de închisoare corecţională şi încarcerat la penitenciarul Jilava. De aici este mutat la închisoarea Piteşti unde a suportat regimul reeducărilor comuniste. La Piteşti a fost supus timp de şapte luni la acţiunile de demascare şi reeducare coordonate de renumitul securist Eugen Ţurcanu, şi el student. De la Piteşti a fost mutat la închisoarea Gherla unde a fost persecutat şi supus acţiunilor de reeducare coordonate de un alt comunist renumit prin duritatea lui, Popa Ţanu. După expirarea celor trei ani de detenţie comunistă, în septembrie 1952 a fost din nou condamnat la un an de închisoare pe care l-a executat în lagărul de muncă de la Bicaz. A fost eliberat abia în februarie 1953. Ieşit din închisori şi lagăre a încercat să-şi continue studiile, susţinut de mitropolitul Nicoale Bălan. A absolvit Institutul Teologic în iunie 1955. S-a căsătorit cu Maria Dan din satul Mîndra. A fost hirotonit preot la 6 august 1956 şi repartizat în parohia Merghindeal din Protopopiatul Agnita. Aici a slujit timp de 12 ani. În 1967 a fost numit preot la Rupea, iar în 1975 a fost înaintat protopop în zona Rupea. A slujit şi în Protopopiatul Rupea timp de 18 ani, după care s-a retras din motive de sănătate. La 14 martie 2005, părintele Gheorghe Opriş s-a stins din viaţă şi a fost înmormîntat în cimitirul de la Rupea.



Suferinţele parohilor în regimul comunist

- Părintele Octavian Cocan (născut la 6 februarie 1912) era din localitatea Sâmbăta de Sus şi a fost preot în Făgăraş. A fost arestat în 1952 pentru cercetări şi condamnat la 16 luni de închisoare. A fost trimis la Canal.

- Preotul Dumitru Moldovan (născut în 1907 la Benadea, Braşov) era paroh la Recea. A fost condamnat pentru "omisiune de denunţ " la doi ani de închisoare în 1954 şi trimis la Canal.

- Preotul Ioan Naftanailă (născut în 1925) era din Breaza unde a devenit şi paroh. A fost arestat în 1957 pentru omisiune de denunţ şi condamnat la trei ani de închisoare. Preotul a făcut recurs crezînd în justiţie, dar în urma acestuia pedeapsa a fost sporită la şase ani, prin decizia 135/ 15. 08. 1958 a Tribunalului Suprem, Colegiul Militar. A fost închis la Gherla şi în lagărele de muncă de la Sălcii, Periprava şi Grindu.

- Stăniloaie Dumitru îşi avea originile în satul Vlădeni din fostul judeţ Făgăraş. A fost licenţiat în Litere şi Teologie ( Cernăuţi- între anii 1923 - 1927), iar la Cernăuţi obţine doctoratul în 1928. Este trimis să se specializeze în Dogmatică şi Istorie bisericească la Facultăţile de Teologie din Atena (1927 - 1928), Munchen şi Berlin (1928 - 1929) şi face călătorii de studii şi documentare la Paris şi Belgrad. Reîntors în ţară predă la Academia teologică “Andreiana" din Sibiu. În 1948 Dumitru Stăniloae a fost încadrat ca profesor titular de Teologie Dogmatică şi Simbolică. Va fi supus, ca mai toţi intelectualii vremii, la represiuni şi suferinţe. În 1958 a fost arestat şi a stat cinci ani în închisorile comuniste. A stat încarcerat în închisoarea Dealul Spirii din Bucureşti, apoi la Jilava şi Aiud. Se eliberează de la Aiud în ianuarie 1963. S-a stins din viaţă la Bucureşti la 5 octombrie 1993. (Lucia BAKI)

Lista preoţilor din Ţara Făgăraşului persecutaţi şi încarceraţi

- Arsenie Boca- Mănăstirea Brâncoveanu

- Cornel Dascălu- Arpaşu de Jos, l-a ascuns pe Nichifor Crainic, 10 ani condamnare

- Gheorghe Bogdan din Arpaş, preot unit

- Vasile Dobrin- Arpaş, pr. ortodox

- Gheorghe Malene, preot din Boholţ

- Ghedeon Socol, preot unit din Berivoi

- Andrei Aldea, preot ortodox din Berivoi, condamnat

- Ioan Năftănăilă, preot ortodox din Breaza, condammat

- Ţeţu, preot greco-catolic din Corbi

- Iacob, preot din Dăişoara

- Dumitru Ghindea, preot la Drăguş

- Aurel Uria originar din Daneş, , preot la Dejani, condamnat

- Valer Literat, preot şi profesor, Făgăraş

- Coriolan Buracu, preot militar

- Gheorghe Govoran, preot la Făgăraş, condamnat

- Ion Comşa, preot la Galaţi -Făgăraş

- Matei Florea, preot la Iaşi

- Axente Stanislav, preot unit şi învăţător la Lisa, condamnat

- Aurel Leluţiu, preot greco-catolic la Olteţ, condamnat

- Ionel Leluţiu, preot greco-catolic la Olteţ, condamnat

- Liviu Tit Negrea, preot greco catolic, Pojorta

- Victor Dâmboi, preot ortodox la Drăşuş, condamnat 10 ani

- Dumitru Moldovan, preot greco-catolic la Recea, condamnat 5 ani

- Ion Eţanu, preot la Sâmbăta de Jos, condamnat

- Octavian Cocan, preot la Sâmbăta de Jos, condamnat

- Aurel Motoc, preot unit la Săsciori, condamnat

- Ion Raita, preot unit la Săsciori, condamnat 25 de ani muncă silnică

- Ion David, preot unit la Scorei, împuşcat de securitate într-o glugă de coceni din Porumbacu de Jos, moare în ianuarie 1955

- Octavian Aldea, preot unit la Şinca Veche, condamnat

- Vasile Pascu, preot la Ticuşul Nou

- Ioan Burs, preot la Ucea de Sus, condamnat

- Ioan Glăjar, preot ortodox la Ucea de Jos, condamnat,

- Pavel Borzea, preot ortodox, protopop, Viştea de Jos

- Nichita Bălescu, preot la Viştea de Sus, condamnat

- Gheorghe Opriş, preot la Rupea, condamnat