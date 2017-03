Comemorarea eroilor anticomunişti la praznicul ,,Sfinţilor mucenici” de la Sevastia



La Monumentul Rezistenţei Anticomuniste din Ţara Făgăraşului edificat în faţa Cetăţii a avut loc joi, 9 martie 2017, începînd cu ora 12.30, comemorarea eroilor anticomunişti. Manifestarea a fost una de excepţie şi a fost prilejuită de ,,Ziua Foştilor Deţinuţi Politic” stabilită prin lege odată cu sărbătoarea ,,Sfinţilor mucenici”. Slujba de pomenire a eroilor a fost oficiată de un sobor de preoţi ortodocşi şi de protopopii din Ţara Făgăraşului, pr. Marius Corlean şi pr. Ioan Tărcuţă. Organizarea evenimentului a fost realizată de Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici, subfiliala Făgăraş, de Primăria Făgăraş şi de Casa de Cultură Făgăraş. Oficiile de gazdă au fost realizate de directorul Casei de Cultură, Diana Gribincea, care a făcut ca momentele evenimentului să decurgă frumos şi firesc. Un pluton format din 60 de militari de la Şcoala de Aplicaţie ,,Constantin Brâncoveanu” din Făgăraş a prezentat onorul şi a defilat în faţa audienţei. A fost momentul care a creat emoţie celor prezenţi, retragerea plutonului la garnizoană avînd loc în aplauzele publicului. Garda de onoare a Cetăţii coordonată de col. (r) Alexandru Mazilu a urmărit, în ţinuta specifică, evenimentul ,,barînd” parcă intrarea în castelul medieval. Sute de elevi de la Şcolile făgărăşene au participat la comemorare avînd ţinutele specifice şcolilor de care aparţin. Elevii de la Liceul ,,Dr. I. Şenchea” au impresionat prin costumele populare, iar elevii care au reprezentat Liceul Teologic ,,C. Brâncoveanu” au afişat steagul unităţii şcolare proprii. ,,Am vrut să aducem un pios omagiu eroilor anticomunişti făgărăşeni. Au fost tineri de vîrsta noastră care şi-au iubit ţara” a spus un elev de la CN ,,Radu Negru”. Au fost depuse coroane de flori la monument în memoria tinerilor care au sfîrşit în perioada 1948-1964 pentru neamul românesc. Cu sprijinul militarilor coroanele au fost depuse la baza monumentului: Primăria Făgăraş, AFDPR, CN ,,Radu Negru”, CN ,,D-na Stanca”, Liceul Teologic ,,C. Brâncoveanu”, Liceul ,,Dr. I. Şenchea”. Au vorbit audienţei viceprimarul Valentin Clonţ, Ioan Roşca, fost deţinut politic, care a recitat şi poemul ,,Unde sînt cei care nu mai sînt?” de Nichifor Crainic, prof. Ionel Mihali care a recitat un poem de Radu Gyr. La finalul manifestării, păstrînd obiceiul locului, foştii deţinuţi politici au împărţit pacheţele şi colivă celor prezenţi.

Pro memoria - 9 Martie, începutul de primăvară, bucuria renaşterii!

,,Dată providenţială în istoria creştinătăţii care ne aduce în faţă trecutul dureros cu tot ce poate fi mai violent şi sălbatic în relaţiile interumane, Martiriul celor 40 de Mucenici de la Sevastia. Trecerea timpului, începuturile unei ere noi care contrazicea vechiul ev, cu fazele sale de întuneric, duşmănii, rapacitate, lupte de idei, sacrificii, moarte, martiriu, dar mai ales dorinţa dominatoare de putere îşi pune pecetea pe timpul şi morala fiecărei societăţi şi comunităţi umane, dezvoltînd cu precădere agresivitate, violenţă şi perversitate. Fiecare generaţie cu organizarea, principiile şi mai ales morala ei! Am văzut mutaţiile în timp, din istorie, cu bunele şi mai ales cu relele ei, concluziile vorbind atît de evoluţie dar neomiţînd nici involuţiile, mai ales în ce priveşte echilibrul principiilor şi valorilor morale care înseamnă îmbinarea între contrarii spre progresul şi echilibrul social. Momentele de rupturi în viaţa socială, ignorarea respectului omului de lîngă tine, violenţele şi agresivitatea pentru cucerirea supremaţiei au produs rupturi iremediabile, distorsiuni ireconciliabile. Asta a generat schimbări profunde în ignorarea principiilor care stăteau la baza sistemelor statale, organizarea intereselor naţionale şi mai ales a comportamentului uman în toate episoadele de viaţă. A promovat nonvalori cu violenţă pînă la distrugerea şi desfiinţarea individului. Momentul 9 Martie 2017 astăzi în Făgăraş mi-a sugerat sentimentul reconcilierii cu noi înşine, dar mai ales cu cel de lîngă noi, fiind mai buni, mai ataşaţi, mai concesivi în numele perceptului iubirii aproapelui evidenţiind pozitivul din noi pe care l-am primit odată cu venirea noastră în lumea pasageră a existenţei fiecăruia. Am simţit că cei astăzi pomeniţi- mulţi tineri cu care am fost colegă de liceu, şi-au înţeles menirea în scopul nobil de a înlătura înrobirea pînă la distrugerea finţei lor- s-au ridicat în absolut oferind cu gentileţe speranţa în bine şi mai ales în normalitatea celor rămaşi în ,,Valea plîngerii”. Înnobilarea spiritului tuturor celor trecuţi prin marasmul anormalităţii, a atins superlativul absolut devenind purtător al picăturii Divine. Pentru sacrificiul oferit din dragostea adevărată faţă de Crezul lor, atotputernicul Dumnezeu să le dăruiască din plin odihnă veşnică şi profundă pietate! (Mariana Săbăduş, notar public)