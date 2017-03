Lui Gheorghe Bucelea din Victoria nu i-a fost luat în seamă apometrul din locuinţă Rău platnicii sînt executaţi silit pentru neplata facturilor de apă



Nemulţumirile cauzate de apa potabilă furnizată la Victoria continuă să fie înregistrate atît din partea cetăţenilor, dar şi a Serviciului public de apă şi canal. Ultima reclmaţie ajunsă la Serviciul de apă se referă la cantitatea de apă facturată care nu coincide cu consumul real al abonaţilor dintr-un bloc de pe strada George Coşbuc. Administratorul acestui serviciu public se plînge însă de rata redusă a încasărilor aferente consumului lunar de apă şi de numărul mare de rău platnici.

S-a facturat un consum mai mare de apă

Gheorghe Bucelea de 64 de ani este pensionar şi locuieşte pe strada G. Coşbuc, blocul nr. 1 scara A. Bărbatul s-a plîns administratorului Serviciului de apă pentru că i-a fost facturat un consum dublu de apă faţă de citirile predate de el după citirea apometrului din apartamentul său. ,,Sînt nemulţumit cu privire la diferenţa de apă care a fost înregistrată în luna februarie a.c., la noi pe scară. Fiecare familie a declarat consumul de apă potabilă la care s-a adăugat încă 52 de mc de apă. Era diferenţa dintre citirile noastre, din apartamente, şi citirea contorului de branşament, Locuiesc singur în apartament şi consum lunar 2 - 3 mc de apă, iar pe factură se mai adaugă alţi 2 sau 3 mc ca diferenţă de branşament. Nu este corect pentru că unii vecini nu deschid uşa atunci cînd se citesc contoarele şi preferă să declare telefonic apa consumată. Am vecini cu două, trei persoane în familie şi declară 2 sau 3 mc de apă potabilă. Aşa ceva nu se poate, această situaţie trebuie să se rezolve. Pe scară sînt 20 de apartamente din care 15 sînt locuite. Eu vreau să plătesc atît cît indică apometrul, nimic mai mult, aşa cum se facturează la celelalte utilităţi cum ar fi gazul şi curentul. Aşa apar suspiciuni de furt. Am avut o perioadă în care eu am citit contoarele pe scară şi nu au existat diferenţe. Dacă nu se respectă citirea de la apometre să nu se mai citească. Ca să evităm scuza că nu am fost acasă cînd s-au citit contoarele vă propun să se monteze o cutie poştală la parterul imobilului unde locatarii să depună citirea" a spus Gheorghe Bucelea.



Vor sigila apometrele

,,Ca să evităm suspiciunile în perioada următoare vom sigila contoarele din apartamentele respective şi le vom citi noi. Aşa vom vedea cine nu a declarat apa consumată. Astăzi, marţi, 14 martie a.c., vom verifica subsolul blocului pentru a vedea dacă există pierderi la conductele de apă potabilă. Am mai avut astfel de sesizări, dar le-am rezolvat. De regulă diferenţele apar în urma unei pierderi la subsolul blocului. Însă sînt şi abonaţi care nu deschid uşa apartementului cînd angajatul societăţii citeşte contoarele. Abonaţii de pe strada G.Coşbuc au cele mai mari datorii la apă. Blocul 1 cu cele 8 scări care are o datorie istorică de 120 mii lei. Foarte mulţi abonaţi din acest bloc nu plătesc apa consumată" a spus administratorul Marian Baciu de la Serviciul de apă-canal. Blocurile cu cele mai mari datorii la apă sînt cele de pe străzile: G.Coşbuc, Viitorului, Salcîmilor, Stadionului, Muncii dar şi unele blocuri din zona Pieţii.



Vor fi executaţi silit

În oraşul Victoria sînt 3.407 apartamente, 206 case şi 132 de garsoniere în blocurile de nefamilişti. Serviciul de apă-canal din Victoria are de încasat de la populaţie 360 mii lei, sumă ce reprezinţă datorii acumulate din ianuarie 2013 pînă în prezent. ,,Noi trebuie să încasăm banii de la abonaţi ca să asigurăm continuitatea activităţii Serviciului de alimentare cu apă potabilă şi canal. Chiriaşii din blocurile de nefamilişti sînt pe lista datornicilor tot timpul. Pentru a recupera datoriile am trimis sute de somaţii de plată şi am acceptat şi plata eşalonată. Săptămîna trecută am acţionat în judecată 40 de persoane care în perioada ianuarie 2013 - iulie 2015 au acumulat datorii istorice de peste 49 mii lei. Vom continua să aplicăm măsuri pentru recuperarea datoriilor, iar rău platnici vor fi executaţi silit. Vom da în judecată în perioada următoare abonaţii care au înregistrat restanţe după data de 31 iulie 2015 pînă în prezent"a mai spus administratorul de la Serviciul de apă-canal, Marian Baciu. La rîndul său, Serviciul Public de apă-canal din Victoria are datorii către SC Aromapa Serv SRL în valoare de 72 mii lei. ,,Dacă nu încasăm banii va trebui să furnizăm apa după un program. Unii abonaţi ne acuză că practicăm un preţ prea mare la apă, dar vreau să le reamintesc că preţul practicat de noi este de tip social" a mai spus Marian Baciu. (Carla Tatu)