Planul de management al ariei protejate ,,Poiana Narciselor” scoate la iveală graba şi incompetenţa celor care l-au întocmit Semnatarii documentului habar nu au unde este localizată Dumbrava Vadului Sătenii din Vad demontează punct cu punct Planul de management

Pentru a-şi proteja drepturile de proprietate din Poiana Narciselor, sătenii din Vad s-au organizat într-o asociaţie încă din anul 2012 pe care au denumit-o ,,Asociaţia Dumbrava cu Narcise”. De atunci cei aproape 300 de membri îşi cer drepturile şi se opun oricăror intervenţii menite să le afecteze moştenirea. Sînt 398 hectare de teren care au fost declarate, printr-o lege din 2000, arie protejată din care 312 ha aparţin sătenilor din Vad. Oamenii au plătit şi impozitele deşi nu primiseră titlurile de proprietate, doar pentru a-şi putea folosi terenurile. Conform proprietarilor, Legea nr. 5/2000 ar fi dat startul problemelor în Poiana Narciselor. Şi asta pentru că Planul de amenajare, aşa cum spun ei, prevede doar obligaţii fără să le garanteze vreun drept. În anul 2016 cînd a apărut proiectul legislativ al Ministerului Mediului privind înfiinţarea ,,Parcului Naţional Munţii Făgăraşului” a intrat pe rol şi aria protejată ,,Poiana Narciselor” de la Vad. La 10 mai 2016 a fost întocmit Regulamentul sitului Natura 2000- Poienile cu Narcise de la Dumbrava Vadului avizat de ministrul Mediului. Proprietarii de terenuri din această rezervaţie naturală au aflat despre acest regulament şi despre Planul de management aferent abia în acest an cînd s-au trezit la Vad cu un custode care avea rolul de a implementa respectivul Plan. ,,Prima întîlnire cu acest custode a fost una cu scîntei pentru că noi nu sîntem de acord cu prevederile cuprinse în acest plan” a spus preşedintele Asociaţiei Dumbrava cu Narcise, Gheorghe Raica. Custodele însă a lăsat să se înţeleagă, la respectiva întîlnire, că va organiza o nouă adunare în care să fie lămurite problemele.

,,Plan de management făcut pe genunchi”

Proprietarii de terenuri din Poiana Narciselor au analizat punct cu punct Planul de management şi se declară total nemulţumiţi. ,,Considerăm că Planul de management al Ariei protejate Poiana Narciselor despre care am aflat tîrziu a fost făcut pe genunchi şi nu relevă lucruri importante pentru poiana la care noi sîntem proprietari. Acest plan a avut cu totul alt scop. Dacă luăm articol cu articol din acest plan se vede clar că a fost întocmit în birou copiindu-se alte planuri de acest fel. La capitolul ,,Descriere”, la punctul 2.1.1, la ,,Localizare” sînt trecuţi ca vecini sate care n-au nicio legătură. La nord este Bucium şi nu este real, la sud-est este trecut satul Toderiţa şi nu este real, iar la sud, culmea, Dumbrăviţa. Unde este Dumbrăviţa şi unde este poiana? Apar la ,,Reţeaua hidrografică”, rîul Şercaia şi Valea Răchiţii. Nu există aşa ceva. De asemenea, apare rîul Bucium în partea de est. Nu există acest rîu. O altă aberaţie scrisă în acest Plan este ,,Comuna Şercaia în partea de est a depresiunii, la confluenţa rîului Şercaia cu rîul Olt”. Păi nu există rîul Şercaia ci eventual rîul Şincii, iar în estul depresiunii nu este comuna Şercaia. La capitolul în care se prezintă activitatea economică este trecută Şinca. Ce legătură ar avea Şinca cu Poiana Vadului? În plus, comuna Şinca este descrisă în detaliu, cu monumentele sale, iar la comuna Şercaia apare o singură frază despre biserica săsească. În comuna Şercaia sînt multe monumente şi biserici, de ce n-au fost trecute în Plan şi s-au ocupat de Şinca Veche care nu are legătură cu Vadul. Cît despre satul Vad, acesta nici nu apare. Cei care au întocmit acest Plan fac referire la ,,Colina cu Mesteceni”. Nu avem aşa ceva. În documetele de la 1870 (CF) este trecută suprafaţa de 1.278.720 mp de pădure la comuna Vad, locul unde se ţineau maialurile de la 21 mai şi nu se aminteşte de o astfel de colină. Sînt multe greşeli care pe noi ne afectează şi chiar ne umilesc. Acest plan de management decide pe proprietăţile noastre” a spus preşedintele Asociaţiei ,,Dumbrava cu Narcise” Raica Gheorghe.

Proprietari doar cu obligaţii, dar fără drepturi

Oamenii consideră că respectivul document are ca scop doar obţinerea de fonduri pentru cei care l-au întocmit şi nicidecum protejarea ariei. ,,În acest Plan de management, noi, proprietarii de terenuri avem multe obligaţii, dar nu avem drepturi. Mai mult decît atît este greşită pînă şi situaţia juridică a terenurilor. Apare suprafaţa de 398,47 ha de pădure din care construcţii 0,53 ha- cabana, 7,16 ha aparţinînd CL Şercaia, 288,37 ha persoanelor fizice şi 103,47 ha statului român prin Romsilva. În realitate, dovedită cu documente, situaţia se prezintă astfel: persoanele fizice deţineau la data de 12 ianuarie 2007 suprafaţa de 312,83 ha. Anexa a fost ulterior modificată, iar persoanele fizice au rămas cu 288,37 ha. Statul român avea 80 ha prin Romsilva şi acum are 103,47 ha. Diferenţa de 24 ha trebuia să rămână, după modificare, la dispoziţia CL Şercaia şi nu să fie preluată de Romsilva. Noi nu ştim cînd şi în ce condiţii s-a făcut această modificare. Vrem să aflăm aceste lucruri” a mai spus Raica Gheorghe. Oamenii mai acuză reprezentanţii Ministerului Mediului că în Planul de managemet au folosit falsuri. ,,Au scris că au existat două întîlniri cu proprietarii de terenuri înaintea avizării acestui plan. Au minţit, cu noi nu s-au întîlnit. Abia după ce a apărut custodele ne-am întîlnit cu el, luna trecută. Asociaţia pentru Educaţie şi Conservarea Naturii a trimis o adresă în acest sens. Nici nu ştim cine este această asociaţie? Ce rol au, ce intenţii au, încercăm să aflăm. În anexele planului apar obligaţiile, iar noi proprietarii figurăm la toate punctele. Probabil sîntem pasibili şi de sancţiuni dacă nu le respectăm. Lucrurile nu pot rămîne aşa” mai spun oamenii total nemulţumiţi. Oamenii şi-au angajat avocaţi şi au aderat la un sindicat în domeniu pentru a avea şansa să se apere în faţa eventualelor acţiuni care le pot afecta, în timp, proprietăţile. (Lucia BAKI)