Patru elevi din clasa a VII-a şi-au tăiat cu lama linii pe braţe în toaleta şcolii Poliţiştii cercetează cazul pentru a vedea dacă jocul ,,Balena albastră” a ajuns la CN ,,D-na Stanca”

Un grup restrîns de elevi de la CN ,,D-na Stanca” au băgat în sperienţi părinţii şi pe dascălii lor. Sînt patru elevi de clasa a VII-a, un băieţel şi trei fetiţe, care cu mult sadism s-au tăiat pe braţe cu lama în toaleta şcolii. S-a întîmplat în pauza dintre ore, iar faptele au fost observate de femeia de serviciu care a anunţat conducerea. Directoarea Corina Drăgoiu i-a anunţat pe părinţii acestor elevi cărora le-a expus situaţia vineri, 24 martie a.c. A fost ziua în care au ajuns la colegiu şi poliţiştii sesizaţi de Monitorul de Făgăraş care au demarat cercetările.

Copiii ştiau totul despre joc

Premergător faptelor de teribilism ale elevilor de la acest colegiu, în clasa în care învaţă cei patru elevi a fost dezbătut jocul ,,Balena albastră” care circulă pe internet şi care a dus la moartea a peste 130 de tineri din Rusia, Moldova şi România. Minorii de la ,,D-na Stanca” erau bine informaţi despre tainele acestui joc periculos şi îi cunoşteau toate etapele, dar şi ceea ce erau puşi să facă dacă ar accepta provocarea jocului. ,,Fetiţa mea ştia tot, fiecare nivel al jocului. Ştia că la ultimul nivel trebuie să se sinucidă. S-a tăiat cu lama pe braţ şi mi-a ascuns aceste lucruri. Am observat în baie o stivă de lame, dar nu mi-am dat seama ce este cu ele. Abia acum cînd am aflat de acest joc am făcut legătura. Mai mult, de multe ori noaptea fetiţa mea sta în baie foarte mult. Este înfiorător ce se poate întîmpla. Încă nu ştim dacă este ,,Balerna albastră” sau altceva. I-am luat telefonul, dar apucase să şteargă din memorie mesajele. A stat de vorbă cu poliţiştii şi a răspuns la întrebări. Acum este speriată” a spus unul dintre părinţi. Un alt părinte se declară stupefiat de situaţie şi a afirmat că nu a ştiut nimic, nici despre acest joc, dar nici de rănile de pe braţul copilului său. Poliţiştii consideră, deocamdată, că la colegiul ,,D-na Stanca” n-ar fi vorba despre jocul ,,Balerna albastră”, dar continuă cercetările. ,,Trebuie să vă supravegheaţi copiii. Să le luaţi telefoanele mobile şi să le blocaţi accesul la internet, să-l parolaţi” le-a spus poliţiştii părinţilor.

Două cazuri la Codlea

Un tînăr de 19 ani din Codlea s-a sinucis în urmă cu trei săptămîni, iar moartea lui este asociată cu jocul ,,Balena albastră”. Poliţiştii fac cercetări pentru a afla dacă moartea tînărului s-a datorat acestui joc. Poliţiştii continuă ancheta şi în cazul tinerei de 19 ani care este instituţionalizată la Centrul de plasament din Codlea şi care a sesizat autorităţile că i s-a cerut să se sinucidă şi i s-a indicat şi locul unde să o facă după ce a primit un cod de acces pe telefonul mobil pentru a intra în jocul ”Balena albastră”.

Autorităţile din Braşov au organizat o întîlnire în cadrul căreia s-a discutat despre jocul „Balena albastră”, mai mulţi părinţi solicitînd Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) să publice un ghid despre cum pot fi mai bine supravegheaţi copiii. „Am gîndit să ne întîlnim în mod deosebit pe problema acestui joc ,,Balena albastră” care se pare că a început să aibă victime şi în rîndul copiilor din ţara noastră. Aşa cum probabil aţi aflat, la Centrul de plasament din Codlea este deja prima victimă, este încă un semnal de alarmă că toţi trebuie să fim uniţi şi să acţionăm în aşa fel incît să ne protejăm copiii“, a spus şeful Inspectoratului Şcolar Judeţean Braşov, Ariana Bucur. Politiştii atrag atenţia părinţilor să îşi supravegheze copiii, mai ales cînd intră pe internet. ,,În prezent, există o anchetă în derulare. Încercăm să stabilim exact dacă a existat vreo legatură între acest joc şi nenorocirea de la Codlea. Deocamdată se fac cercetări în acest sens. După cum ştiti, în ţară au fost semnalate mai multe cazuri legate de acest joc. Într-adevăr, internetul este folosit de toţi copiii şi pot apărea probleme dacă nu sînt supravegheaţi. Ar trebui ca părinţii să aibă un control asupra copiilor, să vadă pe ce site-uri intră”, a declarat Răzvan Roşca, şeful BCCO Braşov.



Un caz la Timişoara

O fată de 13 ani din Timişoara le-a spus părinților că era terorizată de jocul „Balena Albastră”, că primea mesaje de amenințare, că cei din spatele jocului știau totul despre ea. Mama fetei a mers cu telefoniul la poliție. Acum oamenii legii spun că adolescenta a vrut doar să-și convingă părinții să-i cumpere alt smartphone. Fata în vârstă de 13 ani nu a recunoscut că și-ar fi minițit părinții, iar mama ei s-a declarat surprinsă de concluziile polițiștilor. ,,Am intrat pe site, un fel de facebook rusesc, unde acolo îți spune să vorbești cu un administrator și te pune să îți scrii pe mână cu lama F57 și dup-aia intri în joc la ei. Și în momentul în care am văzut că te pune.., începe cu din astea... am ieșit de acolo și în momentul acela m-au sunat” a explicat reporterilor Maria. Fetiţa accesase jocul de pe telefon, fără să ofere vreun număr de contact. Chiar și așa, administratorii jocului i-au aflat imediat identitatea. ,,Îmi dădeau tot felul de mesaje cu amenințări. Am blocat numărul, să nu mai poată să îmi scrie și să mă sune. Dar m-au sunat de pe alt număr. Tot cu amenințări și pe WhatsApp și... Că să-mi iau sicriu, că el mă vede, că o să-mi văd familia moartă... dacă nu fac ce-mi zice el. Mi-a dat date ale părinților, la ce școală sînt, la ce liceu... tot mi-a zis despre mine” a explicat fetiţa reporterilor. ,,Pe lângă aceste mesaje, i s-a făcut o poză de pe telefonul ei, în casa noastră, cu fața ei. În momentul acela s-a speriat și tot prin mesaje, persoana care trimitea acele mesaje îi spunea că orice ar face, el o vede, că este în apropierea casei, să se uite pe geam și tot felul de mesaje din acestea de intimidare” a declarat reporterilor Ioana, mama fetiţei. Familia a resetat telefonul mobil și a schimbat cartela ,,Prin acel telefon, acea persoană putea să monitorizeze tot ce se întâmplă în încăperea în care era telefonul și să vadă efectiv. Soluția nu este resetarea din fabrică și schimbarea numărului de telefon. Acele telefoane sînt efectiv compromise și nu mai au ce să caute la îndemâna copiilor care au accesat acel joc. Pentru că nu știi, poate ca finalul să fie destul de tragic” a mai spus Ioana, mama fetiţei. Maria face acum terapie, iar un psiholog încearcă să o ajute să depăşească trauma. De mai bine de o săptămână, de cînd părinţii au predat telefonul poliţiei, mesajele au încetat. Maria spune că are colegi care nu au abandonat jocul. ,,El continuă jocul, nu le-a zis părinților. M-am rugat de el să le zică părinților și se taie...” (Lucia BAKI)