Festivalul de cîntece religioase ,,Buna Vestire" s-a desfăşurat la Viştea de Sus sîmbătă, 25 martie 2017, odată cu praznicul ,,Bunei Vestiri”. Manifestarea a ajuns la a 12-a ediţie şi au participat 13 coruri bisericeşti şi un grup de copii din localitatea Ucea de Jos. Ediţia din acest an a păstrat unele elemente din anii trecuţi, dar a adus şi o noutate, aceea ca participanţii să prezinte o priceasnă veche specifică locului de unde provin. Invitaţii s-au întîlnit în jurul orei 13.30 în faţa bisericii din Viştea de Sus, cu hramul ,,Buna Vestire" de unde au pornit în paradă pe uliţa satului pînă la căminul cultural. Frumoasele costume populare din toate zonele Transilvaniei au înflorit satul. La căminul cultural s-a dat startul festivalului, pe scenă urcînd rînd pe rînd corurile bisericeşti. ,,,Ediţia din acest an este dedicată Ţării Făgăraşului de aceea am precizat în regulamentul festivalului să se cînte o priceasmă arhaică autentică din localitatea de unde sînt corurile. Trebuie să promovăm muzica de la bisericile din Ţara Făgăraşului, chiar dacă nu sînt atît de spectaculoase ca şi linie melodică, dar au valoare spirituală şi morală deosebită. De la început ne-am gîndit să promovăm muzica religioasă din satele făgărăşene, de aceea susţinem în continuare obiceiul principal pentru acest festival. La începu, festivalul a fost gîndit ca şi un concurs, iar în momentul de faţă el se desfăşoară fără această titulatură. Toate corurile participante primesc diplome de participare şi premii" a spus primarul Ioani Florin.



Cîte două cîntări religioase pentru fiecare cor

Conform regulamentului, la această ediţie fiecare cor participant a prezentat două cîntări religioase dintre care una trebuia să fie o priceasnă arhaică specifică satului participant. Corul din Beclean, preot paroh Cismaş Gheorghe, dirijor Grama Ioan, a cîntat ,,O Marie Sfîntă" şi ,,Veniţi la mine". Corul Parohiei Făgăraş Seminar cu hramul ,,Sfîntul Ioan Evanghelistul" cu 10 membrii, preot paroh Vasile Stan, dirijor Gabriel Filipoiu a cîntat ,,File de acatist" şi ,,Doamne, pe noi miluieşte-ne". Corul bisericii ortodoxe ,,Sfîntul Teodor Tiron" din Sîmbăta de Sus, preot paroh Grigore Moldovan , dirijor-profesorul Ion Negrilă cu ,,Iartă-mă, iartă-mă!" şi ,,Golgota". Corul bisericii ortodoxe Sfînta Paraschieva din Victoria , preot Fogoroş Mihai, dirijorul Liviu Boantă, ,,Am venit măicuţă" şi ,,Nădejdea mea". Corul bisericii ortodoxe ,,Sfîntul Ilie" din Victoria , preot paroh Magra Adrian, dirijor Timofte Ioan, ,,Ţie se cuvine cîntec" şi ,,Dorul inimi mele". Corul bisericii ortodoxe ,,Buna Vestire" din Viştea de Sus, preot paroh Antinie Marian, ,,Doamne Dumnezeul meu" şi ,,Sfinte Dumnezeule". Corul bisericii ortodoxe ,,Adormirea Maicii Domnului" din Arpaşu de Sus, preot paroh Bunea Lucian, dirijor Simion Livia, a interpretat cîntările ,,Drumul crucii" şi ,,Păstorul cel bun". Corul bisericii ortodoxe ,,Adormirea Maicii Domnului"din Lisa, preot paroh Sergiu Duhan, dirijor Moga Lucia, ,,Înaintea ta, Isus iubit" şi ,,Preasfîntă maică şi fecioară". Corul bisericii ortodoxe ,,Înălţarea Domnului" din Viştea de Jos, preot paroh Urs Ioan Marius, cîntările au fost ,,Vreau lîngă Dumnezeu" şi ,,Primeşte-mă Măicuţă". Corul bisericii ortodoxe ,,Adormirea Maicii Domnului" din Drăguş, preot paroh Roşca Gheorghe, cîntările prezentate au fost ,,Cruce Sfîntă Părăsită" şi ,,Lacrimi mari îmi curg pe faţă". Corul bisericii ortodoxe ,,Teodor Stratival" din localitatea Vîlcele, judeţul Covasna, preot Ioan Tămaş, dirijor - preot Vasile Antonie Tămaş, cîntările,,Maica cerului" şi ,,Cruce Sfîntă Părăsită". Corul de la Catedrala ,,Sfîntul Ioan Botezătorul" , preot paroh Ioan Ciocan şi dirijor - profesor Claudiu Nicolae Buitan. Acest cor a fost format din 22 de persoane şi a cîntat ,,Marie, bucură-te", o cîntare tradusă şi prelucrată de Daniel Duşa după varianta cîntată de corul Mănăstirii Simonos Petras de la Athos, transcrierea din notaţie psaltică în cea liniară a fost făcută de profesorul Claudiu Nicolae Buitan. Corul bisericii ortodoxe din Gura Rîului, preot Ioan Peană, dirijor Paraschiva Cîmpean, ,,Tatăl nostru" şi ,,Nădejdea Creştinilor"



Cîteva consideraţii ale participanţilor

- ,,De trei ani sînt membru în corul bisericesc Sf. Paraschieva din Victoria şi am participat la acest festival în fiecare an. Evenimentul este deosebit şi scoate în evidenţă tradiţiile şi obiceiurile locale. Această manifestare este o tradiţie din inima Transilvaniei. Mă bucur că am fost invitaţi şi în acest an la Festivalul de cîntece bisericeşti ,,Buna Vestire". La un astfel de eveniment emoţiile sînt mari, sala a fost neîncăpătoare, sute de participanţi ne-au aplaudat, evenimentul este de mare succes. Prin intermediul ziarului vreau să mulţumesc organizatorilor, evenimentul a fost de nota zece" a spus profesorul Virgil Rogozea.



- ,,Am participat la toate ediţiile festivalului şi în primii ani ne-am clasat pe primele locuri. Organizatorii evenimentului au renunţat la concurs, dar premiază pe toată lumea. Corul de la Drăguş nu are dirijor, dar femeile cîntă din dragoste pentru Dumnezeu şi de fiecare dată de cîte ori sînt solicitate răspund pozitiv la activităţile cultural-religioase fie locale, fie naţionale" a spus preotul Roşca Gheorghe.



- ,,Acest festival dă viaţă satului nostru, sîntem mîndri că sîntem gazda evenimentului. Ne bucurăm că am ajuns la a XII-a ediţie şi sperăm să se dubleze acest număr. Nu ştiu cum este pe scenă, dar în sală emoţiile au fost mari. Corul de copiii de la Şcoala Gimnazială de la Ucea de Jos ne-a adus lacrimi în ochi, vocea unei fetiţe a răsunat nu doar în sala căminului şi în sufletele noastre. Acest eveniment cultural a răsunat în inima ţării pentru că făgărăşenii sînt adevăraţi creştini, iar acest lucru l-am simţit toţi în sală" a spus un grup de viştence.



- ,,Din 2009 prezint evenimentul, iar emoţiile se adună în Viştea de Sus într-o zi frumoasă de sărbătoare. Oaspeţii au ascultat cu emoţie corurile din Ţara Făgăraşului. Calitatea interpretării corale a crescut de la an la an, la primele ediţii se cînta pe o voce, iar acum sînt coruri care interpretează pricesnele în 4 voci. În această ediţie am adus pe scenă o cîntare veche cu linie melodică veche aşa cum a fost cunoscută în trecut. Ne dorim ca aceste cîntece să rămînă moştenire nepoţilor noştri" a spus prezentatorul evenimentului, doctor Liiana Carmen Prodan.



- ,,Pentru prima dată participăm la acest eveniment. Am pregătit două pricesne,,O măicuţă Sfîntă" şi ,,Pentru tine Doamne". În fiecare zi de marţi şi joi facem repetiţii la şcoală. Am format acest grupul ,,Sirinx" cu 16 elevi. Mă bucur că aceşti copii sînt atraşi de muzică. Sînt deschişi la toate genurile de muzică şi aşa am ajuns pe scena festivalului. Copiii au avut emoţii şi cred că în acelaşi timp au şi transmis emoţii" a spus profesorul Titi Cîrstea.



- ,,De 10 ani venim la Festivalul ,,Buna Vestire"din Viştea de Sus. Pentru noi este o bucurie să cîntăm în faţa publicului, iar acesta ne-a răsplătit cu aplauze. Am avut emoţii şi pe scenă, dar şi în public, timp în care am aşteptat să urcăm pe scenă. Multe pricesne cîntate nu le-am auzit, fiecare cor a pus în valoare cîntece vechi preluate din străbuni" a spus Olimpia Gliga din Arpaşul de Sus



- ,,În urmă cu cîteva săptămîni primarul comunei Sîmbăta de Sus şi directorul şcolii gimnaziale din localitate mi-au solicitat ajutorul pentru a înfiinţa un ansamblu folcloric în comuna Sîmbăta. 46 de persoane s-au înscris, dar numărul membrilor creşte de la o săptămînă la alta. Pentru Festivalul ,,Buna Vestire " am pregătit două pricesne ,,Gogota" şi ,,Iartă-mă", ambele sînt piese foarte vechi şi nu au mai fost cîntate la festival. Ne-am propus să participăm la multe festivaluri şi concursuri" a spus profesorul Ioan Negrilă din Făgăraş.



- ,,Pînă în prezent am participat la două ediţii şi ne bucurăm că am fost selectaţi şi invitaţi la acest festival. Am făcut repetiţii, am avut emoţii, iar publicul ne-a aplaudat. Pentru această perioadă de post şi rugăciune evenimentul a fost pe aceeaşi linie. Corul este format din 20 de peroane, alături de noi a fost preotul Cismaş Gheorghe, directorul şcolii Grama Ioan, primarul Claudiu Motrescu" a spus viceprimarul comunei Beclean, Anca Trîmbiţaş. (Carla TATU)