Munca în solar le aduce veniturile care să le asigure un trai decent asistaţilor social din Victoria Opt familii au fost selectate de Biserica Baptistă în proiectul social ,,Agricultura”



Biserica Creştină Baptistă ,,Sfînta Treime" din Victoria împreună cu Fundaţia ,,Misiunea fără frontiere" au implementat un nou proiect social pentru susţinerea familiilor numeroase care au venituri mici din Victoria. Noul proiect este o noutate în rîndul familiilor asistate social şi care erau obişnuite să încaseze bani de la buget fără niciun efort. Proiectul promovat de această biserică revoluţionează însă protecţia socială în sensul că oferă un loc de muncă asistaţilor social prin care îşi pot întreţine familiile producîndu-şi singuri venituri. Pe o suprafaţă de 329 mp, partenerii de proiect au construit două solarii care vor fi încredinţate la 8 familii bătute de soartă din Victoria. Nu sînt alese la întîmplare aceste familii ci în urma unei analize riguroase care a impus respectarea unor condiţii.

Un venit din agricultură

,,Scopul proiectului este dobîndirea independenţei financiare. Noi vrem să-i ajutăm să-şi asigure un venit din agricultură. Le-am pus la dispoziţie seminţe, unelte, sistem de irigare prin picurare, apă, tot ce au nevoie pentru a beneficia de o recoltă bogată. Beneficiarii trebuie să muncească pentru a obţine o cultură bună. Cel mai important lucru este dorinţa de a munci. În data de 20 martie a.c., am selectat cererile depuse la sediul bisericii şi apoi am discutat cu persoanele care intră în acest proiect. În prima fază i-am văzut încîntaţi şi că vor să se apuce de treabă" a spus pastorul Timotei Stînea Valentin. Biserica Creştină Baptistă a închiriat de la Primăria Victoria o suprafaţă de 2.900 mp pentru a construi un lanţ de solarii la care să muncească pînă la 40 de familii. Pentru acest proiect s-au cheltuit, pînă în prezent, 40 mii lei. Primele culturi vor fi de salată, ceapă, castraveţi, roşii şi usturoi. În acest program beneficiari nu au cheltuieli, iar produsele vor ajunge pe mesele lor sau pe tarabele din piaţă în funcţie de alegerea acestora. La finalul acestui proiect familiile care sînt serioase şi muncesc vor primi un solar pentru o mică afacere de familie.



La început, doar 8 familii

,,Cele 8 familii au fost selectate în urma unor criterii bine stabilite: veniturile familiei să fie mici, să aibă minim doi copii dintre care unul să fie sub 10 ani sau familii marginalizate social. Persoanele care îndeplinesc aceste condiţii şi vor să facă parte din acest proiect pot lua legătura cu reprezentantul ,,Misiunea fără frontieră", Radu Aconstantinesei. Cel mai important lucru este să muncească în seră, să aibă grijă de recolta lui. Acest proiect se va desfăşura pe o perioadă de 4 ani, iar în anul al 5-lea beneficiarul va primi un solar. Nu a fost uşor să găsim aceste familii care să îndeplinească condiţiile şi să accepte condiţiile proiectului" a mai spus pastorul.



,,Aştept să am grădina mea"

Unul dintre beneficiarii proiectului este Moise Adrian de 32 de ani din Victoria care are 4 copii, iar cel mai mare are 6 ani. Venitul lunar al familiei Moise este modic. Bărbatul lucrează la SC Ecosistem SRL, iar soţia este casnică. ,,Agricultura mi-a lipsit de cînd locuiesc în Victoria. Am copilărit la ţară, în satul Rucăr, şi îmi aduc aminte de grădinuţa de acasă. Nu am lucrat niciodată în solar, dar cred că mă descurc. Îmi place să lucrez pămîntul, mi-a lipsit această activitate. Sper să am o recoltă bună pentru că avem condiţii bune. În solarii terenul este pregătit urmează să facem straturi. Ne-am gîndit ca prima rcoltă să fie legume de sezon: ceapă, usturoi şi salată. După programul de muncă am timp să mă ocup şi de solar, abia aştept să am ,,grădina" mea. Acest proiect este de mare ajutor" a spus Moise Adrian de 32 de ani din Victoria, strada Muncii.



Proiectul: ,,Şcoală după şcoală"

Un alt proiect implementat de Biserica Creştină Baptistă este proiectul ,,Şcoală după şcoală". În cadrul acestui program 35 de elevi din clasele I - VIII beneficiază de o masă caldă la prînz după care îşi fac temele la materiile de bază, matematăcă şi limba română. Profesorii incluşi în acest proiect fac voluntariat. ,,În intervalul orar 13.00 - 16.00 elevii incluşi în programul ,,şcoală după şcoală" vin, mănîncă şi apoi îşi face temele pentru a doua zi. Acest proiect a început în urmă cu 4 ani şi a avut un succes. Din acest an şcolar s-au alăturat şi cîţiva elevi voluntari de la Liceul Teoretic ,,IC Drăguşanu" din Victoria. Aceştia vin de 2 - 3 ori pe săptămînă şi îi ajută pe cei mici să-şi facă temele. În această perioadă elevii din clasele a VIII-a au făcut pregătire pentru simulare" a mai spus pastorul. Pentru acest proiect se alocă în fiecare lună suma de 10 mii lei.



Proiectul: ,,Familie pentru familie"

,,Acest proiect a început în luna iulie 2016 şi sînt beneficiare 18 familii din Victoria. Fundaţia ,,Misiune fără frontieră" ajută lunar aceste familii cu alimente, articole de îmbrăcăminte- încălţăminte şi mobilier. Scopul acestui proiect este ca aceste familii cu venituri mici să ducă o viaţă mai bună. Beneficiarii au peste 50 de copiii, iar situaţia financiară este critică. Noi urmărim aceste familii să aibă un trai mai bun. Proiectul este pe termen lung şi dacă aceştia dovedesc că vor să aibă un trai mai bun, atunci noi le achiziţionăm animale şi păsări să le asigure un trai mai bun" a spus Radu Aconstantinrsei, reprezentantul ,,Misiuni fără frontieră". (Carla TATU)