Dacã Tara Fãgãrasului este pregãtitã pentru un seism puternic, rãmîne întrebarea la care trebuie sã rãspundã atît autoritãtile, dar si localnicii. Multi dintre fãgãrãseni se declarã nepregãtiti pentru un seism de mare magnitudine si sustin cã sînt si total speriati în fata vreunui dezastru. În cadrul Primãriei Fãgãras functioneazã serviciul ,,Apãrare civilã” care intervine în astfel de situatii, iar primarul Gheorghe Sucaciu spune cã au fost alocate sume de bani de la buget pentru dotarea acestui serviciu. Seismicitatea zonei Fãgãras este determinatã de mai multe falii crustale active, cea mai importantã pentru Tara Fãgãrasului fiind falia sud-transilvanã care separã partea de nord a masivului Fãgãras de Podisul Transilvaniei si care de-a lungul timpului, a generat unele dintre cutremurele fãgãrãsene puternice. Existã si o ciclicitate (relativã), dedusã din succesiunea ultimelor evenimente fãgãrãsene importante: 1521,1550,1571, 1628, 1639, 1746, 1826, 1832, 1916. Ciclicitatea seismelor fãgãrãsene mai importante, cu magnitudine de 6-6,5 ar fi de 85-100 de ani plus sau minus 10-15 ani. Ultimul eveniment puternic a fost cel din 1916. Inginerul Viorel Enuicã spune despre constructiile de pe raza municipiului cã sînt rezistente la cutremure si de 7,5 grade pe scara Richter. ,,Blocurile proiectate înainte de 1977 au fost construite pentru o rezistentã de 6 grade si cu un coeficient de sigurantã de 2. Cele proiectate dupã evenimentul din 1977 au fost îmbunãtãtite ajungîndu-se la o rezistentã în fata cutremurelor de 7 grade. S-au fãcut apoi teste si clãdirile au rezistat si la seism de 7,5 grade" a spus ing. Enuicã. Monitorul de Fãgãras a stat de vorbã cu fãgãrãsenii despre acest subiect, iar o parte din declaratiile lor sînt redate mai jos.



- Puia Ilie, 74 ani, Făgăraş: ,,Sînt pregătit pentru cutremur şi pentru orice calamitate. Dacă ar avea loc un cutremur m-aş pune între uşi, sub tocul uşii, dar în niciun caz lîngă geamuri. De asemenea, nu aş fugi pe scări unde pericolul e mare. La cutremurul mare din 4 martie 1977 eram la serviciu, la UPRUC. Toţi am fugit afară din hală. Dar la noi n-au fost pagube şi victime. Pot spune că sînt pregătit în cazul unui cutremur mare. Dacă va fi sau cînd va fi, doar Dumnezeu ştie”



- Sasu Dorina, 76 de ani, Făgăraş: ,, În cazul unui cutremur ştiu că trebuie să ies afară din casă. Aş fugi sub tocul uşii. Casa în care locuiesc este din cărămidă şi nu prezintă siguranţă. Casele noi se fac cu stîlpi de siguranţă pe colţurile ei şi nu există pericolul prăbuşirii. Sigur aş intra în panică mai ales că ştiu că se poate dărîma casa. La marele cutremur din 1977 locuiam la bloc, dar nu mi-a fost frică. Poate eram mai tînără şi nu mă găîndeam la consecinţe. Nu mi-am asigurat casa pentru că în urmă cu cîţiva ani am avut o poliţă, dar firma a dat faliment şi am pierdut banii”.



- Comici Andrea Elena, 22 ani, Germania: ,,Nu locuiesc în Făgăraş ci în Germania, aici sînt părinţii. În cazul unui cutremur, normal, mi-ar fi teamă, dar nu m-aş panica. În primul rind mi-aş lua copilul în braţe. În Germania se fac cursuri de protecţie în caz de calamităţi, dar eu nu am participat. Voi merge şi la astfel de cursuri care sînt utile. Acolo avem poliţă de asigurare pentru locuinţă şi alte bunuri cu 90 euro pe 6 luni şi este obligatorie”



- Damian Florica, 72 ani, Făgăraş: ,,Niciodată nu sîntem pregătiţi pentru dezastre. Nici autorităţile nu sînt pregătite pentru că nu au un beci, o biserică unde să fim adăpostiţi. Asta după ce cutremurul s-a terminat pentru că în timpul cît pămîntul se zguduie nu ai timp să faci prea multe. În 1977, am fugit sub tocul uşii. În astfel de situaţii se intră în panică, dar noi sîntem mai căliţi, la vîrsta noastră, faţă de generaţiile tinere. Am trecut prin multe şi avem experienţă pentru a trece peste situaţiile delicate. Generaţia de azi se plînge prea mult pe cînd noi nu ne plîngeam de loc. Locuiesc în blocul cu Romarta, dar nu am asigurat apartamentul. Poate este neglijenţă, dar dacă venea un agent la uşă probabil că încheiam poliţă de asigurare”.



- Răibuleţ Ioan, 65 ani, Mândra: ,,Nu ştiu dacă sîntem pregătiţi. Ce ştiu este că trebuie să stăm sub tocul uşii sau sub masă. Cum stau la casă aş fugi în curte. Am încheiat poliţă de asigurare pe casă şi plătesc 170 lei/an. În 1977, mergeam spre Combinat şi am simţit cutremurul. S-a luat curentul, a fost panică, dar nu m-am speriat. L-am simţit şi pe ultimul, de luna trecută. Pot să spun însă că autorităţile nu sînt pregătite în caz de calamitate”

- Naneş Raluca, 28 ani, Făgăraş: ,,La un dezastru, cutremur, nu ai de ce să te sperii. Atunci cînd intri în panică se întîmplă tot răul. La cutremur nu m-aş panica şi aş aştepta să văd ce se întîmplă.M-aş retrage într-un loc sigur şi mi-aş zice: ce vrea Dumnezeu! Părinţii au asigurat apartamentul”



- Dinu Constantin, 60 ani, Făgăraş: ,,În primul rind aş întrerupe toate utilităţile pentru a preveni vreun incendiu, inundaţie, etc. Mi-aş stăpînii emoţiile, panica şi mi-aş asigura familia. De obicei oamenii aşteaptă ajutor, dar nu se implică, nu îşi iau măsurile de prim ajutor. Am trăit cutremurul din 1977 şi nu am avut probleme. Casa am asigurat-o în caz de calamităţi şi plătesc 250 lei/an”.



- Ganea Elena, 72 de ani, Făgăraş: ,,În caz de cutremur m-aş băga sub masă. Locuiesc la etajul IV, la bloc. În niciun caz nu aş fugi pe scări pentru că e mare pericol. În 1977, am fugit afară cînd a început cutremurul. Pot spune că îmi este foarte frică în cazul vreunui cutremur mare. Nu am locuinţa asigurată”