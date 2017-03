La Cetatea Făgăraşului va fi implementat un proiect menit să readucă în actualitate străvechi meşteşuguri practicate în castel. Este vorba despre proiectul în valoare de 5 milioane de euro finanţat din bani europeni şi care a fost depus la Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa V. Primăria Făgăraş a obţinut, la evaluarea proiectului, un punctaj bun (77 puncte din 100) şi are mari şanse să semneze contractual de finanţare în perioada următoare Proiectul de reabilitare este unul foarte complex şi are în vedere atît lucrări de reparaţii, dar şi înfiinţarea unor ateliere care să arate vechile meşteşuguri practicate în castel. Primarul municipiului Făgăraş, Gheorghe Sucaciu, refuză să dea relaţii despre proiecte care nu au intrat pe rol. ,,După ce vom semna contractul voi prezenta toate detaliile proiectului” a spus primarul. Am aflat însă că vor fi construite două poduri mobile de acces, unul la intrarea principală, iar celălalt pe latura dinspre nord adică în partea dinspre cartierul Galaţi. Va mai fi reamenajat şi şanţul de apărare, prin curăţarea pămîntului adunat în timp pe zidurile cetăţii. „Cetatea este construită pe piloni de stejar, care în apă se conservă chiar bine. Acest pămînt adunat pe ziduri riscă, în schimb, să altereze pilonii“, au spus iniţiatorii proiectului.