Un sfert din bugetul Făgăraşului, la investiţii

Mai mult de jumătate din bugetul local se consumă pentru salarii ,,Cultura, sportul şi religia” depăşeşte bugetul de la Sănătate Primăria a fost ,,generoasă” cu Calendarul cultural, 720.200 de lei Cinema Transilvania revine în atenţia edililor locali, dar la nivel de studiu de fezabilitate Reabilitarea străzilor şi trotuarelor consumă 8,5 milioane de lei din buget Subvenţii pe bandă rulantă: sport, biserici, Ecoterm, Salco, asociaţii şi fundaţii

Primăria Făgăraşului va avea la dispoziţie, în 2017, un buget în valoare de 69.669.080 lei format din taxele şi impozitele plătite de cetăţeni şi din cotele defalcate din impozitul pe venit şi din TVA. Dar va cheltui mai mult, respectiv 85.800.040 lei, diferenţa fiind dată de excedentul anilor trecuţi, respectiv 16.130.960 lei. Modul în care vor fi cheltuiţi aceşti bani în anul 2017 a fost propunerea Executivului expusă în şedinţa ordinară a CL Făgăraş ce a avut loc miercuri, 29 martie a.c. şi care a fost aprobată de majoritatea consilierilor locali.

De unde vin banii?

Veniturile proprii ale municipiului reprezintă impozitele şi taxele plătite de făgărăşeni şi care însumează în acest an 12.621.000 lei la care se mai adaugă cota din impozitul pe venit, de 41,75%, adică 12.809.000 lei. Din cotele defalcate din impozitul pe venit ajung la bugetul local 9.809.000 lei, iar de la CJ Braşov 872.000 lei. Şi cotele aferente TVA-ului în procent de 20% întregesc bugetul local cu suma de 2.561.000 lei, iar din alocaţiile CJ Braşov încă 228.000 lei. Prin urmare veniturile se cifrează la valoarea de 69.669.080 lei.

Unde se duc banii cetăţenilor?

Conform planificării aleşilor locali suma de 8.419.930 lei va fi cheltuită de autorităţile publice din care cea mai mare parte va asigura plata salariilor angajaţilor, respectiv 5.100.000 lei, iar pentru cheltuielile curente 1.820.000 lei. Pentru datoria publică, respectiv creditul contractat la cumpărarea stadionului şi a ştrandului, se vor plăti 513.000 lei din care dobînzi 186.000 de lei. Pentru activitatea şi salariile Poliţiei locale este alocată suma de 2.100.000 lei, cheltuielile de personal fiind de 1.891.000 lei. Unităţile de învăţămînt vor avea la dispoziţie suma de 30.475.400 lei, din care 74% se va duce pe plata salariilor, respectiv 22.688.000 lei. Pentru bursele elevilor a fost stabilită suma de 130.000 de lei, pentru ajutoarele sociale la elevi 593.000 lei. Cu Sănătatea n-a prea fost darnică primăria, suma alocată fiind de 3.468.000 lei din care cheltuielile de personal 954.000 lei, utilităţi 103.000 lei, iar pentru servicii medicale 2.411.000 lei.

Bani mai mulţi la cultură, sport şi religie decît la Sănătate

Primăria Făgăraş s-a arătat darnică la capitolul ,,Cultură, recreere şi religie”, ca de altfel aşa cum s-a întîmplat în fiecare an. De două ori mai mulţi bani s-au dus la acest capitol decît au fost repartizaţi la Sănătate, respectiv suma de 8.910.600 lei. Concret, 10% din buget se duc pe manifestări culturale şi sport. Calendarul cultural 2017 va consuma de la buget suma de 720.200 lei, bisericile vor primi 500.000 lei, Clubul Sportiv Municipal 2.000.000 lei, Casa de Cultură 785.000 lei, Biblioteca Municipală 200.000 de lei, Muzeul Ţării Făgăraşului 1.600.000 lei. Şi pentru lucrările de întreţinere parcuri şi zone verzi se vor cheltui mulţi bani, 762.000 lei. O sumă importantă se va duce la restaurarea monumentelor istorice, 1.870.700 lei. Este primul an în care Primăria Făgăraş va finanţa din banii cetăţenilor asociaţiile şi fundaţiile, suma totală prevăzută fiind de 460.000 lei.

Buget special pentru Asistenţa socială

Asistenţa socială va avea la dispoziţie suma de 8.859.000 lei din care drepturile asistenţilor personali vor consuma 4.585.000 lei, creşa 721.000 lei, cantina d a jutor social 637.000 lei. Şi în acest an Primăria Făgăraş încurajează lenea plătind ajutoare sociale în valoare de 83.000 de lei. Salariile angajaţilor de la SPAS vor consuma din buget 1.724.000 de lei.

Ecoterm este subvenţionat de la buget cu 345.000 lei

La ,,dezvoltarea publică” s-a repartizat suma de 7.524.830 lei, la protecţia mediului 3.352.000 lei din care pentru serviciile de salubritate 1.570.000 lei şi 1.782.000 lei pentru închiderea depozitului neconform. Şi Ecoterm SA va primi în continuare subvenţii în valoare de 345.000 lei, în condiţiile în care facturează abuziv cetăţenilor taxa pe ţeavă. Mai mult decît atît, în luna mai Municipalitatea nu va mai fi acţionar unic la Ecoterm, majoritatea acţiunilor trecînd la un srl privat.

Investiţii cu ţîrîita

Investiţiile vor consuma un sfert din bugetul preconizat, respectiv 21.918.810 lei astfel: pentru achiziţii imobile suma de 1.000.000 lei, pentru dotări 1.758.930 lei, pentru studii şi proiecte suma de 1.492.000 lei, iar pentru reparaţii 16.667.880 lei. Vor fi achiziţionate clădiri (500.000 lei), terenuri (500.000 lei) aparatură (243.000 lei), o centrală termică, centrală telecomunicaţii, remorcă, cort, etc (287.000 lei). Investiţiile la şcoli vor costa 1.729.000 lei şi vor fi următoarele: banner sala de sport de la Radu Negru- 10.000 lei, studii, proiecte- 150.000 lei, reabilitare termică a clădirilor- 150.000 lei, reabilitare Grădiniţa Albinuţa- 379.200 lei, reabilitare tribuna sala de sport de la CN ,,Radu Negru”- 200.000 lei, reabilitare internat Colegiul ,,Aurel Vijoli”- 400.000 lei, consultanţă ,,Reabilitare termică clădiri şcoli- 155.000 lei, demolare corp B la Şcoala ,,Ovid Densuşianu”- 365.000 lei, studii pentru infrastructură şcolară- 70.000 lei.

Singura investiţie de la spital este la Pediatrie

La Sănătate investiţiile vor consuma 2.411.000 lei şi vor fi următoarele: autoclavă sterilizare- 35.000 lei, turn laparoscopie- 308.000n lei, studii tehnice de amenajare secţia Pediatrie- 70.000 lei, documentaţie DALI şi SF reabilitare energetică spital- 143.000 lei, lucrări amenajare secţia Pediatrie- 1.785.000 lei, lucrări instalaţii termice spital-70.000 lei.

Bani pentru Cetate

La Cultură, recreere şi religie, investiţiile vor fi în valoare de 1.736.400 lei şi vor consta în: centrală termică pentru Cetatea Făgăraşului- 50.000 lei, vitralii la Sala Tronului-45.000 lei, porţi handbal- 5.200 lei, lucrări de restaurare şi valorificare a patrimoniului cultural al Făgăraşului- 636.200 lei (sursa CJ Braşov-600.000 lei), documentaţie ,,registrul zonelor verzi”- 400.000 lei, reabilitare Turn Roşi din Cetate-400.000 lei, lucrări reabilitare punct trafo Cetate- 200.000 lei.

Obiective readuse în actualitate

La ,,Dezvoltare publică” se reiau unele dintre investiţiile abandonate vreme de ani de către edilii locali. Este vorba despre Cinema Transilvania, mutare bibliotecă Municipală, reabilitare clădiri din strada Republicii 5,6,27, mutarea sediului primăriei la UM, obiective pentru care s-a alocat suma de 607.000 lei pentru studiile de fezabilitate şi proiecte. S-au alocat bani pentru extinderea spaţiilor din Piaţa Agrialimentară- 260.000 lei, pentru lucrări la hotelul din piaţă- 10.000 lei, amenajare arhivă- 300.000 lei, reţele termice la seră- 200.000 lei, lucrări la parcela de onoare- 110.000 lei, modernizare şi extindere iluminat public- 300.000 lei, amenajare adăpost cîini- 300.000 lei, sediu bibliotecă- 300.000 lei, modernizare fîntînă arteziană-100.000 lei, studii topo-157.000 lei, servicii cadastru-157.000 lei, reabilitare imobil strada Şcolii-718.000 lei, toaletă ecologică-45.000 lei,.

Reabilitare străzi şi trotuare

La Mediu s-au repartizat fonduri pentru următoarele investiţii: selector deseuri- 600.000 lei, lucrări închidere depozit neconform (groapa de gunoi de pe Dealul Galaţiului) 900.000 lei (500.000 lei provin de la CJ Braşov), canalizare şi acces în cartierul Belvedere- 100.000 lei. Şi la ,,Agricultură, Silvicultură” se vor investi 359.000 lei. La capitolul ,,Transporturi” se vor realiza următoarele lucrări în valoare de 8.427.580 lei astfel: proiect infrastructura transport- 157.000 lei, studii- 322.000 lei, reabilitare străzi- 4.150.000 lei, reabilitare trotuare strada dr. Ioan Şenchea- 449.210 lei, amenajare parcare zona Romarta- 15.000 lei, lucrări de asfaltare drumuri (PNDL)- 163.800 lei, reabilitare trotuare strada Negoiu- 1.220.000 lei, amenajare acces strada D-na Stanca- Unirii- 100.000 lei, reabilitare strada D-na Stanca-Crinului- 1.800.000 lei, amenajare staţii autobuz- 100.000 lei, lucrări construire barieră peste calea ferată de pe Vlad Ţepeş- 100.000 lei. (Lucia BAKI)