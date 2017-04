Lansarea vol III din ,,Brazii se frîng, dar nu se îndoiesc” a adunat în Cetatea Făgăraşului un public numeros şi select Filmul documentar ,,In memoriam Ion Gavrilă Ogoranu” şi proiecţia video a fotografiilor luptătorilor au impresionat audienţa Supravieţuitorii luptei anticomuniste din Ţara Făgăraşului şi din Braşov au fost prezenţi la eveniment Prefectul Marian Rasaliu: Am crescut cu poveştile create de aceşti eroi făgărăşeni, iar la rîndu-mi le voi spune copiilor mei



Miercuri, 29 martie a.c. în Sala Tronului din Cetatea Făgăraş, începînd cu ora 17.00, a avut loc unul dintre cele mai frumoase evenimente organizate pe plan cultural în Țara Făgăraşului. Într-un cadru emoţionant a fost readusă în faţa iubitorilor de carte seria ,,Brazii se frîng, dar nu se îndoiesc“ scrisă de Ioan Gavrilă Ogoranu, liderul luptei anticomuniste din Munţii Făgăraş, prin lansarea ediţiei a III-a a Vol. III care o are ca şi coautor pe cunoscuta jurnalistă Lucia Baki. Audienţa numeroasă a demonstrat încă odată că făgărăşenii îşi cinstesc istoria şi pe eroii căzuţi pentru libertate şi demnitate în vremea comunismului. Sala Tronului i-a găzduit astfel pe supravieţuitorii Rezistenţei anticomuniste din Făgăraş, satele făgărăşene, dar şi din Braşov care au ţinut să participe la eveniment. Secretarul de stat şi preşedintele Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politic din România, Octav Bjoza, a sosit la Făgăraş pentru acest eveniment şi pentru a vorbi despre scopul luptei anticomuniste şi despre modul în care, astăzi, este privită această pagină de istorie recentă. Directorii de şcoli au fost prezenţi, de la ,,Radu Negru” prof. Maria Racu, unde au fost elevi luptătorii anticomunişti, de la ,,D-na Stanca” prof. Corina Drăgoiu unde au învăţat eroinele luptei anticomuniste. A participat prefectul judeţului Braşov, Marian Rasaliu, originar din Recea, comuna de unde au pornit mare parte dintre luptători şi unde teroarea a căpătat cote inimaginabile. Inspectoratul Şcolar Judeţean a demonstrat că nu-i este indiferentă istoria locală prin prezenţa inspectorului general adjunct, prof. Ion Negrilă. Deputatul Mihai Popa a ajuns la eveniment, cînd a stat de vorbă cu supravieţuitorii luptei anticomuniste. N-au lipsit nici primarii unor comune făgărăşene, Gheorghe Lazea de la Recea, nepotul eroului Ion Gavrilă Ogoranu, Florin Ioani de la Viştea. Şi ca o coincidenţă, în ziua în care a fost organizat acest eveniment instanţa supremă a condamnat definitiv pe unul dintre torţionarii luptătorilor anticomunişti. Călăul Ioan Ficior, cel care a condus lagărul de la Periprava, a primit 20 de ani de temniţă.



Expoziţie de fotografie



Cartea lansată face parte dintr-o serie de şapte volume care redau fidel evenimentele aşa cum s-au petrecut întregind astfel firul istoriei recente. ,,Am scris pentru a lăsa mărturie că acest colţ de ţară nu şi-a plecat capul de bunăvoie în faţa comunismului. Să se ştie că au existat oameni care, cu sîngele lor, au spălat faţa României, pătată de laşităţi şi trădări. Copiilor şi nepoţilor să nu le fie ruşine să se numească români“ spunea Ion Gavrilă Ogoranu la apariţia primului volum al seriei. ,,Cartea poate fi o bună sursă de cercetare pentru istoricii care vor însăila, cîndva, firul istoriei recente şi poate nu se vor apleca numai asupra arhivelor scrise de adversarul Rezistenţei Anticomuniste, Securitatea“ explică Lucia Baki în nota de la ediţia a III-a. Editura ,,Mesagerul de Făgăraş” şi ziarul ,,Monitorul de Făgăraş” ca organizatori ai evenimentului au impresionat audienţa prin programul pregătit. Pe tot parcursul lansării s-a derulat proiecţia unei expoziţii cu fotografiile luptătorilor anticomunişti şi a sprijinitorilor din satele făgărăşene aflate în colecţia Ion Gavrilă Ogoranu şi colecia personală a Luciei Baki.





,,Mărturii ale terorii”



Liviu Ioani, unul dintre cei mai prestigioşi şi îndrăgiţi profesori din Țara Făgăraşului, a deschis evenimentul printr-o alocuţiune emoţionantă. ,,Stimaţi invitaţi, fiţi bine-veniţi la lansarea cărţii ,,Brazii se frîng, dar nu se îndoiesc“ Autorii acestui important volum sînt Ion Gavrilă Ogoranu şi Lucia Baki Nicoară, o continuatoare în această activitate publicistică. Este una culturală şi memorativă. Se împlinesc 60 de ani din 1957 cînd s-au dat sentinţele definitive în cazul luptătorilor anticomunişti făgărăşeni. Mă bucur că în această sală sînt mulţi dintre cei care au veleităţi cu luptătorii făgărăşeni“ a spus prof. Liviu Ioani. Lucia Baki a adresat la rîndul ei un emoţionant cuvînt de început: ,,Vă mulţumesc că sînteţi alături de Editura ,,Mesagerul de Făgăraş“. Cartea evocă o pagină de istorie a terorii pe care mulţi dintre făgărăşeni nu o mai cunosc. Aici, în Cetate, unde odinioară se adunau mai marii Imperiului, totul a fost transformat în celule ale terorii, iar oamenii au trăit în acest loc suferinţe de neimaginat. Sînt mărturii ale terorii din Țara Făgăraşului. Să le memorăm împreună. Cartea aţi scris-o dumneavoastră, cei care aţi trăit această suferinţă între 1947-1964 şi chiar după pentru că după amnistierea din 1964 n-aţi avut parte de libertate, ci aţi intrat într-o altă închisoare, mai mare, numită România”.



,,Luptători consideraţi martiri”



În continuare prof. Liviu Ioani a prezentat o completă recenzie a volumului. ,,Îi cunosc pe mulţi din cei plecaţi să se răfuiască cu cei pe care îi credeau a constitui un pericol. ,,Brazii se frîng, dar nu se îndoiesc“ oglindesc lupta armată din rezistenţa anticomunistă. Ion Gavrilă Ogoranu, poreclit Moşul, ilustra expresia de bunătate prin chip şi vorbă. Era student în ultimul an cînd a început lupta, restul erau studenţi sau elevi de liceu. Volumul III este evocat de investigaţia jurnalistică a Luciei Baki Nicoară care provine ea însăşi dintr-o familie de luptători. Fiecare dintre autori vorbeşte pe o voce disparată, şi unul şi altul avînd o viziune unitară, completată pe aceeaşi gamă. Cartea vorbeşte despre revelarea unui singur ton. Literatura acelei perioade este foarte bogată, una beletristică, iat tema revelată era romanul obsedantului deceniu. După 1990 a apărut memorialistica, mărturiile. Steinhardt scria ,,Jurnalul fericirii“, de temniţă unde idealul era creştin. Apoi să ne amintim de Ioan Ioanid cu ,,Închisoarea noastră cea de toate zilele“. În şirul acestor lucrări vreau să evoc şi această carte deosebită a făgărăşenilor. Am aflat de la coautoarea Lucia Baki că ediţia a II-a s-a epuizat şi de aceea a adăugat o nouă ediţie completată cu încă 250 de pagini. Sînt noi mărturii culese de la cei care au intrat în Rezistenţa anticomunistă... Vorbim aici de o perioadă de pace dar cu confruntări atît de beligerante, o ,,pace agresivă“. Cei din munţi nu îşi spuneau nici opozanţi şi nici dizidenţi, ci luptători cu arma în mînă. Martirajul este un sacrificiu asumat iar aceşti tineri care s-au sacrificat s-au jertfit, au avut conştiinţa jertfei. Vorbim de grupul de luptători consideraţi martiri. Volumul III realizează dimensiunea luptei unde găsiţi 64 de localităţi şi 800 de nume care au sprijinit această luptă şi care au fost condamnaţi. Dar cîţi anonimi au ajutat această luptă! Păstori, ţărani şi oameni simpli. Se aminteşte într-unul dintre capitole despre un ţigan cărămidar care deruta Securitatea în mod conştient. Se vorbeşte despre rezistenţa activă şi pasivă dar, într-un fel, aceşti oameni au activat cu toţii. O armată trebuie să aibă întotdeauna spatele asigurat. Toţi au fost activi pentru că au fost condamnaţi şi ei la foarte mulţi ani de temniţă. Cartea constituie un document autentic. Mai este apoi dimensiunea juridică, morală şi didactică, educativă care conturează modele umane integre. Această triplă valoare cu caracter ştiinţific conturează o metaforă- ,,Brazii se frîng, dar nu se îndoiesc“. Ion Gavrilă Ogoranu este personaj de roman. Ai impresia că se suprapun personajele şi nu se mai diferenţiază. O a doua ar fi viziunea maniheistă ca roman, situarea personajelor la antipozi, binele şi răul. Această contrastare generează aşa numitul extremism islamic. Natura umană este mult mai complexă. Aş avea multe considerente să evoc personajele acestei cărţi, calitatea lor morală. L-am cunoscut pe Olimpiu Borzea ca elev, în clasa a V-a, un om frumos. L-am cunoscut pe Victor Geamăn din Rucăr, un mare om. L-am cunoscut pe părintele Ioan Glăjar pe care îl întîlneam în casa părintelui Onciu... O carte este şi un obiect cultural. Ne atrage încă de la prima prezentare cum arată. Vedeţi un ocean de negru (coperta). Apoi veţi vedea o oază de lumină prin care se disting nişte siluete de brazi drepţi, parcă se îndreaptă spre ţinutul Făgăraşului” a prezentat acest volum prof. Liviu Ioani.



Film: In memorian Ion Gavrilă Ogoranu



,,Plecarea la cer a lui Ion Gavrilă Ogoranu în mai 2006 a lăsat un gol. La acest eveniment am vrut să umplem acel gol, am vrut să-l avem din nou între noi pe cel care a condus lupta anticomunistă din Munţii Făgăraşului. Am realizat un scurt film, ,,In Memoriam Ion Gavrilă Ogoranu”, pe care vă invit să-l urmărim împreună” a prezentat Lucia Baki momentul următor al evenimentului cultural. ,,Ca mine au fost sute şi mii de inşi care au luptat pentru ţara asta. Vreau să aducem pe altarul patriei tot ce este mai bun din slaba noastră fiinţă pămîntească. Nu am luptat cu arma în mînă pentru ambiţii deşarte. Nici unul nu am avut interese de clasă. Ceea ce ne-a mînat a fost dragostea faţă de neam dincolo de orice meschinărie. În aceşti ani am văzut atîta nobleţe şi frumuseţe. Am simţit mîna lui Dumnezeu aici, pe crestele Carpaţilor unde am găsit cuvintele Domnului care ne-a spus că fără el nu putem face nimic“ erau mărturiile lui Ion Gavrilă Ogoranu prezentate în acest film documentar. Testamentul luptătorilor din Munţii Făgăraşului scris în 1954, în Vinerea Mare, pe Muntele Buzduganul citit de Ion Gavrilă Ogoranu a completat filmul documentar prezentat. Este vorba despre Testamentul păstrat de Remus Budac din Cârţa, dar ridicat de Securitate şi care i-a adus acestuia 15 ani de temniţă grea. Documentul a fost recuperat din arhivele CNSAS. După prezentarea filmului, Lucia Baki a propus un moment de reculegere în memoria tuturor luptătorilor anticomunişti din Țara Făgăraşului care nu mai sînt printre noi. Sala a fost cuprinsă de o linişte de mormînt, care a fost întreruptă apoi de vocea gravă şi curată a preşedintelui Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România şi secretarului de stat, Octav Bjoza.



Octav Bjoza: Te-am iubit Românie, deşi tu ai fost recunoscătoare călăilor noştri



,,Sigur că vin cu drag întotdeauna în Țara Făgăraşului. I-am cunoscut pe foarte mulţi dintre aceia care sînt cuprinşi în această carte. Nu-l pot uita pe Novac din Berivoi, apoi pe cei din Ohaba, pe ţăranul Boilă Nicolae. Nu-l pot uita pe Popione din Șinca Veche. În temniţa de la Codlea era un zgomot înfiorător cînd era scos la plimbare cu lanţurile la picioare. M-am jurat că atunci cînd mi se vor pune lanţuri am să încerc să le port ca Strîmbu Aurel din Șinca Veche, cu demnitate. Nu pot să-l uit pe căpitanul Bica din Voivodeni. Toţi aceştia pentru noi, cei care am fost crescuţi în temniţele comuniste, acolo, la limita dintre viaţă şi moarte, unde se clădesc marile caractere, rămîn vii în amintirile noastre. Ar trebui pentru tinerii de astăzi să constituie adevărate jaloane morale. Dar s-a demonstrat că această ţară nu are nevoie de jaloane ale moralei. Ultimele jaloane morale se zbat să supravieţuiască în spatele Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici, acolo, între zidurile în care ne mai aflăm, la km zero al moralei. Nici un parlamentar nu ne-a trecut pragul. Cînd vezi cum li se bagă în traistă altora ceea ce ni s-a luat: tinereţea, sănătatea şi agoniseala şi multora dintre noi viaţa, ce mai avem de spus! În volumul de faţă s-au folosit multe motto-uri, reprezentative pentru teroarea şi suferinţele îndurate de noi. Am şi eu un motto pe care l-am folosit în cărţile mele: Te-am iubit Românie, deşi tu ai fost recunoscătoare călăilor noştri“ a spus Octav Bjoza.



Prefectului Marian Rasaliu: Mai sînt şi azi tineri care îşi iubesc ţara



Marian Rasaliu, prefectul judeţului Braşov, a fost prezent la lansarea acestui volum de istorie locală şi vădit impresionat s-a adresat audienţei. ,,Am nişte emoţii teribile. În viaţa mea nu am fost atît de emoţionat. Sînt şi eu un fiu al acestor meleaguri, bunicii mei se trag din Recea. Am crescut şi am trăit cu poveştile acestor oameni, ale leicuţelor de pe lăicioara din faţa porţii, căci nu aveau voie să vorbească despre aceşti eroi ca de nişte persoane reale. Duceau în acelaşi timp mesajul celor care au luptat pentru ţară. Mai sînt şi azi tineri care îşi iubesc ţara, neamul şi tricolorul. Și copiii mei vor avea parte de nişte poveşti frumoase despre oamenii cărora le-am datorat totul. Prin acest eveniment, retrăiesc cu maximă emoţie ceea ce am auzit cînd eram copil“ a spus prefectul judeţului Braşov, Marian Rasaliu. Referindu-se la tinerii de ieri şi de azi, Lucia Baki a adus o completare importantă: ,,Nu pot să nu vorbesc despre generaţia anului 1923. Era clasa lui Ion Gavrilă Ogoranu de la ,,Radu Negru” care avea 27 de elevi. Toţi foarte buni la carte. Toţi s-au implicat în Rezistenţa Anticomunistă fără să se gîndească la consecinţe pentru că-şi iubeau neamul şi ţara. Dintre ei 7 au fost executaţi prin împuşcare, iar 20 au fost încarceraţi“.



Inspector Ion Negrilă: Un popor nu poate trăi fără istorie



Ion Negrilă, Inspector Şcolar General Adjunct la IŞJ Braşov a salutat evenimentul cu o emoţionantă alocuţiune. ,,Sînt deosebit de emoţionat. Nu pot să nu trăiesc această legătură dintre trecut şi prezent pe care editura ,,Mesagerul de Făgăraş” a realizat-o, astăzi, cu succes. Am aflat la rîndul meu ce s-a întîmplat în Ţara Făgăraşului, în timpul Rezistenţei anticomuniste. Student fiind la Cluj, am avut norocul să nimeresc la doamna Doina Cornea din Ileni care era anchetată de securitate. M-a cutremurat ceea ce mi-a fost dat să aflu. Am colindat pe versurile lui Radu Gyr şi Nichifor Crainic, iar din versurile lor am aflat despre suferinţa şi durerea semenilor noştri. Am realizat ce înseamnă efortul acestor oameni şi lupta lor din munţi. Ce trebuie să ştim cu toţii este faptul că un popor nu poate trăi fără istorie. Trebuie să ne cunoaştem istoria”a spus prof. Ion Negrilă. ,,Cît voi fi la conducerea Asociaţiei nu voi permite ca aceasta să fie fărîmiţată pe criterii politice, religioase sau de altă natură. Am o rugăminte către Inspectoratul şcolar. Nu am observat dorinţa de a ne cunoaşte, mai ales pe cei care au rămas azvîrliţi în gropi comune, aruncaţi mişeleşte fără cruce şi fără lumînare. Sîntem deja o ţară de bătrîni şi de bolnavi. Nu am exportat doar păduri ci şi tinereţe şi inteligenţă. Dacă în şcoli istoria va fi predată de cei care au dosare de colaboratori ai securităţii atunci sîntem sortiţi pieirii“ a mai spus Octav Bjoza.



Versuri de Radu Gyr



Evenimentul s-a încheiat cu un moment artistic care a emoţionat întreaga audienţă. Preotul Marius Demeter la chitară şi voce, acompaniat de preotul Ștefan Botoran- voce şi muzicuţă, au prezentat poezia lui Radu Gyr ,,Ridică-te Gheorghe, ridică-te Ioane!“ pe adaptare folk personală. Pr. Ștefan Botoran acompaniat la chitară de către Marius Demeter, a recitat poezia ,,Isus în celulă”. Apoi a urmat o piesă instrumentală cu Ștefan Botoran la muzicuţă acompaniat la chitară de către colegul său Marius Demeter din repertoriul cunoscutului naist interbelic Fănică Luca. Spre final cei doi au cîntat la voce şi chitară piesele ,,Rîpa“ şi ,,Nopţi“ din repertoriul lui Valeriu Sterian. ,,Am rugat-o pe Lucia Baki să venim şi noi cu o contribuţie mică în cadrul acestui eveniment în cinstea luptătorilor anticomunişti şi nu în ultimul rînd pentru că de 13 ani îmi desfăşor activitatea jurnalistică în această minunată redacţie care se numeşte ,,Monitorul de Făgăraş“ şi care pentru mine constituie o a doua familie. Îi mulţumesc colegului Marius Demeter care m-a susţinut în acest demers al meu şi , printre altele, am dedicat programul tuturor dascălilor din Țara Făgăraşului şi colegilor mei preoţi din protopopiatele I şi II“ a spus Ștefan Botoran.



