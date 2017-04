De 10 ani, mansarda de la Şcoala Generală nr. 1 nu a fost predată beneficiarului Holurile imobilului par nisipuri mişcătoare 11 săli de clasă au fost amenajate la mansarda şcolii Din iunie, ISU va interzice accesul la mansardă



Cei care au mansardat clădirea Şcolii Generale nr. 1 din Făgăraş în niciun caz nu s-au gîndit la copiii care vor învăţa în sălile de clasă amenajate în cele două nivele ale acesteia. S-au gîndit mai degrabă la partea financiară care a golit bugetul cu cel puţin două milioane de lei, iar profitul proiectantului şi al constructorului a fost invers proporţional cu înghesuiala creată în acel spaţiu destinat cursurilor elevilor de pînă la 14 ani. Graba cu care au fost finalizate lucrările a dovedit acest lucru, iar în privinţa siguranţei şi a garanţiei nici n-au mai încăput discuţii. Şi asta pentru că la niciun an de la desfiinţarea schelelor s-au impus reparaţii. Iar azi, la zece ani distanţă, pavimentul mansardei îi pune în pericol pe copiii şi dascălii care o frecventează. Ţi-e teamă să calci pe parchetul de pe holuri pentru că îţi lasă impresia că te afli pe nisipuri mişcătoare. Cu toate acestea profesorii şi conducerea şcolii dau asigurări, momentan, că n-ar fi niciun pericol. Totuşi părinţii elevilor care învaţă la mansardă se declară total nemulţumiţi. ,,Unele săli de clasă sînt foarte mici, este mare înghesuială. Holurile sînt nesigure, iar cînd este soare şi cald afară, în unele săli abia respiri. Nu sînt condiţii în care copiii noştri să înveţe” au spus unii părinţi ai elevilor din clasele I-IV. Tutuşi, sălile de clasă sînt bine dotate şi unele chiar frumoase.



Povestea mansardei

Povestea mansardei începe undeva prin 2006. A fost un proiect demarat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov care şi-a propus să investească şi în şcolile din Făgăraş. Asta după ce ani la rînd unităţile şcolare din Ţara Făgăraşului nu s-au aflat pe listele de investiţii prioritare ale IŞJ Braşov. La repezeală s-a proiectat investiţia ,,Mansardă la clădirea Şcolii generale nr. 1”, s-a desemnat constructorul şi s-a trecut la treabă. Iniţial valoarea lucrărilor s-a stabilit la 1,9 milioane de lei (19 miliarde de lei vechi) după care valoarea a fost majorată prin acte adiţionale, depăşind lejer 3 milioane de lei. În cursul anului 2007 lucrările au fost finalizate, iar mansarda declarată, verbal, funcţională. Numai că n-a existat nicio intenţie de predare a obiectivului către beneficiar. Nici IŞJ Braşov, beneficiarul de atunci al investiţiei, n-a forţat preluarea mansardei, dar nici constructorul nu s-a grăbit să încheie vreun proces verbal de predare-primire deşi banii i-a încasat aşa cum spunea la acea vreme conducerea inspectoratului. Chiar şi fără îndeplinirea acestei proceduri, conducerea şcolii a decis să utilizeze mansarda, s-o amenajeze conform destinaţiei şi să organizeze cursuri în cele 11 săli de clasă create. Dar numai în anul 2011, după 4 ani în care a stat nefolosită.

Primăria a preluat şi hibele mansardei

Între timp însă un act normativ emis de Guvern a prevăzut trecerea obiectivelor şcolare în proprietatea primăriilor. Aşa se face că din 2010 clădirea Şcolii Generale nr. 1 a fost preluată de Primăria Făgăraş. Cu tot cu hibele sale, mai precis ale mansardei buclucaşe. Se părea că IŞJ Braşov ar scăpa de problemele ivite la mansardă, dar lucrurile par să nu rămînă îngropate. Mai ales că azi, la şase ani de cînd se ţin cursuri la mansardă, aceasta dă semne de oboseală, iar criticile se ţin lanţ de ea. Direcţiunea de la CN ,,Radu Negru” care a preluat din 2009 şi Şcoala Generală nr. 1 se declară nemulţumită de starea mansardei şi de condiţiile în care învaţă elevii. ,,Căutăm soluţii ca începînd de anul şcolar viitor să nu mai folosim mansarda. În cele 11 săli amenajate aici sînt repartizate clasele I-IV, două clase a V-a şi una de a VI-a. Mai mult, de 10 ani nu este preluată mansarda, iar autorizaţie ISU avem pînă în iunie” a spus directorul colegiului, prof. Maria Racu.

Expertiză la mansardă

Întrebat primarul Făgăraşului, Gheorghe Sucaciu, despre situaţia de la această şcoală, acesta a declarat că în cazul mansardei se impune o expertiză cît mai urgent. ,,Clădirea a trecut la primărie în 2010, iar investiţia finalizată în 2007 a fost realizată de inspectoratul şcolar. Vrem să renunţăm la mansardă, dar vom face şi o expertiză a lucrării. Este clar că lucrurile nu stau deloc bine. Sîntem în discuţie cu Biserica Reformată din Făgăraş pentru a ne da în folosinţă gratuită spaţiile aflate vis a vis de şcoală pînă rezolvăm aceste probleme. În buget am alocat bani pentru expertizarea lucrării. Nu vom putea face remedieri pentru că lucrarea nici măcar n-a fost predată. Este clar că nu s-a respectat proiectul. Din iunie nici autorizaţie ISU nu mai există” a spus primarul Sucaciu. (Lucia BAKI)