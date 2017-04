După patru decenii a apărut şi prima investiţie la acest dispensar Secţia are, din 2017, doi medici specialişti



Anul 2017 a adus schimbări şi la Dispensarul TBC care funcţionează în cadrul Spitalului Municipal Făgăraş, ca de altfel în toată unitatea spitalicească. Pe de o parte este vorba despre angajarea unui medic specialist şi despre investiţii, dar şi despre scăderea numărului de cazuri de îmbolnăviri de tuberculoză. Dacă în urmă cu cinci ani existau 23 de cazuri noi printre care şi un bebeluş de 6 luni, în primele luni din 2017 erau înregistrate 12 cazuri noi, toate la adulţi. Medicul specialist Ariadna Codâia spune că numărul bolnavilor de tuberculoză este în scădere. ,,Bolnavii sînt din toată Ţara Făgăraşului şi au vîrste de la 17 ani la 70 de ani. Avem din Făgăraş trei bolnavi, de pe străzile D-na Stanca şi 1 Decembrie 1918, de la Şinca Veche, Mândra, Voila, Cincu, Perşani. Nu sînt focare, sînt cazuri izolate care se tratează. Un singur bolnav se află în programul MDR, la Bisericani (Neamţ), la investigaţii şi tratament” a spus medicul Ariadna Codâia. La Dispensarul TBC se află, din acest an, şi medicul specialist Florin Ioan Cămăraşu.



Investiţiile mult aşteptate

Dispensarul TBC a lipsit din lista de investiţii a spitalului şi chiar a ministerului de resort decenii la rînd. Personalul medical de aici era obligat să se descurce cu un minim de dotare, dar şi aceea veche şi uzată moral. Dispensarul TBC de la Făgăraş a fost utilat, în acest an, cu un aparat Roentgen, dotare absolut necesară pentru depistarea bacilului Koch şi a bolii. Aparatul a fost preluat, prin decizia managerului, de la secţia Urgenţe, şi montat la acest dispensar care funcţionează în clădirea fostei policlinici. Asta în condiţiile în care, la Urgenţe, a fost achiziţionat un alt aparat. ,,Aparatul pe care-l foloseam era foarte vechi, din anul 1967. Acesta a mai cedat pe parcursul anilor însă a fost reparat pentru că este elementul principal în diagnosticarea bolnavilor de TBC. Chiar dacă era vechi de peste 40 de ani, era încă funcţional pentru că personalul medical de aici avea grijă de fiecare dată cînd îl utiliza să îl folosească cu mare atenţie. Dar de doi ani i-a expirat şi autorizaţia de funcţionare şi nu-l mai puteam utiliza. A fost dificil să folosim aparatul de la Urgenţe. Pot să spun că pe parcursul anului 2016 a fost foarte greu să depistăm boala din lipsa dotării. Sîntem în procedura autorizării aparatului, documentele aferente au fost depuse la CNCAN. Nu va fi nicio problemă şi vom primi autorizaţia” a mai spus dr. Codâia. Nu a fost singura dotare a cabinetului, a mai fost achiziţionat şi un aparat pentru developat filmele bonavilor. ,,Filmele se developau manual ceea ce însemna mult timp pierdut mai ales cu uscarea lor pe frînghie prinse cu cleşti. Această maşină ne uşurează munca. Aveam mobilierul îmbătrînit, linoleumul de pe jos era uzat. A fost dotat cabinetul cu fax, imprimantă, s-au montat uşi şi geamuri termopan. La radiologie s-a montat linoleum special. Este un pas făcut, dar mai sînt necesare şi alte îmbunătăţiri” a explicat medical Codâia.



Naveta probelor

O problemă care rămîne este legată de transportul sputelor (probelor) la Braşov. ,,Ne este asigurat doar un transport pe lună de la Făgăraş la Braşov ceea ce este foarte puţin. Cînd avem cazuri noi, le internăm fără probe. Mai rugăm aparţinătorii să transporte probele la Braşov, dar nu întotdeauna problemele se rezolvă aşa” a adăugat medical Ariadna Codâia. Dispensarul a avut şi laborator propriu, dar a fost desfiinţat în urmă cu peste 10 ani pe motiv că nu îndeplinea normele europene. În laborator se făceau culturi şi examene de spută, iar bolnavii erau depistaţi în timp util. Din 2011, probele se trimit la Braşov doar odată pe lună cu o maşină specială, iar motivul este unul stupid, lipsa banilor pentru combustibil ,,Pînă în momentul în care vin rezultatele de la Braşov bolnavul este internat la alte secţii, iar fără un diagnostic bine stabilit nu poate beneficia de tratamentul corespunzător. Astfel se pierde o grămadă de timp care este foarte important pentru bolnav” a mai spus medicul Codâia. La acest dispensar sînt încadraţi din acest an doi medici specialişti, două asistente medicale, un asistent medical pe radiologie, un referent şi o jumătate de normă la o îngrijitoare. ,,Personalul este insufficient, dar încercăm să ne descurcăm” a mai spus dr. Codâia.



Tuberculoza nu doare, dar ucide

,,Această boală nu doare însă ucide dacă este neglijată. Pănă la dscoperirea antibioticelor, oamenii mureau în număr foarte mare, însă acum există şansa ca persoanele infectate cu acest bacil Koch să scape de această boală definiv dacă sînt depistaţi la timp. Boala este contagioasă motiv pentru care cei care suferă de tuberculoză imediat sînt izolaţi în spital sau în centre speciale pentru a primi tratamentul corespunzător. Principalele cauze care duc la îmbolnăvire sînt consumul excesiv de alcool care scade imunitatea organismului, aglomeraţia la domiciliu şi lipsa condiţiilor de igienă. Cea mai răspândită cale de transmitere a bolii este cea aeriană: prin strănut, tuse, vorbit. Doar 6-10% dintre persoanele infectate se şi îmbolnăvesc. Bacilii pot rămâne localizaţi în plămâni o perioadă îndelungată, iar ei se activează doar atunci cînd rezistenţa organismului este scăzută“ spune medicul Codâia despre tuberculoză.

Un test de TBC costă 50 de euro, iar tratamentul este gratuit. (L.Baki)