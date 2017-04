Ion Marin are doar 59 de ani şi este inapt de muncă din cauza paraliziei Din indemnizaţia de handicap de 240 de lei nu-şi poate cumpăra decît un covrig pe zi, iar de tratament nu-i mai rămîn bani



Mai mereu îl vedem la uşa unor magazine din Victoria aşteptînd mila semenilor. Este modest îmbrăcat, dar nu cerşeşte niciodată. Se deplasează greoi din cauza paraliziei, iar un zîmbet parcă i-a încremenit pe faţa care lasă să i se întrevadă suferinţa.

Într-una din zile l-am întîlnit încă de dimineaţă pe trotuarul din faţa unui magazin din zona Pieţei. Se aşezase pe o bucată de scîndură unde soarele îl putea încălzi. Localnicii îi ofereau ceva de mîncare, iar bărbatul le mulţumea mai mult din priviri. Ioan Marin are doar 59 de ani şi s-a lăsat pradă bolii. Cu lacrimi în ochi a povestit ce crudă a fost soarta cu el. ,Am paralizat şi nu mai pot munci. Venitul meu lunar este de doar 240 lei şi este o indemnizaţie de handicap. Banii nu-mi ajung nici măcar pentru medicamente şi de aceea mă aflu aici în fiecare zi. Oamenii sînt buni cu mine” a spus trist bărbatul.



,,Din ajutorul de handicap nu-mi permit nici măcar un covrig pe zi”



Ioan Marin s-a stabilit la Victoria în urmă cu 8 ani. ,,În urmă cu opt ani am ajuns în oraşul Victoria. Am locuit într-o baracă pe strada Aleea Uzinei, dar aceasta s-a dărîmat, am avut noroc că nu a căzut pe mine. Clădirea era veche, iar acoperişul a cedat. A trebuit să-mi caut altă locuinţă şi m-am mutat într-o grădină unde era şi o cabană. Am locuit o perioadă destul de lungă acolo, însă în urmă cu doi ani, într-o iarnă geroasă, m-am îmbolnăvit şi am fost transportat de urgenţă la Spitalul Municipal Făgăraş, unde am fost internat. În acea vreme, cabana a fost distrusă şi am rămas fără acoperiş deasupra capului. Acum locuiesc la familia fratelui meu, într-o baracă, pe strada Muncii. Fără ei nu ştiu cum mă descurcam pentru că sînt neputincios. Cumnata mă spală şi mă îmbracă. Nu vreau să fiu o povară pentru ei, iar dimineaţa în jurul orei 8.00 plec de acasă şi mă întorc în jurul orei 15.00. Nu cerşesc, dar oamenii îşi fac milă de mine şi îmi cumpără mîncare, haine şi încălţăminte. Unii oamenii trec nepăsători pe lîngă mine ca şi cînd nu exist, dar alţii mă întreabă dacă am mîncat, dacă îmi este frig. Unii îmi dau şi cîte un leu să-mi cumpăr mîncare. Stau ore în şir pe stradă, fie cald fie ger, şi privesc oamenii. Cei care îmi cunosc situaţia, mă ajută. Nu e uşor să aştepţi ajutor la colţ de magazin, sînt zile cînd primesc mîncare, dar sînt zile în care nu primesc nimic. În iarnă, o femeie şi-a făcut milă de mine şi mi-a cumpărat o pereche de mănuşi. Eram îngheţat, iar degetele îmi erau umflate. De multe ori m-a ridicat Salvarea din stradă unde căzusem. Mi-a fost prescris tratament pentru boala mea, dar nu am bani să mi-l cumpăr. Nu m-am gîndit o clipă că voi ajunge la mila oamenilor. Din ajutorul de handicap de 240 lei nu îmi permit să mănînc nici măcar un covrig pe zi. Iar de tratament nici nu poate fi vorba" a spus Ioan Marin.



,,Apreciez că nu cerşeşte”