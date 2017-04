Conducerea executivă a instituţiei este asigurată de directorul adjunct Ioan Binig Sancţiunile poliţiştilor locali date anul trecut au adus la bugetul local aproape 200.000 de lei Poliţiştii locali au eliberat domeniul public de maşini abandonate sub ameninţarea amenzilor de pînă la 2000 lei Amenzi pentru molozul depozitat la întîmplare în cartierele oraşului şi pentru construcţii fără autorizaţii

De mai bine de un deceniu zac pe domeniul public maşinile unor făgărăşeni care nu mai sînt funcţionale. Deşi puteau fi declarate abandonate aplicînd prevederile unor HCL-uri şi proprietarii obligaţi să elibereze locul, autorităţile n-au făcut nimic. Abia de anul trecut s-a pus în mişcare o acţiune de eliberare a spaţiilor publice de maşinile abandonate sub ameninţarea unor sancţiuni pentru proprietari constînd în amenzi de pînă la 2000 de lei. ,,Erau peste 85 de maşini pe care le-am identificat. Unii proprietari şi le-au ridicat, dar tot au mai rămas 35. Am dat un termen de 10 zile persoanelor care le deţin pentru a elibera domeniul public. În cazul în care termenul va fi depăşit, maşinile vor fi ridicate de o firmă specializată contracost, respectiv 238 lei, depuse la ADP unde se va plăti o taxă de depozitare de 50 lei/zi, conform HCL 69/2008” a spus directorul executiv adjunct al Poliţiei Locale, Ioan Binig.

Amenzi în valoare de aproape 200.000 lei

Bilanţul activităţii Poliţei Locale pe anul 2016 scoate în evidenţă munca de prevenire a populaţiei şi mai puţin o campanie de sancţiuni. Poliţiştii locali au organizat pe parcursul anului trecut 910 patrulări pe străzile municipiului cu maşinile din dotare şi alte 1440 pe jos. Patrulele au intervenit pentru a aplana 250 de scandaluri, au constatat 17 infracţiuni cînd au predat Poliţiei 21 de persoane certate cu legea. Agenţii locali au participat, de asemenea, la acţiuni comune cu Poliţia Municipală, cu Jandarmeria, cu operatorii locali de utilităţi, cu inspectorii de la Disciplina în construcţii, dar şi cu reprezentanţii instituţiilor de Mediu. N-au lipsit nici acţiunile de fluidizare a traficului rutier de pe raza oraşului pe parcursul derulării lucrărilor edilitare realizate de Primăria Făgăraş. Conform bilanţului, poliţiştii locali au remis persoanelor certate cu legea un număr de 115 somaţii dintre care 25 la disciplina în construcţii, 14 pentru încălcarea legislaţiei de Mediu şi alte 76 pentru abateri de la normele comerciale. Cele mai multe contravenţii constatate de poliţiştii locali în anul 2016 au fost cele de la regimul circulaţiei rutiere, 392. Şi scandalagii au fost amendaţi, numărul acestora fiind 364, dar şi 85 de persoane care nu au respectat regimul parcărilor de domiciliu au primit amenzi. Tot poliţiştii locali au sancţionat 66 de persoane care au fost depistate fără acte de idetitate sau pentru că acestea au fost expirate. Valoarea amenzilor aplicate de poliţiştii locali anul trecut a fost de 189.710 lei. ,,În 2017 poliţiştii locali au aplicat deja 300 de sancţiuni. În această perioadă derulăm mai multe acţiuni. Se va urmări depozitarea molozului provenit de la construcţii pe domeniul public, caz în care colaborăm cu Salco Serv. Zonele cele mai afectate sînt centura ocolitoare, Parcul Regina Maria, cartierul Meltea, curtea de la Apa Serv, Tăbăcarii Vechi. Sprijinim lucrările de modernizare şi asfaltare efectuate de primărie cînd fluidizăm traficul. Poliţiştii locali formează echipe de patrulare împreună cu Poliţia Municipală pentru asigurarea ordinii publice” a spus directorul adjunct Ioan Binig.

Poliţia Locală are 25 agenţi

La Poliţia Locală sînt încadrate 38 de persoane dintre care 25 sînt agenţi. Conform directorului Binig, toţi agenţii au urmat cursuri de perfecţionare organizate de MAI. Lefurile din această unitate publică sînt cuprinse între 1450 şi 4.500 lei, iar sporurile de care beneficiază angajaţii sînt de dispozitiv, 25%, de condiţii vătămătoare, 10%, şi de vechime. ,,În acest an, bugetul instituţiei este de 2.100.000 lei din care sînt asigurate salariile şi cheltuielile curente. Agenţii primesc odată la trei ani echipamente din partea instituţiei: două ţinute/an şi dotarea legală” a mai spus directorul adjunct Binig. Poliţia Locală Făgăraş este singura unitate subordonată Primăriei care nu are un director general. Conducerea executivă este asigurată de anul trecut de directorul executiv adjunct Ioan Binig. (Lucia Baki)