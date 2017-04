Făgărăşenii consideră că în Făgăraş dar şi în Ţara Făgăraşului există corupţie şi oameni corupţi. Au stabilit şi un clasament în funcţie de cît este mita care se pretinde, dar şi cît la sută din personalul din instituţii întinde mîna după atenţii. Monitorul de Făgăraş a realizat un scurt sondaj în rîndul cetăţenilor folosind întrebarea: ,,Există corupţie în Făgăraş şi Ţara Făgăraşului? ”Peste 98% dintre persoanele întrebate au fost de părere că există corupţie, iar clasamentul stabilit de făgărăşeni ar fi următorul: Spital, Poliţie, Ecoterm, Primării (funcţionari publici), şcoli, pădurari (ocol). Redăm cîteva dintre opiniile făgărăşenilor în materialul de mai jos. Eugenia Balint, 67 ani, Făgăraş: ,,Da, există corupţie în Făgăraş. Cel mai clar exemplu este Ecoterm. Eu am centrală termică proprie şi apartamentul este proprietate. Nu primesc nimic de la Ecoterm, dar mi se facturează taxa pe ţeava de la subsolul blocului. În bloc mai sînt 2 persoane care nu au centrală proprie. Lunar mi se facturează 22 de lei. Unde se duc banii aceia? Nu se justifică această plată. Cînd s-a spart ţeava de sub bloc şi s-a inundat subsolul nimeni n-a fost interesat tot noi cu centrale am plătit reparaţia la Ecoterm. Asta e corupţia!”

H.V., 32 ani, Făgăraş: ,,Da, corupţie este şi în Făgăraş. Mă refer doar la spital unde dacă nu scoţi bani din buzunar, nimeni nu se uită la tine. Nu se rezolvă nimic fără să plăteşti chiar dacă eşti asigurat”.



A.M., 30 de ani, Făgăraş: ,,Da, normal că există corupţie. În Învăţămînt, unde lucrez eu, vă spun că există filiere care rezolvă totul cu bani. Să obţii titularizare pe un post trebuie să plăteşti 5000 euro. Sînt persoane care au plătit şi acum sînt titulare la şcoli din Făgăraş. Eu am 10 ani vechime şi fac naveta pentru că nu am bani să dau mită. La noi în zonă se plăteşte cu bani, cu lemn, cu păstrăvi. Să ai 5000 de euro pentru mita titularizării înseamnă să munceşti 10 ani degeaba. Cei din Învăţămînt cunosc aceste lucruri”.

Viorica Vorniceanu, 56 ani, Făgăraş: ,,Eu vreau să cred că nu există corupţie. Deocamdată văd că lucrurile încep să se mişte şi în Făgăraş, se pun dale, se lucrează la străzi, curăţenia începe să se vadă”.

Ioan V., 70 de ani, Făgăraş: ,,Există multă corupţie în toată ţara. Pe primul loc se află instituţiile din Ministerele de Justiţie şi Interne, mai precis instanţele de judecată şi Poliţia. Nu vedeţi, îi arestează, apoi le dă drumul fără să le ia banii la cei care au furat. La Făgăraş, s-au făcut lucrări la reţelele de apă şi canalizare. Au lucrat în zona Cetăţii la canalizare, iar acum sparg din nou ceea ce au spus că s-a finalizat. Lucru de mîntuială! În parcurile din centrul oraşului ar trebui să se pună afişe care să interzică accesul cu animalele dacă stăpînii nu au accesorii (pungi). Sînt multe de făcut, dar nu se face”

Fogoroş Victor, 78 ani, Făgăraş: ,,Da, există corupţie. De 27 de ani nu s-a făcut nimic. Ungurii, bulgarii au făcut alegeri anticipate, şi-au rezolvat problemele, dar noi, românii, n-am făcut nimic. Sîntem toţi vinovaţi. Pe bulevard la Făgăraş tremură blocurile cînd trec tirurile, dar nimeni n-a ieşit în stradă! De ce? Lucrurile merg prost în Sănătate, în Învăţămînt. Părerea mea este că pe primul loc la corupţie sînt politicienii, urmaţi de unii jurnalişti. Cum poţi să inviţi la TV pe Vanghelie? Sau pe Ghişe care a fost un turnător? Urmează o mare parte din preoţi şi chiar şefii lor. Vă dau exemplul celui de la Cluj care are dosar la CNSAS. Este o lungă discuţie despre corupţie”.