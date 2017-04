Povestea lui nea’Niculae începe de ,,Ziua Crucii” din 1914. Satul făgărăşean nu i-a oferit prea multe, dar i-a pus la picioare tradiţia şi obiceiul locului care l-au însoţit de-a lungul timpului. Bate spre 103 ani şi spune zîmbind că viaţa este scurtă, ,,parcă am intrat pe o uşă şi am ieşit pe alta”. Şi mai spune ceva, ,,credinţa în Dumnezeu este singurul lucru care ne face fericiţi”. L-a cunoscut pe rege şi i-a plăcut. Nu şi-a făcut de lucru cu comuniştii, dar i-a cunoscut pe anticomunişti, iar despre post-comunişti nu are cuvinte de laudă. Strănepoţii din jurul lui, cu un ochi la tabletă şi cu altul la televizor, nu-i prea desluşesc vorbele. Ba chiar rîd cînd îl văd în portiţă, sprijinit în baston, scrutînd uliţa în sus şi în jos. Sînt preocupaţi de socializare, dar pe reţelele în vogă de pe internet şi nu la şotronul pe care moş’ Niculae l-a desenat, pentru ei, pe pămîntul din faţa porţii. Şi bătrînul este familiarizat cu televizorul şi ştie tot ce se întîmplă în lume. L-au întristat atentatele care lovesc tot mai des Europa şi spune că aceste lucruri nu vor avea sfîrşit. ,,E lipsă de credinţă” explică nea’ Niculae.