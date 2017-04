Creştinii prăznuiesc duminică, 16 Aprilie a.c., cea mai importantă sărbătoare a creştinătăţii, Învierea Domnului Iisus Hristos. Din punct de vedere calendaristic această sărbătoare cuprinde întregul ciclu de sărbători creştine ale anului bisericesc. Cuvîntul ,,Paşti“ este de origine ebraică şi vine de la semnificaţia sărbătorii azimelor, ţinută în amintirea eliberării evreilor din robia Faraonului Egiptului şi a trecerii prin Marea Roşie, dată ce coincide cu prima lună plină după echinocţiul de primăvară. Este o zi de înălţare sufletească a fiecăruia dintre noi, a împăcării şi a iertării, o zi a iubirii şi dragostei creştine, o zi de biruinţă a luminii asupra întunericului, a adevărului asupra minciunii, a supremei biruinţe a vieţii asupra morţii. Paştele, în ebraică ,,pesah“, provine dintr-un verb care înseamnă ,,a trece peste“, în sensul de a cruţa. ,,Iar la voi sîngele va fi un semn pe casele în care vă veţi afla: voi vedea sîngele şi vă voi ocoli şi nu va fi între voi rană omorîtoare, cînd voi lovi pămîntul Egiptului. Ziua aceea să fie spre pomenire şi să prăznuiţi într-însa sărbătoarea Domnului, din neam în neam, ca aşezare veşnică s-o prăznuiţi“ (Ieşirea, 12, 13-14 ). Dumnezeu a trecut peste casele stropite cu sînge ale israeliţilor, lovind în acelaşi timp casele egiptenilor. Prin urmare, termenul este folosit atît cu privire la sărbătoare cît şi la animalul de jertfă.



Luna primului Paşte

Cuvîntul ,,Abib“ devenit mai tîrziu Nissan, este legat prima lună a anului evreiesc, de luna în care se coceau spicele şi de luna primului Paşte. ,,Luna aceasta să fie începutul lunilor, să vă fie întîia între lunile anului. Vorbeşte deci la toată obştea fiilor lui Israel şi le spune: În ziua a zecea a lunii acesteia să-şi ia fiecare din capii de familie un miel: cîte un miel de familie să luaţi fiecare. Iar dacă vor fi puţini în familie, încît să nu fie de-ajuns ca să poată mînca mielul, să ia cu sine de la vecinul cel mai aproape de dînsul un număr de suflete: număraţi-vă la un miel atîţia cît pot să-l mănînce. Mielul să vă fie de un an, parte bărbătească şi fără meteahnă, şi să luaţi sau un miel, sau un ied. Să-l ţineţi pînă în ziua a paisprezecea a lunii acesteia şi atunci toată adunarea obştii fiilor lui Israel să-l junghie către seară. Să ia din sîngele lui şi să ungă amîndoi uşorii şi pragul cel de sus al uşii casei unde au să-l mănînce. Și să mănînce în noaptea aceea carnea lui friptă la foc; dar s-o mănînce cu azimă şi cu ierburi amare. Dar să nu-l mîncaţi nefript de-ajuns sau fiert în apă, ci să mîncaţi totul fript bine pe foc, şi capul cu picioarele şi măruntaiele. Să nu lăsaţi din el pe a doua zi şi oasele lui să nu le zdrobiţi. Ceea ce rămîne pe a doua zi să ardeţi în foc“. (Ieşirea 12, 1-10) Poporul se aduna în curtea din afară a Templului în grupuri, ca să junghie animalele pentru jertfa de Paşte, iar preoţii, aliniaţi pe dăuă rînduri, aveau ligheane de aur şi argint pentru a colecta sîngele. ,,Ultimul preot îndeplinea ritualul de stropire a altarului cu sînge. Toate acestea se făceau în timp ce se cînta Hallel (Psalmii 113-118).



Paştele, o sărbătoare de familie

În perioada Noului Testament israeliţii veneau la Ierusalim de trei ori pe an, la praznicul Paştelor, la Rusalii şi la Sărbătoarea Corturilor. Chiar şi evreii din diasporă participau la aceste sărbători. După dărîmarea Templului din Ierusalim în anul 70 d.Hr. posibilitatea de a se jertfi un animal într-o manieră ritualistică a dispărut complet, iar Paştele evreiesc s-a transformat din nou într-o sărbătoare de familie aşa cum a fost în vremurile străvechi. Cuvîntul ,,Paşte” a fost adoptat de creştini pentru a aniversa sărbătoarea Învierii lui Hristos. După sec. II bisericile din Asia Mică au respectat multă vreme calendarul cuartadecimal conform căruia au sărbătorit cu regularitate Paştele în ziua a 14-a a lunii Nissan, în vreme ce bisericile din Roma şi din alte părţi au avut un calendar după care au comemorat suferinţele Domnului în fiecare an într-o zi de Vineri, iar Învierea Duminica.



Paştele descris de Egeria, o pelerină din sec IV

În pelerinajul său la Locurile Sfinte, o pelerină din sec. al IV-lea (381-384) care îşi spunea Egeria, ne-a lăsat un document preţios pentru a vedea cum se prăznuia Paştele în primele secole creştine. ,,Cele opt zile de paşte se sărbătoresc la fel ca la noi, iar liturghiile se fac timp de opt zile după rînduiala lor (ordine suo), aşa cum se fac pretutindeni (ubique) de Paşte, pînă la Octave. Iar strălucirea (ipse ornatus) şi ritualul (ipsa compositio) celor opt zile de Paşte sînt la fel ca cele ale Epifaniei, atît în Biserica mare, adică la Martyrium, cît şi la Anastasis sau la Cruce, sau pe Eleona, sau în Bethleem, în Lazarium şi pretutindeni, fiindcă sînt zilele pascale (dies paschales). În ziua dintîi, duminica, se celebrează în Biserica mare, la Martyrium. La fel se celebrează şi lunea (secunda feria) şi marţea (tertia feria), iar, după ce se face, ca întotdeauna, Liturghia la Martyrium, se merge la Anastasis cu imnuri. Miercurea însă, se celebrează la Eleona, joia la Anastasis, Vinerea în Sion, Sîmbăta înaintea Crucii iar în ziua de Duminică, adică în ziua Octavei, din nou în Biserica Mare, adică la Martyrium. În cele opt zile pascale, zilnic, după prînz, episcopul cu tot clerul, cu cei recent botezaţi, cu toţi monahii, bărbaţi sau femei, precum şi cu toţi cîţi vor din popor urcă la Eleona. Se spun imnuri, se fac rugăciuni, atît în biserica de pe Eleona, în care se află grota în care îi învăţa Iisus pe discipoli, cît şi pe Imbomom, adică în locul din care Domnul S-a înălţat la ceruri“.



Grădina Ghetsimani

Este locul de unde au început Patimile Domnului nostru Iisus Hristos. Era o grădină situată la Est de Ierusalim, dincolo de valea Chedron, în apropiere de Muntele Măslinilor, loc descris de Noul Testament. ,,Și după ce au cîntat laude, au ieşit la Muntele Măslinilor“. (Matei 26, 30). Era un loc favorit de retragere atît pentru Hristos cît şi pentru ucenicii Lui care a devenit scena agoniei, a trădării lui Iuda şi a arestării. Acţiunea lui Hristos în Ghetsimnai a dat naştere obiceiului creştin de a îngenunchea la rugăciune. ,,Și El s-a depărtat de la ei ca la o aruncătură de piatră şi, îngenunchind, Se ruga…“. (Luca 22, 41)Locul latin tradiţional este situat la Est de drumul şi podul spre Ierihon, peste Chedron, şi conţine măslini despre care se spune că datează din sec. VII d.Hr. Este un pătrat cu latura de 50 de m care a fost împrejmuit de către călugării franciscani cu un zid în anul 1848. Grecii au împrejmuit un loc situat în partea de Nord. La Nord-Est de biserica Sf. Maria există un teren mai întins unde existau grădini mai izolate care erau puse la dispoziţia pelerinilor. Pomii originali au fost tăiaţi din ordinul lui Titus.



Gabata, locul unde a fost judecat Iisus

Este locul în care a fost judecat Iisus. Este un cuvînt aramaic ce desemnează ,,înălţime“ sau ,,ridicătură“. În mod cert acest loc a fost situat pe o înălţime. Mai înseamnă şi ,,pardosit cu pietre“. Pardoseala cu pietre a fost pusă de către Irod în faţa palatului său din Oraşul de Sus. Acest palat a fost reşedinţa oficială a guvernatorilor romani, inclusiv a lui Pilat, aşa cum reiese clar din incidentele descrise de Josephus Flavius.



Locul Căpăţînii

Este locul în care a fost răstignit Iisus Hristos la Ierusalim, numit şi Golgota. Se crede că ebraicul "golgota" ar veni de la aramaicul "gol goatha", care înseamnă "muntele execuţiei". ,,Localizarea locului în care a fost răstignit Mîntuitorul se datorează Sfintei Împărătese Elena, mama Împăratului Constantin cel Mare, care, în anul 326, a inceput să caute Sfînta Cruce, poruncind să se sape în jurul Ierusalimului. Locul numit Golgota a fost acoperit de un paraclis închinat Răstignirii Mîntuitorului. Deşi arhitectura bisericii celei mari s-a schimbat de mai multe ori, de-a lungul vremii, Golgota a rămas aceeaşi de fiecare dată. Potrivit lui Nazenie Garibian de Vartavan, adevăratul loc numit Golgota s-ar afla în Altarul basilicii construite de Sfîntul Constantin cel Mare, care acum se află sub fundaţia actualei biserici. La cîţiva metri de intrarea principală în Biserica Sfîntului Mormînt se înalţă o stîncă încadrată astăzi într-un paraclis spaţios cu două altare. Acest paraclis este zidit pe piatra Muntelui Golgota, pe locul în care a fost înălţată Crucea pe care a fost răstignit Iisus Hristos. În dreapta Crucii se află primul altar şi marchează locul în care Iisus a fost dezbrăcat de hainele Sale şi pironit în cuie pe lemnul crucii. În mijlocul altarului principal, numit Sfînta Golgota, este fixată în crăpătura stîncii o cruce care ne aminteşte de răstignirea Domnului. (Ștefan BOTORAN)