De la Chef Florin BAKI



Învierea Domnului este sărbătoarea bucuriei şi a speranţei. Este praznicul care aduce lumina în casele tuturor, iar cu acest prilej toţi cei dragi se întîlnesc în familie. Casele primenite, curate şi frumos ornate îşi aşteaptă invitaţii, iar gospodinele se întrec pe ele făcînd tot felul de preparate specifice sărbătorii. Pentru ele, Masa de Paşte este una specială, iar prezentarea ei presupune multă muncă, migală şi ingeniozitate. ,,Masa de Paşte înseamnă eleganţă, simplitate şi bun gust” ne explică chef Florin Baki care recomandă pentru acest eveniment preparate tradiţionale româneşti. ,,Ouăle roşii, preparatele din miel, pasca şi cozonacul ne reprezintă pe noi, românii. Sînt şi foarte bune, dar este important modul în care sînt preparate şi prezentate. Vedeta unei mese festive de Paşte rămîn însă ouăle roşii” a explicat chef Florin Baki.

Chef Florin Baki vine în ajutorul gospodinelor şi prezintă cele mai gustoase reţete ce pot fi preparate pentru Masa de Paşte.

Urmînd reţetele lui chef Florin Baki, masa dumneavoastră va fi una îmbelşugată, gustoasă şi apreciată de invitaţi.



Masa de Paşte pentru 10 persoane



Gustare:

- Ouă roşii

- Drob de miel

- Salsa de legume

- Sos rece de muştar

- Baghete cu branză şi usturoi



Gustare caldă: Borş de miel



Fel principal:

- Friptură de miel

- Cartofi aurii

- Salată caldă de cuş-cuş cu legume

- Sos de măcriş



Desert:

- Cozonac

- Pască







BORȘ CU CARNE DE MIEL

Ingrediente:

- carne de miel cu os 0,850 kg

- ceapă 0,200 kg

- ceapă verde 0,200 kg

- morcovi 0,100 kg

- ţelină rădăcină 0,200 kg

- ulei 0,050 kg

- borş 1,5 litri

- pătrunjel verde 0,030 kg

- leuştean verde 0,030 kg

- sare 0,040 kg

Pregătirea Ingredientelor: Carnea de miel se porţionează, se opăreşte şi se spală cu apă rece. Legumele se curăţă, se spală tot cu apă rece şi se taie cubuleţe. Borşul se fierbe şi se strecoară.

Prepararea: Morcovii şi ţelina se fierb în apă cu sare, după care se adaugă ceapa şi se lasă să dea în câteva clocote împreună. Se adaugă bucăţile de carne şi se continuă fierberea. Spre sfârşitul fierberii, se adaugă borş, ceapă verde, ulei şi se mai fierb circa 5 minute. Se adaugă leuşteanul şi jumătate din cantitatea de pătrunjel verde.

Servirea: Borşul se prezintă în bol, supieră sau cană cu pătrunjel verde deasupra. Se serveşte fierbinte.



DROB DE MIEL

Ingrediente:

- organe şi prapur de miel 2,500 kg

- ceapă 0,500 kg

- ceapă verde 0,600 kg

- piper măcinat 0,005 kg

- mărar verde 0,050 kg

- pătrunjel verde 0,050 kg

- ouă 5 buc

- ulei 0,200 kg

- sare 0,035 kg

Pregătirea Ingredientelor: Organele şi prapurele se spală în apă rece. Prapurele se va ţine în apă rece pînă la folosire. Legumele se curăţă, se spală şi se taie mărunt. Ouăle se spală, se dezinfecteză şi se trec prin jet de apă rece.

Prepararea: Măruntaiele de miel se fierb în apă cu sare, se spumează şi se răcesc. Ceapa şi măruntaiele se înăbuşă în 100 g ulei cu 100 ml apă şi se toacă cu maşina. Se amestecă cu ouă, pătrunjel, mărar verde, piper şi sare. Cu această compoziţie se umple prapurele, se împătureşte dîndu-i formă rotundă. Se aşează într-o tavă şi se coace la cuptor circa 25 de minute la 160 grade C.

Servirea: Drobul se porţionează şi se serveşte cald sau rece pe farfurie sau platou cu diferite garnituri.



FRIPTURĂ ÎNĂBUȘITĂ DE MIEL

Ingrediente:

- pulpă de miel 1,600 kg

- ulei 0,050 kg

- morcovi 0,100 kg

- ţelină rădăcină 0,100 kg

- ceapă 0,050 kg

- usturoi 0,040 kg

- bacon 0,100 kg

- rozmarin verde

- cimbrişor de pădure verde

- boia iute

- piper măcinat

- sare



Pregătirea Ingredientelor: Carnea se spală cu apă rece şi se împănează cu usturoi şi cu bacon. Din sare, piper, rozmarin (tocat mărunt), cimbrişor (tocat mărunt) şi boia se face un mix de condimente cu care se masează bine carnea pe toate părţile. Legumele se curaţă, se spală şi se taie rondele.

Prepararea: Într-o tavă se asează carnea împreună cu legumele. Peste acestea se adaugă ulei şi 100 ml de apă după care tava se acoperă cu folie de aluminiu şi se dă la cuptor timp de 2 ore la 140 grade C. Din cînd în cînd se mai ridică folia şi friptura se stropeşte cu jiul format n tavă. Cînd friptura este aproape gata se dă jos folia de aluminiu şi se lasă să se rumenească (se măreşte temperatura le cuptor la 200 grade C). Jiul şi legumele ce sînt în tavă se pun într-un bol şi se pasează cu ajutorul unui blander pînă ce obţinem o pastă omogenă. Această pastă o folosim ca şi sos pentru servirea fripturii.

Servirea: După ce se răceşte puţin, friptura se porţionează şi se va servi caldă, pe platou sau farfurie cu un mixt de legume sau cartofi aurii.



SALATĂ CALDĂ DE CUSCUS CU LEGUME

Ingrediente:

- cuscus fin 0,200 kg

- roşii 2 buc

- dovlecel 1 buc

- un praz

- ciuperci 0,500 kg

- ardei capia roşu 2 buc

- ulei 0.050 kg

- pătrunjel verde 1 legătură

- piper

- sare

Pregătirea Ingredientelor: Legumele se curăţă, se spală şi se taie cubuleţe.

Prepararea: într-un vas se pun 0,350 ml de apă şi sare după gust. Se fierbe apa, după care se opreşte focul şi se adaugă cuscusul. Se amestecă şi se acoperă cu un capac ca acesta să se umfle. Cuscusul se dă deoparte.

Într-un wok se adaugă uleiul care se încinge bine. Se adaugă legumele. Acestea se vor sota la foc puternic timp de 5-7 minute (în funcţie de cît de gătite dorim să fie legumele, eu prefer să le las puţin crocante). Cînd legumele sînt gata se opreşte focul şi se adaugă cuscusul, pătrunjelul tocat mărunt şi se amestecă bine.

Servirea: Salata se va servi pe platou sau farfurie ca şi garnitură.



SOS DE MĂCRIȘ

Ingrediente:

- măcriş 0,900 kg

- făină 0,100 kg

- unt 0,100 kg

- smîntănă de gătit 0,200 kg

- zeamă de lămîie 0,050 kg

- zahăr 0,030 kg

- sare 0,015 kg

Pregătirea Ingredietelor: Măcrişul se curăţă, se spală, se opăreşte după care se scurge de apă şi se taie mărunt. Făina se cerne bine.

Prepararea: Făina se dizolvă în 150 ml apă, după care se adaugă untul topit şi se va amesteca cu un tel pînă se va omogeniza. Se adaugă smîntîna, măcrişul, zahărul şi sarea şi se vor fierbe 20 de minute. La sfîrşitul fierberii, se adaugă sucul de lămîie.

Servirea: Sosul se prezintă în sosieră şi se serveşte cald lîngă friptură.





SALSA DE LEGUME



- roşii 3 buc

- castravete Fabio 1 buc

- ardei gras roşu 1 buc

- ardei gras verde 1 buc

- ardei gras galben 1 buc

- ţelină apio 4 fire

- ridichi 5 buc

- ceapă verde 3 fire

- usturoi verde 2 fire

- avocado 2 buc

- busuioc verde 3 fire

- pătrunjel verde 1 legătură

- ulei măsline 0,050 l

- zemă de lămîie 0,050 l

- sare

- piper



Pregătirea ingredientelor: Toate legumele se curăţă şi de spală. Roşile se taie jumătăţi şi se scoate miezul. La fel şi la castraveţi. Toate legumele se taie cubuleţe mici.

Prepararea: Într-un bol se pun cubuleţele de legume, pătrunjelul tocat mărunt şi busuiocul tocat. Se condimentează după gust cu ulei de măsline, zeamă de lămîie, sare şi piper.





CARTOFI NOI AURII



- cartofi noi mici 2,0 kg

- ulei

- boia

- sare

- piper



Pregătirea ingredientelor: Cartofii se spală bine, se pun la fiert în coajă într-o oală cu apă şi sare pînă cînd aceştia sînt aproape fierţi, după care se scurg şi se lasă la răcit.

Prepararea: Într-o tigaie mare se încinge uleiul. Cînd acesta s-a încins, se pun cartofii la prăjit pînă prind o culoare aurie. Se scot într-un bol şi se condimentează după gust cu sare, piper şi boia.





SOS RECE DE MUȘTAR



- maioneză de casă 0,200 kg

- smîntînă 0,200 kg

- muştar dulce 0,050 kg

- muştar cu boabe 0,050 kg

- zeamă de lămîie 0.020 L

- usturoi verde 2 fire (tocat foarte mărunt)

- sare

- piper



Mod de preparare:

Într-un bol se amestecă toate ingredientele şi se asezonează după gust. Este foarte important să păstraţi proporţile la ingrediente pentru a ieşi sosul bun.





OUĂ ROȘII



Ouă 10 buc

Vopsea roşie 1 plic

Oţet 0,150 L

Sare 0,050 kg

Ulei de măsline 0,050 L



Ouăle se spală şi de dezinfectează. Se pun la fiert la foc mic în apă cu sare şi oţet. Se vopsesc conform instrucţiunilor de pe plicul de vopsea. Pentru o culoare mai puternică puneţi mai puţină apă în vopsea (80% din cît scrie pe plic). După ce le-aţi scos din vopsea ungeţi-le cu ulei de măsline pentru luciu.



BAGHETE CU BRÂNZĂ ȘI USTUROI





- baghetă 3 buc

- brînză de burduf 0,200 kg

- usturoi verde 4 fire (tocat mărunt)

- unt 0,100 kg

- pătrunjel verde 1 legătură (tocat mărunt)

- sare

- piper



Baghetele se vor tăia în jumătate pe lung. Într-un bol amestecăm brânza, untul, usturoiul şi pătrunjelul. Se asezonează după gust. Cu amestecul format ungem baghetele şi le punem la cuptor pentru 10 minute la 180 grade C.





COZONAC ȘI PASCĂ



Pentru acestea ne uităm peste reţetele bunicii sau ale mamei, sigur găsim ceva acolo!

Poftă bună!

Hristos a Înviat!