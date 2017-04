spune Alexandru Lup, inginerul care a activat vreme de 25 de ani în Consiliul Local Victoria, într-un interviu acordat ziarului ,,Monitorul de Făgăraş”



De 27 de ani, destinele oraşului Victoria sînt conduse de o mînă de localnici care ocupă funcţiile publice ca urmare a votului cetăţenilor. Cel mai vechi ales local care a avut o activitate de 25 de ani în administraţia publică locală este inginerul Alexandru Lup. S-a stabilit la Victoria în urmă cu cîteva decenii avînd repartiţie pentru combinatul chimic de aici. A lucrat la secţiile fabricii fiind desemnat pentru seriozitate şi responsabilitate şi şef de serviciu. După evenimentele din Decembrie 1989, mai precis la doi ani de la ,,marea schimbare” s-a imlicat şi în problemele oraşului intrînd în Legislativul local. Am stat de vorbă cu inginerul Alexandru Lup, acum pensionar, despre problemele urbei şi despre munca în serviciul comunităţii locale. Într-un scurt interviu, Alexandru Lup vorbeşte despre diferenţele dintre administraţia publică locală a primilor ani postdecembrişti şi cea de azi.



25 de ani în Legislativ

Reporter: Aţi fost printre primii aleşi locali de la Victoria şi aţi lucrat în mai multe mandate ale Legislativului local şi mai apoi aţi fost desemnat viceprimar. Cum se discuta atunci, care erau problemele şi priorităţile oraşului? Cum a început totul?

Alexandru Lup: ,,De 25 de ani sînt consilier local în cadrul CL Victoria. În 1992 am candidat independent pentru un post în Legislativ, apoi în următorul mandat m-am alăturat unui partid politic. În primele mandate, Consiliul Local Victoria era format din 21 de consilieri, membri în mai multe partide politice, iar toţi aveam un singur scop, ne doream să facem o schimbare, să realizăm ceva pentru oraş. Pe atunci nu era ură între partidele politice, toţi consilierii ne implicam ca lucrurile să meargă spre bine. În prima legislatură, cea care începea în 1992, pot să spun că ne-am şcolit, a fost o perioadă de pregătire. Îmi amintesc primele şedinţe de consiliu local, eram ca la şcoală, primarul stătea în faţa noastră, iar noi eram aliniaţi în faţa lui pe scaune de lemn într-un birou de la parterul clădirii primăriei. Pe vremea respectivă nici legile şi nici instituţiile statului nu erau bine stabilite. A fost o perioadă grea pentru că legile se schimbau de la o zi la alta. Toţi consilierii aveam însă multă bunăvoinţă, atunci politica nu domina administraţia publică, se urmărea să se facă treabă, nu existau interese ca acum. Îmi mai aduc aminte că în prima legislatură am reuşit să-i conving pe colegii consilieri să aprobe proiectul de hotărîre cu privire la amplasarea bisericii Sf. Ilie în parcul central al oraşului. Acest subiect a fost dezbătut mult, dar după multă muncă de lămurire proiectul a fost adoptat la limită. Astăzi se vede succesul acelui proiect, zona arată foarte bine”.



Mandatul 2004-2008, cel mai bun pentru investiţii

R.: Aţi fost şi viceprimar al oraşului Victoria vreme de un mandat. Ce proiecte s-au realizat în mandatul în care aţi activat ca viceprimar?

A.L.: ,,În perioada 2004 - 2008 am fost viceprimar. Această perioadă a fost cea mai bună pentru oraş şi spun acest lucru pentru că echipa consiliului local era formată din oameni pregătiţi: directori, ingineri şi profesori. Consilierii locali de atunci erau realizaţi la locul de muncă şi în viaţa de zi cu zi. Au fost realizate, atunci, cîteva proiecte importante. În 2004 am obţinut 47 de mii de dolari printr-un proiect finanţat de Banca Mondială. Aveam nevoie de fonduri pentru achiziţionarea unei centrale termice şi executarea unor lucrări la sediul Primăriei. Am fost la Bucureşti şi am obţinut finanţare. Îmi aduc aminte că am apelat la prieteni şi la cunoştinţe şi aşa am obţinut banii. M-am ambiţionat pentru că primarul a stabilit un program pentru reducerea consumului de gaz metan, iar sediul Primăriei era încălzit cu sobe de teracotă care consumau foarte mult gaz. În primul rînd am renunţat la sobele de teracotă care funcţionau doar cîteva ore pe zi, am achiziţionat centrala termică, s-au realizat reţele aferente şi s-a montat tîmplărie PVC în clădirea primăriei. De asemenea, la sediul Primăriei era doar un grup social pentru toţi angajaţii, dar deservea şi publicul. Am renunţat la magazii şi am amenajat grupuri sociale. Un alt proiect cu care mă pot lăuda este proiectul de management al deşeurilor. Am vrut să demonstrez că se pot obţine fonduri europeane fără ajutor politic. Ţin minte că am făcut neveta la Alba Iulia, iar consiliul local m-a susţinut, consilierii participînd la toate şedinţele convocate, şi nu puţine, pentru acest subiect. Am făcut multe documente, părea totul în zadar, dar în final am obţinut un milion de euro. Un alt proiect la care m-am implicat este cel al cartierelor noi de case. În anul 2000 s-a decis ca primăria să concesioneze cetăţenilor terenuri în zona Gării pentru construcţia de case. Am propus şi susţinut vînzarea acestor terenuri pentru a atrage cît mai mulţi cetăţeni în proiect. Am extins apoi vînzarea de terenuri în zona Victoriei şi zona Farcaş. A fost perioada în care s-au repartizat gratuit şi terenuri tinerilor sub 35 de ani pentru construcţia de case conform Legii 15//2003. Am avut şi proiecte pe care nu am reuşit să le implementez. Am vrut să reabilităm drumul de la Mănăstirea Brîncoveanu pînă în localitatea Câţişoara. Acest proiect putea fi finanţat cu bani europeni. Am fost la CJ Braşov şi la CJ Sibiu şi am cerut ajutor însă am obţinut doar promisiuni, nu s-a dorit acest lucru şi de aceea nu s-au implicat. Acest proiect era şansa oraşului Victoria, se făcea o dezvoltare prin turism, iar oraşul avea mult de cîştigat.



,,O decizie foarte grea a fost desfiinţarea spitalului public”

R.: Cum aţi gestionat cele mai grave situaţii din oraş, de exemplu desfiinţarea spitalului?

A.L.: ,,În perioada 2008 - 2016 şedinţele de consiliul local erau blocate de majoritatea formată, nu trecea niciun proiect dacă nu era agreat de acea majoritate. Şedinţele erau interminabile, obositoare. Îmi amintesc plenurile cînd am fost obligaţi să aprobăm desfiinţarea Spitalului de Boli Cronice. Era un lucru grav pentru cetăţeni, dar decizia a fost luată la Bucureşti, iar noi trebuia să emitem o HCL. Eu eram preşedinte de şedinţă şi trebuia să luăm acea hotărîre. Iniţial nu am vrut să închidem spitalul, dar pierdeam parteneriatul public privat, în loc de nimic aveam ceva. Ulterior m-am implicat în redeschiderea spitalului, dar acum susţin dezvoltarea acestui parteneriat. Alte şedinţe interminabile au fost în perioada în care Carmolimp a renunţat la serviciul de apă-canal, erau lungi şi fără niciun rezultat, fără concluzii. Pe de altă parte, multe şedinţe extraordinare nu s-au ţinut din cauza colegilor care lipseau intenţionat”.



,,Susţin finanţarea de la buget a Clinicii Paltin”

Reporter: În ziua de astăzi problemele se discută în alt mod deşi sînt cam aceeaşi oameni în Legislativ. Ce buget are oraşul Victoria în acest an? Cum aţi repartizat aceşti bani?

A.L.: ,,Bugetul este mic, unul de austeritate, încasările şi previziunile de încasări sînt mici. Marile firme de pe raza oraşului încă nu şi-au plătit dările către buget. În 2017, bugetul este de 15.963 mii lei din care 8.892 mii lei sînt veniturile proprii, 2.669 mii lei redevenţe, 6.223 mii lei cote defalcate din impozitul pe venit, 2.007 mii lei sînt veniturile obţinute din valorificarea unor terenuri şi 7.048 mii lei sînt sumele defalcare din TVA. În ultimii ani, încasările s-au redus mult motiv pentru care şi investiţiile au fost puţine. Pentru investiţii s-a alocat, în 2017, suma de 1.652 mii lei din care 365 mii lei amenajări parcări, 897 mii lei trotuare şi drumuri, iar pentru cultură şi religie s-a alocat suma de 70 mii lei. Personal nu sînt mulţumit de sumele prevăzute pentru investiţii şi voi încerca să obţin, în viitor, redistribuirea de bani la acest capitol. În opinia mea, parteneriatul public-privat cu Clinica Paltin este foarte important şi de aceea susţin finanţarea acestuia de la buget. Vreau să vă spun că pe vremea cînd funcţiona spitalul orăşenesc, combinatul chimic îl susţinea financiar, acum, noi, primăria, trebuie să susţinem această clinică pentru ca oamenii să beneficieze de cît mai multe servicii medicale”.



Investiţiile, priorităţi pentru cel mai vechi consilier local

R.: Oraşul Victoria n-a ieşit în evidenţă prea mult în ultimii ani. O spun cetăţenii locului care se plîng de lipsa investiţiilor care să aducă prosperitate urbei. Vă rugăm să enumeraţi cîteva investiţii făcute de Primăria Victoria în ultimii 10 ani.

A.L.: ,,Primăria Victoria a realizat mai multe investiţii dintre care pot enumera cîteva: reabilitarea reţelelor de apă, reabilitarea Pîrîului Sanda, asfaltarea drumurilor din oraş, utilităţi pentru cartierele noi de case, construirea staţiei de sortare deşeuri, reabilitarea trotuarelor, amenajarea de parcări, etc. Sînt lucruri care se văd şi care sînt folosite de comunitatea locală”

R.: Desigur, modul în care se cheltuie bugetul cade în sarcina ordonatorului de credite, primarul urbei, dar rolul CL Victoria este şi el important în modul în care se cheltuie banul public. Dacă eraţi primar ce priorităţi aveaţi pentru oraş?

A.L.: ,,În primul rînd mă luptam să măresc veniturile primăriei şi apoi mă ocupam de colectarea impozitelor şi taxelor locale. Pentru dezvoltarea zonei aş fi cooperat cu comunităţile învecinate pentru realizarea unor obiective cu caracter turistic. Cînd am venit în oraşul Victoria, la Sumernă, era o pîrtie de ski,era o investiţie benefică pentru zona noastră. Infrastructura oraşului era un alt proiect prioritar şi aici mă refer la zonele de intrare în oraş, la drumurile spre Viştişoara şi cimitir. Un alt proiect important ar fi fost un parc mare cu alei şi pomi unde copiii să se poată plimba cu rolele, skateboard, biciclete şi trotinete. Acestea erau priorităţi, dar lista putea fi mult îmbunătăţită”.



Educaţia, în atenţia legislativului

R.: Dar ca şi membru în CL Victoria, care ar fi priorităţile urbei în anul 2017?

A.L.: ,,Priorităţile noastre sînt următoarele: finalizarea infrastructurii în cartierele noi de case din zonele Gării, Farcaşi şi strada Victoria. Următorul ar fi dezvoltarea parteneriatului cu Clinica Paltin şi reorganizarea învăţămîntului, aici mă refer la unirea celor două licee şi la schimbarea unor profile. Liceul Industrial era un liceu cu tradiţie, aici pregăteam elevi din toată ţara. Astăzi, conducerea de acolo s eplînge că numărul elevilor este în scădere. Consider că la acest liceu trebuie înfiinţate clase cu profile adaptate la cerinţele de pe piaţă”.

R.: Care sînt domeniile care mai funcţionează în Victoria?

A.L.: ,,Oraşul Victoria s-a dezvoltat odată cu industria chimică, îmi pare rău să spun, dar la Victoria singura societate care funcţionează bine este SC Purolite SA. Această societate s-a dezvoltat în decursul anilor şi încă se mai dezvoltă. Îmi pare rău că aleşii urbei nu au aprobat construirea unei staţii de epurare pentru dezvoltarea acestei societăţi. Alte servicii din oraş nu merg”.



,,S-a exagerat cu ajutoarele sociale”

R.: Dacă urmărim bugetul local, se observă faptul că administraţia publică locală investeşte în protecţie socială. Ce credeţi, prin aceste cheltuieli se încurajează lenea sau se crează o masă de manevră electorală?

A.L.: Am înţeles de pe vremea primarului Viorel Olteanu că aceşti oameni trebuie ajutaţi, însă în anumite condiţii. Şi aici mă refer la cei care sînt bolnavi sau mai au puţin pînă la pensie şi nu au un loc de muncă. Exagerarea numărului de ajutoare sociale nu este benefică nici pentru Primărie şi nici pentru acei oameni. Beneficiarii ajutorului social sînt un ajutor pentru SC Victoria Parc Industrial în activităţi de curăţenie în oraş. S-a exagerat un pic cu numărul acestor ajutoare sociale, dar nu sînt manevre electorale. Această categorie de oameni ar trebui consiliaţi şi îndrumaţi de către Primărie să urmeze cursuri de calificare şi apoi să-şi găsească un loc de muncă. Cei care beneficiază de ajutorul social trebuie puşi la muncă, iar aceştia trebuie urmăriţi conform unui grafic”

R.: Ne aflăm în pragul marelui praznic, Învierea Domnului Iisus, un cuvînt pentru cititorii ziarului.

A.L.: ,,Lumina Învierii să ne călăuzească sufletele spre linişte, pace şi bunăstare. Le doresc tuturor sărbători pascale fericite, Hristos a Înviat!. (Carla TATU)