Fata care şi-a depăşit handicapul

Petronela Pică este funcţionar public în Primăria Făgăraş de peste 10 ani şi îşi iubeşte locul de muncă ,,Mi-a fost greu la început, dar acum nu mai bag în seamă răutăţile celor de lîngă noi” Cel mai ieftin cărucior bun pentru deplasarea persoasnelor cu dizabilităţi costă 4000 lei, iar statul oferă un cupon de doar 1250 lei Făgăraşul nu oferă condiţii persoanelor cu handicap locomotor



Cei care au intrat în Primăria Făgăraş şi au înregistrat vreun document oficial, nu au avut cum să nu-i remarce amabilitatea şi zîmbetul deschis. I-au remarcat şi căruciorul cu rotile fără de care Petronela Pică nu are cum să se deplaseze de la un birou la altul. De peste 10 ani, Petronela Pică îşi are locul de muncă la Registratura Primăriei Făgăraş şi îşi desfăşoară activitatea ca funcţionar public fără greşeală şi cu profesionalism. Mulţi dintre funcţionarii publici din instituţie ar putea lua un exemplu de la Petronela Pică, un exemplu de amabilitate şi de promtitudine. Desigur nu este uşor să fi bun, în toate înţelesurile cuvîntului, dar Petronela Pică şi-a depăşit întru-totul handicapul, iar comportamentul ei este dovada unei siguranţe şi frumuseţi spirituale care o stăpînesc. Mereu este zîmbitoare, iar un obstacol sau o sincopă indiferent de ce natură ar fi, poate fi înţeles şi trecut cu vederea de oricine. Petronela Pică este singura persoană cu dizabilităţi care are un loc de muncă şi de care este mîndră şi mulţumită. În municipiu sînt peste 200 de astfel de persoane, dar pe care nu le-a văzut nimeni, nici pe stradă nici la vreun serviciu deşi se plătesc indemnizaţii pentru ele.Nu sînt atît de importantă pentru a da interviuri, ne-a spus zîmbind Petronela Pică la vederea reportofonului. Dar cu amabilitate a povestit condiţia persoanei cu dizabilităţi din România, şansa pe care a avut-o după terminarea şcolii speciale şi modul în care şi-a depăşit condiţia. Fără îndoială, Petronela Pică poate fi un exemplu pentru mulţi făgărăşeni şi nu numai. Problema este însă la noi, persoanele fără dizabilităţi, întrucît trecem pe lîngă ei nepăsători, orbi şi fără să îndreptăm privirile spre cărucioarele în care se derulează mari tragedii. O clipă dacă ne-am aşeza în locul lor, cum ne-am plăti tributul sorţii? Petronela Pică şi nu mulţi ca ea, a reuşit, iar azi este o învingătoare. Dar fără ajutorul nostru. O putem cunoaşte dintr-un interviu acordat cu amabilitate reporterului ,,Monitorul de Făgăraş”.



Reporter: Sînteţi într-un scaun cu rotile, dar aveţi totuşi independenţă. Putem spune că aveţi un statut aparte în societatea românească şi faceţi parte dintr-o categorie de persoane pe care oamenii o privesc cu un soi de dezaprobare. Vă deranjează ?

Petronela Pică: La început mi-a fost greu. Recunosc că privirile oamenilor mă deranjeau. Era perioada ce a urmat absolvirii şcolilor speciale pe care le-am urmat. Acum, pot spune că m-am obişnuit şi nu mai bag în seamă astfel de prviri, de răutăţi. Oamenii sănătoşi altfel se uită la tine, poate nu-ţi înţeleg situaţia şi chiar viaţa.Prezenţa noastră, a persoanelor cu dizabilităţi, produce o stare care deranjează pe undeva. În cazul meu, pot spune că, de ani buni, nu mai am nicio problemă, nu mai percep lucrurile aşa.

R.: După ce aţi terminat şcoala, aţi reuşit să obţineţi vreun loc de muncă?

P.P.: Am lucrat 4 ani la o tipografie din Făgăraş. A fost primul meu loc de muncă. Doamna David, cea care conducea tipografia, era deşteaptă, deosebită, o femeie activă. Dar s-a încheiat totul aşa brusc! Nici acum nu ştiu cum de a fost posibilă acea tragedie. Doamna David m-a oprit pe stradă şi m-a întrebat: vrei să lucrezi? Aveam 21 ani, după şcoală. Normal că am răspuns că aş vrea dacă nu o deranjează statutul meu de persoană cu dizabilităţi. A doua zi am început lucrul. După tragedie, m-am lipit de Primăria Făgăraş, de cei cu Legea 76 cînd am lucrat la Registratură. După terminarea perioadei m-au angajat ca funcţionar public, persoană cu dizabilităţi.



Şi-a dorit un loc de muncă



R.: N-am mai întîlnit, la Făgăraş, o altă persoană cu dizabilităţi să lucreze în administraţia publică sau chiar la firmele private. Vă place să aveţi un loc de muncă?

P.P.: Da, mi-am dorit un loc de muncă întotdeauna. La tipografie mi-a plăcut foarte mult. M-aş mai duce la privat oricînd, mi-a plăcut acel domeniu. Dar şi la primărie este bine. În perioada 2003-2007 am lucrat prin Legea 76, iar în 2007 am dat examen să ocup un post la primărie. Am dat examen pentru un post la Centrul de informare, registratură, am luat examenul şi m-au angajat. Între timp am continuat studiile la Universitatea Spiru Haret din Braşov, administraţie publică locală şi am terminat cursurile în 2010. Liceul l-am făcut la Sebeş-Alba, liceu special, secţia contabilitate, iar clasele I-VIII la o şcoală specială din Craiova.

R.: Cum reuşeaţi să participaţi la cursuri, la examene, la Spiru Haret, avînd în vedere că nu există spaţii amenajate pentru persoanele cu dizabilităţi?

P.P.: Chiar aveam emoţii cînd am văzut toate acele scări de la facultate pe care nu aveam cum să le urc fără ajutor. Dar am avut noroc cu colegii de la Făgăraş care urmau şi ei cursuri. M-au ajutat cu scările, au fost foarte de treabă faţă de mine, iar fără ei trebuia să abandonez. Chiar vreau să le mulţumesc din nou. Acum sînt consilier cu studii superioare şi am rămas angajat al Primăriei Făgăraş, la Registratură.

R.: Sînteţi mulţumită de salariul pe care-l primiţi?

P.P.: Salariul este suficient, e bine. Nu am de ce să comentez şi nici nu o fac.

Fata de la Registratura Primăriei

R.: Concret, care este activitatea dumneavoastră ca funcţionar public, în sprijinul cetăţeanului?

P.P.: Am fost la Registratură de la început şi acolo am rămas. Înregistrez dispoziţii emise de primar, fac răspunsuri la solicitările depuse în baza Legii 544. Ca ziar dacă aveţi o solicitare în acest sens, răspunsul îl veţi primi de aici de la birrou, de la mine, după o bună informare, fireşte. La început eram un birou mai mare, dar acum sîntem mai puţini.



R:Cum v-au primit colegii la acest loc de muncă?

P.P.: M-au primit bine, ca pe un om normal, nu s-au uitat îndelung la căruciorul meu. M-am încadrat bine aici, chiar foarte bine, n-am simţit nicio diferenţă. Mă deplasez doar la parter unde spaţiul îmi permite să folosesc căruciorul.

Vina este împărţită

R.: Sînteţi singura care v-aţi angajat din categoria dumneavoastră? De ce nu v-au urmat exemplul şi alţi făgărăşeni? La SPAS Făgăraş avem înregistrate peste 200 de persoane cu dizabilităţi care au cerut şi însoţitor, dar v-am găsit ca angajat în Făgăraş doar pe dumneavoastră.

P.P.: Sînt puţini cei care vor să se angajzeze, dar nici nu li se oferă şansa asta. Nu e normal, dar acceptăm această stare de fapt. Cred că este o delăsare şi de la instituţii şi de la persoane. Vina este cumva împărţită. Eu mi-am dorit de la început să lucrez şi de aceea am şi găsit un loc de muncă. Şansa dată de familia David mi-a deschis perspectiva de a mă angaja şi totodată dorinţa de a lucra. Cînd ai un loc de muncă, trece timpul altfel. Dacă stai acasă, nu este bine. Stai în faţa calculatorului, nu eşti activ. De citit nu citeşti, doar calculatorul. Nu e în regulă.

R.: Ce vă oferă Făgăraşul pentru a petrece timpul liber?

P.P.: Făgăraşul nu ne oferă nimic nouă, celor cu dizabilităţi. În Făgăraş nu ai unde să ieşi. Nu sînt condiţii pentru noi.



Persoanele cu dizabilităţi nu sînt priorităţi pentru municipalitate