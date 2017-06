Pe Valea Corbi s-au stabilit cîteva familii care au format cătunul Corbişor, o aşezare care nu figurează pe nicio hartă Cele patru familii care convieţuiesc aici spun că raiul este la Corbişor După vizita reporterului ,,Monitorul de Făgăraş”, Primăria Ucea le-a pietruit calea de acces în cătun



Nu mulţi localnici ştiu că la ieşirea din oraşul Victoria către localitatea Viştea de Sus, pe partea dreaptă, se vede un drum neasfaltat, şerpuit, care dă într-un deal. Dacă urmezi această cale bătătorită de pămînt îţi apare în faţă o mică aşezare sătească. Este cătunul Corbişor în care locuiesc doar 16 persoane. Cătunul Corbişor nu este înscris în nicio hartă, dar aparţine administrativ de comuna Ucea. Cătunul s-a format în urmă cu 50 de ani cînd nişte localnici s-au stabilit peste rîul Corbi, chiar la poalele dealului, unde şi-au ridicat nişte căsuţe.



Izolaţi, dar fericiţi



Prima casă din cătunul Corbişor a fost construită în urmă cu 57 de ani. ,,Nan Vasile avea domiciliul în Corbi, dar pe Valea Corbişor avea o stînă cu animale şi aici a construit o casă. Din cîte îmi amintesc, părinţii mi-au povestit că această casă a fost construită în perioada 1959 - 1960. În urmă cu 40 de ani părinţii mei au cumpărat casa şi de atunci locuim în Valea Corbişor. În oraşul Victoria avem apartament, dar viaţa de la ţară nu se compară cu viaţa de la oraş. Aici am copilărit, aici ne-am obişnuit şi nu ne-am muta pentru nimic în lume. Raiul pe pămînt este la Corbişor, nimeni nu ne deranjează, linişte, verdeaţă, iar cîntecul păsărilor ne relaxează. Parcă am fi în paradis" a spus Ioan Dobrin de 43 de ani, de la nr. de casă 142.





,,Sîntem o familie numeroasă"



Distanţa dintre cătunul Corbişor şi pînă în oraşul Victoria pote fi parcursă în 15 - 20 de minute. ,,Aproape zilnic mergem în oraş, dar ne-am obişnuit, primăvara şi vara este o plăcere să locuim aici, dar iarna prin zăpadă este mai greu. În urmă cu 12 ani m-am căsătorit, iar soţul meu, aici, a copilărit. Locuim în prima casă construită în Valea Corbişor. Soţul şi fata merg zilnic în oraş, iar eu am grijă de gospodărie. 16 persoane locuim în Valea Corbişor, de multe ori am spus că sîntem o familie numeroasă. Patru case sînt locuite permanent, iar în ultima casă, proprietarul a decedat şi din cînd în cînd mai vine fiul acestuia. Sînt casnică, nu am loc de muncă, dar toată ziulica nu stau. Avem animele, patru vaci şi patru viţei, grădină, am avut porci, dar i-am tăiat. Dacă stăm la ţară avem şi grădină, pomi fructiferi şi nu am timp să stau locului. Soţul meu merge la serviciu şi vine seara, iar eu am grijă de gospodărie. Nu ne-am simţim niciodată izolaţi, fiind aproape de oraş ne simţim ca într-un cartier mărginaş al oraşului" a spus Ioana Paula Dobrin. Casele din Valea Corbişor sînt racordate la curent electric şi la reţeaua de apă potabilă. Gaz metan nu există, însă localnicii spun că nu au nevoie pentru că e scump şi ei se încălzesc cu lemne. ,,Nu avem gaz metan, dar nu-i ducem lipsa pentru că este scump. Ne încălzim cu lemne şi mîncarea o facem la foc de lemne şi este mult mai gustoasă" au spus gospodinele de aici.



,,Cu ce ocazie pe la noi?"