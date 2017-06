Absolvenţii de liceu şi-au luat rămas bun de la profesori, colegi şi de la sălile de clasă în ultima oră de curs, de data aceasta unul festiv. La toate liceele s-au organizat săptămîna trecută festivităţi de încheiere a cursurilor pentru clasele a XII-a. Colegiile şi liceele din Făgăraş şi Victoria au îmbrăcat haine de sărbătoare, iar ,,Gaudeamus Igitur” a răsunat, la unison, în sălile de festivitate. Au fost emoţii, lacrimi şi sfaturi pentru tinerii care au încheiat o etapă a vieţii lor. Pentru ei vor urma însă alte emoţii, cele ale examenului maturităţii care le va da şansa să treacă la alt nivel al vieţii.



Încă o generaţie la CN ,,Radu Negru“

Absolvenţii claselor a XII-a de la Colegiul Naţional ,,Radu Negru” din Făgăraş s-au reunit pentru ultima dată în sala de festivităţi miercuri, 24.05 a.c.cînd s-a organizat festivitatea de încheiere a curcurilor liceale. A fost un moment emoţionant în cadrul căruia absolvenţi şi-au luat rămas bun de la profesorii care i-au pregătit de-a lungul celor patru ani şi de la colegii lormai mici cărora le-a fost predată ştafeta. Absolvenţii au trecut prin podul de flori organizat de către colegii lor pe fundalul imnului ,,Gaudeamus Igitur“. ,,Este o zi importantă pentru că din nou Colegiul ,,Radu Negru“ a mai dat o generaţie de copii frumoşi şi inteligenţi. Activitatea constă din momentele simbolice şi premierea elevilor“ a declarat Maria Racu, directoarea Colegiului Naţional ,,Radu Negru“. Emoţiile au fost vizibile şi s-au citit şi pe feţele cadrelor didactice. ,,Starea nu poate fi descrisă. Emoţie, speranţă şi încredere că aceşti copii deosebiţi îşi vor găsi drumul în viaţă“ a spus Remus Mogoş, director adjunct al colegiului. ,,Dorim generaţiei de absolvenţi să păstreze prestigiul generaţiilor anterioare ducînd mai departe faima Colegiului ,,Radu Negru“. Dascălii au încredere în ei şi dorim ca munca investită să se regăsească în pregătirea profesională a acestora“ a spus Ion Bogdan, profesor de Fizică. ,,Le dorim absolvenţilor noştri mult succes, o viaţă luminoasă şi frumoasă, numai cu împliniri şi sănătate atît pentru ei cît şi pentru familiile lor“ a spus Elena Micu, director adjunct al colegiului. ,,Avem emoţii pentru că am preluat ştafeta de la absolvenţii clasei a XII-a“ a spus Nicolae Postolache, profesor de geografie şi diriginte. Festivitatea s-a continuat în curtea liceului unde au participat şi părinţii absolvenţilor. ,,Această zi este dedicată absolvenţilor. Vă rog să-i aplaudăm! Sînt atît de frumoşi, atît de încrezători! Această zi mă obligă să clădesc în voi punţi de idealuri. Cei mai frumoşi ani sînt aceia în care un om îşi pune întrebări pentru viaţa lui. Aţi acumulat adevărate bogăţii spirituale, au fost ani iniţiatici sub aripa mai democratică sau mai viguroasă a profesorilor care v-au învăţat. Trebuie să vă acumulaţi valori şi să daţi ce aveţi mai bun la bacalaureat. Azi vă desprindeţi de o familie şi porniţi pe un drum. Să nu aşteptaţi niciodată pînă vă este sete pentru a săpa o fîntînă“ le-a transmis directoarea Maria Racu absolvenţilor. (Ștefan BOTORAN)



Festivitate la Liceul Teoretic ,,IC Drăguşanu"

Elevii claselor a XII-a de la Liceul Teoretic ,,IC Drăguşanu” din Victoria au participat joi, 25 mai a.c., la ultima oră de dirigenţie. Diriginta clasei a XII-a real, prof. Anda Silea a transmis elevilor emoţii la ultima oră de dirigenţie. ,,Iată-ne ajunşi la finalul anilor de şcoală. Au fost 12 ani minunaţi împreună presăraţi cu bune şi rele. Sînteţi a III-a generaţie de absolvenţi de liceu, prima de realişti, prima generţaie care mi-a adus mulţumiri deosebite şi provocări pe măsură. Absolvim împreună, astăzi, 12 ani în acest loc care ne-a format, deopotrivă. Sigur, vă aduceţi cu drag aminte de doamna învăţătoare şi de profesorii din gimnaziu. Îmi doresc ca în timp să păstraţi amintiri luminoase şi despre profesorii din liceu. Sper că am fost un model în viaţă şi am avut puterea de a sădi în sufletele voastre nu numai informaţii şi valori sau speranţe. Cei patru ani de liceu au fost o provocare, una presărată cu zîmbete, speranţe, bucurii dar şi crize, pedepse, încercări. Aţi fost unici, rebeli, artişti, raţionali, adulţi şi copii, toate în acelaşi timp. Aţi fost cei mai dulci, simpatici, dar şi cei mai răutăcioşi elevi. Aţi luptat pentru idei fie cu eleganţă fie cu revoltă. Vi s-a părut că aveţi lumea la picioare, vi s-a părut că sînteţi cei mai buni şi aţi fost, pentru că în ciuda tuturor dezamăgirilor, conflictelor, supărărilor şi a pedepselor am reuşit împreună să ajungem la final aşa cum ne-am promis acum 4 ani. Vreau să vă felicit pentru că v-aţi ţinut de cuvînt şi aţi termint la real. De mîine vă aşteaptă un drum frumos, lung, cu surprize, pe care să-l înfruntaţi cu determinare şi speranţă, putere pentru o absolvire generoasă a vieţii. Vă doresc să realizaţi tot ce aţi visat. Regret că nu am fost perfectă. Poate de multe ori micile probleme deveneau catastrofe, v-am pedepsit cu drag şi ştiu clar că veţi rămîne mereu generaţia mea unică, nebună şi rebelă. Să aveţi o viaţă luminoasă şi să ne revedem cu drag în 2027" a spus diriginta clasei a XII-a real, prof. Anda Silea.



Mesaj pentru colegii din clasa a XI-a

,,Liceul este locul în care se leagă unele dintre cele mai frumoase prietenii, în care învăţăm ce înseamnă cu adevărat viaţa. Dacă în clasa a IX-a, noi am fost doar colegi, de-a lungul celor patru ani am devenit o mare şi frumoasă familie. Din nefericire, nisipul din clepsidră s-a scurs, iar clipele frumoase împreună încep să se sfîrşească. De aceea, dragi colegi din clasa a XI-a vă îndemnăm să vă bucuraţi şi să trăiţi fiecare moment împreună ca acasă. Voi ne veţi lua locul în bănci şi în consecinţă este datoria noastră să vă spunem că la finele celor patru ani, tot ce vă veţi dori va fi să călătoriţi în timp. În numele fostei clase a XII-a real, noi vă dorim să aveţi cel mai frumos an împreună, în care să profitaţi de fiecare clipă. Să vă faceţi amintiri superbe în ultimul an de liceu şi să nu uitaţi să visaţi, pentru ca nu cunva să regretaţi că nu aţi visat suficient să prindeţi aripi" a fost mesajul elevilor din clasa a XII-a real pentru colegii lor mai mici.



,,O ultimă întrebare"

,,Vreau să-mi răspundeţi la ultima întrebare: ce aţi învăţat în cei 4 ani de liceu lăsînd materiile la o parte", a spus diriginta prof. Anda Silea. ,,Am învăţat că familia nu trebuie neapărat să aibă legături de sînge, am învăţat ce e prietenia, omenia, corectitudinea, am învăţat să fim oameni, am învăţat să socializăm mai mult, iar munca în echipă dă randament. Am realizat cît de repede au trecut cei 4 ani de liceu. Am învăţat să fim prieteni, să avem opinii diferite, să fim alături de profesori, am învăţat multe" au fost răspunsurile la întrebare.



Elevi premiaţi

Elevii cu cele mai bune rezultate în anul şcolar 2016/ 2017 au fost felicitaţi şi premiaţi de directorul instituţiei de învăţămînt şi de profesorii diriginţi. Profesorul de limba română, Anda Silea, dirigintele clasei a XII-a real a premiat următorii elevi: Sonia Voila premiul I cu media 9,96, premiul II l-a obţinut Alexandra Baiulescu cu media 9,92, iar premiul III a fost obţinut de Roxana Ciobanu cu media 9,16. Şi elevii merituoşi de la profil uman au fost premiaţi. Dirigina clasei, Crina Bîrsan, a acordat premiul I Iuliei Moraru care a obţinut media 9,77, premiul II Iuliei Fogoroş, media 9,58, iar premiul III Deliei Muntean cu media 9,55. Şeful promoţiei 2017 a fost Sonia Voila cu media 9,96. (Carla TATU, Ştefan BOTORAN)



Calendarul examenului de bacalaureat

22 - 26 mai 2017 - înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen

6 - 7 iunie 2017 - evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română

8 - 9 iunie 2017 - evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă

9, 12 - 13 iunie 2017 - evaluarea competenţelor digitale

14 - 16 iunie 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională

26 iunie 2017 limba şi literatura română probă scrisă

27 iunie 2017 limba şi literatura maternă probă scrisă

28 iunie 2017 proba obligatorie a profilului probă scrisă

30 iunie 2017 proba la alegere a profilului şi specializării

5 iulie 2017 afişarea rezultatelor ( pînă la ora 16.00) şi depunerea contestaţilor ( orele 16.00 - 20.00)

6 - 9 iulie 2017 rezolvarea contestaţiilor

10 iulie 2017 afişarea rezultatelor finale