Clinica medicală de la Victoria caută medici şi asistenţi După ce aparatul de radiologie va fi dat în funcţiune, spitalul va fi clasificat la categoria IV



Marţi, 23 mai a.c., la Clinica Paltin din Victoria erau internaţi 33 de bolnavi care beneficiază de serviciile medicale subvenţionate de Casa de Asigurări de Sănătate. 14 dintre ei erau internaţi la secţia de recuperare, alţi 14 la interne şi 5 la neurologie. Începînd din această lună, numărul de pacienţi internaţi nu va mai scădea sub acest număr pentru că unitatea medicală va beneficia de un buget lunar maajorat cu 70%. ,,Acum lucrăm la capacitete maximă. Toate paturile disponibile sînt ocupete. De cînd am început activitatea medicală la Victoria cei mai mulţi pacienţi au fost la secţia de recuperare. Populaţia din Victoria este îmbătrînită, iar pacienţii au nevoie de tratament şi recuperare medicală. Începînd cu data de 1 aprilie a.c., am semnat noul contract cu Casa de Asigurări de Sănătate Braşov. Suma a fost majorată de la 90.000 lei la 130.000 lei pentru spitalizare continuă, spitalizare de zi şi pentru recuperare ambulatoriu. Astfel că 60 de pacienţi vor beneficia lunar de internare continuă. Contractul a fost majorat pentru că anul trecut am depăşit numărul pacienţi, iar Clinica Paltin din Sibiu a suportat respectivele cheltuielile. Analizele, medicamentele şi contractul de catering au fost achitate de clinica din Sibiu" a spus administratorul Clinicii Paltin, dr. Ioan Rotaru. În unitatea medicală de la Victoria îşi desfăşoară activitatea 6 medici şi 5 asistente de recuperare medicală şi generaliste şi un maseur.

Lipsă de personal

,,Activitatea din clinică a început să funcţioneze normal, vrem să mărim capacitatea la secţia de recuperare unde numărul pacienţilor este tot mai mare. La această specialitate nu facem faţă şi vrem să mărim cu încă 34 de paturi. Am obţinut avizul sanitar, dar ne mai trebuie un medic de recuperare. Am purtat discuţii cu mai mulţi medici şi sperăm ca în lunile următoare să mai angajăm un medic. Nu avem asistente pentru recuperare, am dat anunţ şi în ziar şi s-au prezentat mai multe asistente, dar cînd au auzit pretenţiile au plecat motivînd că nu se descurcă. Doar una dintre ele a acceptat condiţiile. Începînd cu data de 1 iunie a.c., medicul Gheorghe Şerbu îşi va desfăşura activitatea la Clinica Platin, conform programului marţea şi joia. Nu am reuşit să angajăm un medic diabetolog şi un cardiolog. Din păcate în Victoria sînt diagnosticaţi foarte mulţi diabetici şi cardiaci, iar aceşti bolnavi au nevoie de specialişti" a mai spus administratorul clinicii.



Sală de operaţii modernă

Administratorul spitalului, dr. Ioan Rotaru vrea să mute aparatul de radiologie din incinta Policlinicii în clădirea spitalului. ,,Pacienţii nu pot fi plimbaţi dintr-o clădire în alta la - 20 de grade. Aparatul de radiologie va fi mutat după ce vom primi acordul de transfer al aparatului de la Minister la CL Victoria. Noi ne-am propus să facem multe, însă toate documentele durează. În perioada septembrie - octombrie a.c., vrem să începem activitatea în secţiile de chirurgie şi ortopedie. Sala de operaţie este dotată modern, mîine ar putea funcţiona dacă am avea şi medici. Avem aparatură pentru anestezie, masă chirurgicală, lampă de operaţie, staţie de oxigen, sterilizatoareşi sala ATI" a mai spus medicul.



Sală de kinetoterapie

Pacienţii care au trimitere de la medicul de familie către cabinetele din ambulatoriu, nu plătesc consultanţa. Este vorba despre interne, neurologie, psihiatrie, pediatrie şi obstetică -ginecologie. Zeci de pacienţi din Ţara Făgăraşului au fost internaţi la Victoria. Clinica Paltin percepe o taxă de 30 lei / zi de internare pentru pacienţii care nu au domiciliul în Victoria, iar localnicii nu plătesc nimic. ,,Am avut pacienţi din Făgăraş şi mi-au spus că nu şi-au imaginat că există o astfel de clinică în Ţara Făgăraşului. Toţi pacienţii sînt mulţumiţi de serviciile medicale, tratament, condiţiile hoteliere şi mîncare. Toate aceste servicii sînt de calitate. Personalul respectă pacientul, nimeni nu este nervos la locul de muncă şi toţi angajaţii au mare răbdare cu pacienţii" a mai spus medicul Rotaru. În prezent utilităţile, igienizarea şi unele reparaţii sînt suportate din cota de participare a Consiliului Local Victoria în cuantum de 250.000 lei pe an, conform contractuui nr. 4244/48RC/ 17 mai 2011 încheiat între oraşul Victoria şi SC SAM Servicii Avansate Medicale SRL. ,,În acest an ne-am propus ca banii plătiţi de Primăria Victoria să-i folosim pentru unele lucrări: reparaţii acoperiş, centrală termică, sala de operaţii unde vrem să facem o mansardă în care să amenajăm o sală de kinetoterapie" a mai spus administratorul clinicii.



Acreditarea spitalului

În această perioadă a fost depusă documentaţia necesară pentru acreditarea spitalului. ,,Reprezentanţi de la Agenţia Naţională de Acreditare a Spitalelor sînt programaţi să înceapă acreditarea spitalului. Ei verifică standardul de calitate şi aici mă refer la toată activitatea desfăşurată în spital. În următoarea perioadă sperăm să primim clasificarea pentru spitalul de grad IV. În momentul în care primim clasificarea putem interna şi bolnavi cu probleme acute. Acum sîntem o clinică neclasificată sau clasificată categoria a V-a. Pînă în prezent nu am putut fi clasificaţi pentru că nu am avut aparatul de radiologie. Situaţia se va schimba pentru că aparatul de radiologie va fi pus în funcţiune în urma intervenţiei făcută de consilierul local Costică Badea" a mai spus dr. Rotaru. (Carla TATU)