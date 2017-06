,,Eroii noştri şi-au găsit în sfîrşit odihna binecuvîntată" a spus primarul Făgăraşului, Gheorghe Sucaciu, referindu-se la reînhumarea osemintelor eroilor în Parcela de Onoare amenajată în Cimitirul Nou Corul satului Sâmbăta de Sus coordonat de prof Ion Negrilă, a animat manifestarea din centrul comunei



Ziua Eroilor a fost marcată şi la Făgăraş joi, 25 mai a.c., de praznicul Înălţarea Domnului. Manifestarea a început în jurul orei 12.30, în Cimitirul Nou, cu intonarea Imnului naţional, apoi a avut loc slujba de pomenire a eroilor oficiată de un sobor de preoţi. Slujba religioasă a continuat cu sfinţirea mormintelor eroilor neamului reînhumate în Parcela de Onoare amenajată la intrarea în cimitir. La eveniment au participat veteranii de război, directorii instituţiilor de învăţămînt, consilierii locali, reprezentaţii partidelor politice, reprezentanţii instituţiilor publice făgărăşene, dar şi localnici. Manifestarea a fost organizată de primarul Municipiului Făgăraş, ing. Gheorghe Sucaciu. ,,Trăim astăzi o zi mare, o zi de mare sărbătoare creştină în care ne omagiem şi ne cinstim eroii. Îi cinstim pe acei români care şi-au dat viaţa pentru libertate, dreptate, apărare şi reîntregirea neamului românesc. Acei români care, de-a lungul veacurilor, au demonstrat chiar prin sacrificiul suprem că interesele ţării sînt deasupra oricăror alte interese. O lecţie de iubire de neam şi de ţară, o lecţie de moralitate şi umanitate pe care nu trebuie să o uităm nicio clipă. O lecţie pe care noi, cei de astăzi, sîntem datori s-o transmitem mai departe copiilor noştri, cu cel mai adînc respect faţă de eroii neamului nostru. Nicolae Iorga spunea ,,Nu numai că eroismul nu se poate porunci, dar e cu neputinţă să-l răsplăteşti". E clar că o răsplată a eroismului e imposibilă. Ceea ce este însă posibil, este respectul pe care trebuie, nu numai să-l arătăm eroilor, ci să-l simţim din tot sufletul nostru de români. Astăzi îi omagiem şi îi cinstim pe eroii neamului. De ziua Înălţării Domnului, pe lîngă omagiul adus, la Făgăraş ziua de astăzi mai are o semnificaţie. Eroii noştrii şi-au găsit în sfîrşit odihna binecuvîntată aici, în această poarcelă de onoare din Cimitirul Nou. Le mulţumesc tuturor celor care s-au ocupat de acest proiet şi în special secretarului Primăriei, Laura Giunca, arhitectul şef. Liliana Boer, precm şi Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor pentru sprijinul acordat în derularea proiectului. Dumnezeu să-i odihnească în pace!" a spus primarul Gheorghe Sucaciu.

Cel mai vîrstnic veteran de război

În cadrul evenimentului Gheorghe Prunduş de 96 de ani, veteran de război, a recitat poezia ,,La umbra cruci tale". ,,Astăzi sărbătorim eroismul tuturor timpurilor. Eroii au luptat pentru libertatea ţării, pentru ca noi să ne simţim bine în sînul patriei. Pe cîmpul de luptă şi-au dăruit viaţa pentru idealuri şi libertatea ţării. Noi ne-am întors cu bine, dar cu defecte în urma rănilor, iar sîngele nostru a fost vărsat pe plaiurile unde am luptat" a spus veteranul de război, Gheorghe Prunduş. După acest moment s-au depus coroane d eflori la mormintele eroilor. Primăria Făgăraş, Consiliul Local Făgăraş, unităţile şcolare din municipiu, şi alte instituţii şi societăţi locale au depus coroane de flori. Ziua eroilor a fost marcată şi cu defilarea militară care a atras aplauzele făgărăşenilor.



Ziua eroilor la Sîmbăta de Sus

Şi în localitatea Sîmbăta de Sus s-a celebrat Ziua Eroilor, pentru omagierea celor căzuţi de-a lungul timpului pe cîmpurile de luptă, pentru credinţă, libertate şi pentru apărarea ţării şi întregirea neamului. În centrul comunei, în faţa monumentului edificat, s-a organizat slujba religioasă de pomenire, depuneri de coroane şi programe artistice susţinute de corul comunei. Slujba religioasă a fost oficiată de preotul Drăghici Ioan de la Biserica Răsăriteană ,,Adormirea Maici Domnului" şi preotul Moldovan Grigore de la Biserica Apuseană ,,Sfîntul Tiron". ,, De Înăltarea Domnului celebrăm şi Ziua Eroilor. Împreună cu primăria comunei am pus bazele unui ansamblu profesionist şi astăzi vom cînta cîntece patriotice în cinstea eroilor care au luptat pentru idealurile tării. Ansamblul este format din 40 de persoane cu vîrste cuprinse de la 6 la 70 de ani" a spus organizatorul corului profesorul Ioan Negrilă, inspector şcolar adjunct la IŞJ Braşov. În centrul satului au răsunat cîntecele patriotice, ,,Nu uita că eşti român", ,,Treceţi batalioane române Carpaţii", ,,Cîntă cucul, bată-l vina" şi ,,Frunză, frunzuliţă" un cîntec cîntat de ostaşii din Sîmbăta de Sus. ,,Am organizat manifestarea în semn de recunoştină pentru sacrificiul suprem al sîmbetenilor care au căzut la datorie pe cîmpul de luptă în cele două războaie mondiale din (1916 - 1918) şi (1940 - 1945)" a spus primarul comunei, Vasile Andreiaş. (Carla TATU)