Comemorarea eroilor anticomunişti la Memorialul Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei de la Sighetul Marmaţiei Foştii deţinuţi politic din Făgăraş, Ţara Făgăraşului şi Braşov şi-au reîntîlnit camarazii de Ziua Eroilor



Cea mai mare victorie a comunismului a fost crearea omului fără memorie, a omului nou cu creierul spălat, care nu trebuie să-şi amintească nici ce a fost, nici ce a avut, nici ce a făcut înainte de communism. Memorialului Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei de la Sighet este o formă de contracarare a acestei victorii, un mijloc de resuscitare a memoriei colective. Memorialul este o instituţie a memoriei, unică în felul ei, combinînd muzeul, centrul internaţional de studii asupra comunismului şi o şcoală de vară. Meritul şi munca neobosită pentru realizarea acestui proiect gradios aparţin lui Romulus Rusan şi Anei Blandiana.

Era prin 1993 cînd centrul oraşului Sighetul Marmaţiei mai era dominat de închisoarea care a distrus destine şi vieţi ale marilor oameni politici, intelectuali şi înalte feţe bisericeşti. Nimeni nu își putea în¬chipui pe atunci că sinistra clădire cu geamuri spar¬te și acoperiș prăbușit, cu uşi şi geamuri ruginite ar putea deveni din laborator al morții, un mu¬zeu al victimelor terorii comuniste. Memorialul de la Sighet nu lasă pe nimeni indiferent. Este locul cutremurător care povestește despre victimele şi ororile comunismului. La 24 de ani distanţă de la iniţierea proiectului Academiei Civice, putem spune că edificiul este singurul care poate dezvălui dimensiunea terorii care cuprinsese România vreme de cîteva decenii. Este un loc care îţi taie respiraţia încă de la intrare. Pereţii parterului sînt tapetaţi cu fotografiile victimelor regimului communist, iar fiecare fostă celulă vorbeşte despre suferinţă şi teroare. Memorialul Sighet a reuşit să recupereze memoria şi istoria, iar de praznicul Înălţării Domnului se adună aici supravieţuitorii regimului comunist din toate colţurile ţării. Tradiţia s-a păstrat şi în acest an, iar la Memorial au ajuns sute de foşti deţinuţi politic şi deportaţi din ţară pentru a-i pomeni pe cei care nu mai sînt printre noi. Se poate spune că la Sighet, fundaţia Academia Civică a stabilit kilometrul zero al memoriei şi a scris pagina istoriei recente.



Smpozion ,,Romulus Rusan”



Evenimentul s-a desfăşurat joi, 25 mai 2017, la Memorialul Sighet cu organizarea simpozinului anual şi parastasul eroilor anticomunişti de la Cimitirul săracilor din Sighet. Simpozionul din acest an a fost dedicat în totalitate lui Romulus Rusan care a trecut la cele veşnice în decembrie 2016. În curtea edificiului a fost dezvelită o placă comemorativă în memoria lui Romulus Rusan, scriitor, journalist, cronicar şi un is¬to¬ric prin pasiune și vocație. Romulus Rusan a condus editura Fundației de la înființare și pînă la moarte, coor¬do¬nînd 7 colecții de carte și lăsînd în urmă 110 titluri cu un total de peste 45.000 pagini. A fost director al Centrului de Stu¬dii asupra Comunismului, de la Bu-cu¬rești. A fondat alături de soția sa, Ana Blan¬diana, Memorialul Victimelor Comu¬nismului și al Rezistenței de la Sighet. A organizat 10 simpozioane in¬ter¬naționale la Memorialul Sighet, începînd din 1993, și a editat cele 10 volume de Analele Sighet (1994-2003), ce adună măr¬turii și studii fundamentale pentru scrie¬rea istoriei regimului comunist în Ro¬mâ¬nia. A coordonat proiectul Re¬cen-să¬mâ¬n¬tul populației concentraționare din Ro¬mâ¬nia. A fost membru în Comisia Pre¬zi¬den¬țială pentru Analiza Dictaturii Co¬mu¬niste din România. A coordonat cel mai important proiect de istorie orală des¬fă¬șurat în România, care adună peste 6.000 de ore de mărturii înregistrate au¬dio. A or¬ganizat în România sau în străi¬nătate (Budapesta, Berlin, pe holurile Parlamentului Eu¬ro¬pean de la Bruxelles) cele mai importante ex¬po¬zi¬ții privind istoria recentă a Ro¬mâ¬niei. ,,În acest an sărbătorim 20 de ani de la inaugurarea Memorialului Sighet, iar anul viitor vor fi 25 de ani de la implementarea acestui proiect. Ana Blandiana şi Romulus Rusan s-au impus în munca de recuperare a memoriei şi a istoriei. Au dat o aură europeană acestei fundaţii. Familia Rusan nu a avut copii, dar are un copil aici, la Sighet, Memorialul” a spus prof. universitar de la Universitatea Babeş Boliay,Liviu Ţîrău, colaborator al fundaţiei Academia Civică. ,,În acest an am reuşit să mărim spaţiul expoziţional cu două săli. Avem în total peste 50 de săli. La subsol exista pe vremuri o pompă de apă acţionată manual cu care se scotea apa din subsol. Era acţionată de deţinuţii politici, preoţi greco-catolici, academicienei. Soţul meu a umblat să găsească o astfel de pompă pentru a o monta la acest subsol, dar nu a mai găsit. Atunci am amenajat un spaţiu care să fie un omagiu pentru Romulus Rusan, cel care a fost sufletul proiectului nostru. Acest Memorial merită să i se dezvăluie istoria şi asta face de acum subsolul muzeului” a explicat Ana Blandiana. Ionuţ Gherasim, reprezentantul Fundaţiei Corneliu Coposu, al cărui bunic, Ilie Lazăr a trecut prin închisoarea Sighet, a transmis audienţei un mesaj din partea surorilor seniorului Coposu, Flavia şi Rodica.



Întîlnirea de la închisoare