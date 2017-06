Romsilva între indolenţă şi bani

Castelul Brukental de la Sâmbăta de Jos continuă să se degradeze şi este în pericol de a mai fi salvat Romsilva, Direcţia Silvică Braşov, n-a găsit vreme de 15 ani de cînd are în administrare castelul să atragă fondurile necesare restaurării În judeţul Tulcea, la Greci, funcţionează cel mai modern Centru de informare turistică din ţară care a fost înfiinţat de Romsilva Romsilva a derulat, în nici trei ani, proiecte europene de milioane de euro în Parcul Naţional Munţii Măcinului România are locuri frumoase care dacă ar fi puse în valoare ar atrage milioane de turişti. Dar, la noi totul se rezumă la jumătăţi de măsură şi nu se privesc lucrurile în ansamblul lor. De exemplu, Conacul Polizu este monument istoric, construit între anii 1870 -1878 de către Constantin Ghica-Deleni, în satul Maxut din judeţul Iaşi. A fost folosit ca şi cazarmă de armata rusească şi sediu administrativ în regimul communist. Din anul 2005 însă unitatea a intrat într-un amplu proces de reamenajare şi restaurare, iar în mai 2012 au fost primiţi aici primii turişti, care au rămas de-a dreptul fermecaţi. Astăzi este unul dintre cele mai frumoase locuri din judeţul Iaşi. La polul opus se află castelul Brukenthal de la Sâmbăta de Jos din incinta Hergheliei de lipiţani, monument istoric construit în anii 1760. Edificiul stă să se prăbuşească, fiind în pericol de a mai putea fi salvat. Din anul 2002 castelul aparţine Romsilva SA, respectiv Direcţia Silvică Braşov. Proprietarul a găsit de cuviinţă să acopere clădirea de patrimoniu cu o perdea de material, dar şi aceasta s-a zdrenţuit lăsînd la vedere ruina în care a ajuns castelul fostului baron de Brukenthal. În fața acestei situații, conducerea Romsilva se declară neputincioasă, dar speră să-i pice din cerul UE atîtea fonduri cît să îndestuleze bugetul regiei pentru a putea restaura palatul fostului baron și pentru a-l transforma într-un Muzeu al Calului Lipițan. Vreo 10 milioane de euro a estimat conducerea Romsilva pentru un astfel de proiect. Dacă la Braşov, Romsilva n-a reuşit să salveze un monument istoric vreme de 15 ani, în judeţul Tulcea, aceeaşi Romsilva a implementat un proiect de succes accesînd fonduri europene. Stau dovadă punerea în valoare şi conservarea habitatelor şi a populaţiilor speciilor din Munţii Măcinului, dar şi centrul de informare şi vizitare de la Greci, o comună amplasata la baza Munţilor Măcinului şi la limita Parcului Naţional Munţii Măcinului. În Ţara Făgăraşului nu numai că s-a lăsat de izbelişte un monument istoric, dar şi pădurea administrată de Romsilva este pe cale de dispariţie prin defrişările masive, majoritatea dintre tăieri fiind acoperite de documente parafate legal.

Un parc naţional în miniatură, la Greci

Am vizitat recent Centrul de Informare şi vizitare al Parcului Naţional Munţii Măcinului deschis în comuna Greci din judeţul Tulcea. Un adevărat muzeu dotat modern care îţi oferă imaginea de ansamblu a celei mai vechi formaţiuni muntoase din România, Munţii Măcinului. Odată vizitat acest centru, nu ai cum să nu-ţi alegi măcar un traseu din cele 7 existente pentru a le parcurge. Te fascinează în cadrul Centrului modul de prezentare a locurilor, a faunei, florei, a istoriei locului, a comunităţilor locale cu specificul lor, a obiceiurilor şi tradiţiilor, a ocupaţiilor localnicilor. Totul este bine organizat şi prezentat, iar personalul ce deserveşte unitatea este bine documentat şi stăruie în prezentarea detaliilor ce fac turistul să se arunce în aventura drumeţiei pe muntele de pînă la 467 de metri înălţime. Sînt 10 ghizi care îţi întîmpină iubitorii de natură pentru a-I conduce pe traseele din parcul naţional. Se întîlnesc aici peste 1700 de specii de plante, dintre care 72 protejate prin lege, 181 de specii de păsări, din care 37 protejate internaţional, 47 de specii de mamifere, 1436 de specii de insecte (din care peste 900 de specii de fluturi), dar şi o mare varietate de reptile şi amfibieni. Parcul este un punct de atracţie al zonei şi datorită peisajului extrem de divers, dar şi datorită biodiversităţii lui. Cu cele peste 3.450 de specii de floră şi faună, dar şi cu suprafeţe importante de vegetaţie stepică, Parcul Naţional Munţii Măcinului, declarat Rezervaţie a Biosferei în anul 1998, este singura zonă din Uniunea Europeană, unde ecosistemele specifice stepei se întîlnesc alături de păduri submediteraneene şi balcanice.



Două proiecte europene au schimbat în bine zona

Totul a început, aici, în anul 2011, mai précis în 28 februarie, cînd s-a semnat contractual pentru „Conservarea speciilor şi habitatelor caracteristice bioregiunii stepice din zona Munţilor Măcin (PNMM, SPA Măcin –Niculiţel, SCI Munţii Măcin)", finantat prin Programul Operaţional Sectorial (POS Mediu) – Axa prioritară 4 „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii". Proiectul s-a derulat pe o durată de 36 luni, cu finalizare la 28 februarie 2014, valoarea fiind de 17.222.374 lei. RNP – Romsilva Administraţia Parcului Naţional Munţii Măcinului – RA a implementat proiectul şi a avut un aport financiar propriu de 3.171.882 lei, restul fiind bani europeni. S-a urmărit conservarea habitatelor specifice bioregiunii stepice si a populaţiilor speciilor reprezentative din Parcul Naţional Munţii Măcinului şi siturile Natura 2000, promovarea bioregiunii stepice şi a elementelor, construirea şi amenajarea infrastructurii de vizitare cu rol în informarea vizitatorilor asupra elementelor naturale unice ale bioregiunii stepice în zona Munţilor Măcin, construirea Centrului de Informare - Vizitare de la Greci şi amenajarea acestuia, semnalizarea traseelor de ,creşterea vizibilităţii ariei protejate prin diseminarea informaţiei prin media, prezentare informaţiei privind patrimoniul natural prin intermediul a 3 soft - touch screenuri, realizarea de hărţi, broşuri, atlase, organizarea de cursuri de instruire şi de tehnici, etc. Administraţia Parcului Naţional Munții Măcinului a semnat în aprilie 2012 un nou contract pentru implementarea unui al doilea proiect finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Mediu, Axa 4, „Asigurarea unui statut favorabil de conservare a speciilor şi habitatelor din Parcul Naţional Munţii Măcinului". Acest proiect a adus mijloacele tehnice de interpretare şi de comunicare necesare Centrului de Informare – Vizitare de la Greci şi, în plus, o cunoaştere superioară a stării de conservare a speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată. ,,Proiectul contribuie la întărirea capacităţii de gestionare a conservării biodiversităţii din parcul naţional prin achiziționarea unui autolaborator dotat cu echipamente specifice monitorizării factorilor abiotici şi biotici. Datele şi informaţiile ce vor fi colectate cu aceste echipamente vor aduce o fundamentarea superioară a măsurilor de management, şi în mod evident o creştere a calităţii administrării ariei naturale protejate” spun reprezentanţii Centrului de la Greci.

Directorul Administraţiei Parcului Naţional Munţii Măcinului, Viorel Roşca, spune că acest centru are o suprafaţă de 1.200 de metri pătraţi şi vizitatorii pot viziona imagini on-line cu speciile deosebite din această zonă. Construcţia Centrului de vizitare a Parcului Naţional din judeţul Tulcea a costat două milioane de lei sumă atrasă printr-un proiect, iar amenajarea acestuia s-a realizat printr-un alt proiect de un million de lei. Pentru a atrage turiştii, se organizează tot felul de evenimente. În 2014, de exemplu, s-a organizat pentru pasionaţii de mountain-bike, „Măcin XC 2014”. Organizatorii au pregătit două trasee de concurs, unul de 35 de km pentru amatori şi unul de 45 de km pentru elite, în cea mai spectaculoasă zonă a Munţilor Măcin.

Tarife

Orice acţiune organizată pe teritoriul parcului se taxează, iar încasările îndestulează bugetul parcului. Administraţia parcului a stabilit tarife fixe pentru intrare în parc (6 lei/persoană), pentru campare în locurile special amenajate (6 lei/persoană/noapte), pentru turism ecvestru (20 lei/oră/persoană), traseu ecvestru complet (70 lei/persoană), servicii de ghid turistic (55 lei/grup de 15 persoane). Pentru a utiliza terenuri în vecinătatea parcului se plăteşte de la 6 lei pînă la 600 lei, în funcţie de activitate. Păşunatul se plăteşte cu 300 lei/bucată, iar pentru apicultură se percepe un tarif de 0,5 lei/mp folosit. Şi materialele de promovare se plătesc, iar acestea se produc la Centrul de informare-vizitare pe comandă. Pe teritoriul parcului, peste 80% proprietatea Romsilva, sînt interzise lucrările de orice fel fără acordul administratorului. Carierele de piatră şi granit din zonă şi-au oprit activitatea. Revenind pe meleagurile făgărăşene, din 2016 Munţii Făgăraşului au fost incluşi în Parcul Naţional Făgăraş, dar proiectul aprobat prin HG a fost blocat de către proprietarii de pădure care s-au opus. Monitorul de Făgăraş a publicat, în serial, povestea scandaloasă a Parcului Naţional Făgăraş.



Greci, comuna înfiinţată de mocanii ardeleni

Comuna Greci este cea mai apropiată localitate de limita parcului național, având o poziționare geografică deosebită între Creasta Pricopanului şi Creasta principală a Munţilor Măcin. Așezarea a fost întemeiată de către romani şi este menționată pentru prima data în harta statistică austriacă din 1790 cu numele de Greci. Pentru că majoritatea locuitorilor se ocupau cu grădinăritul, în actele de proprietate turcești(tapiuri) localitatea mai este denumită şi Saganlic(cepărie). La locul numit Cozluk ar fi existat un sat turcesc ai cărui locuitori s-ar fi retras la Greci. În localitate au venit la sfarstitul sec. XIX coloniștii italieni care se ocupau cu exploatarea pietrei din muntele Iacob. În 1812 sînt menționați şi mocani ardeleni din rîndul cărora s-a evidențiat primul învățător din sat pe nume Ion Moroianu. Italienii dobrogeni mai păstrează unele tradiții ale țării de origine. O sărbătoare semnificativă, pe lângă Bobbo Natale, este Sf Lucia(solstițiul de iarnă). Tot în Greci se găsesc renumiți pietrari în granit şi cei mai mulți localnici implicați în activitățile de extracție a granitului, prelucrarea granitului fiind o meserie transmisă din generație în generație, în această zonă funcționînd în trecut multe cariere de extracție. Aproape toate casele au fundații de piatră prelucrate manual. Specificul comunei este agro-industrial, terenul arabil de 4500 ha oferind posibilitatea întreținerii familiilor din recoltele anuale de cereale, porumb, floarea soarelui şi legume. În localitate funcţionează două fabrici de confecţii cu capital italian în care lucreaza circa 300 angajați în majoritate femei.