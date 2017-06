Două poduri mobile, lacul pînă la zidurile castelului şi restaurarea zidurilor interioare, sînt cîteva din lucrările prevăzute în proiectul european ,,În principiu Monumentul Rezistenţei Anticomuniste nu va fi afectat, dar proiectantul va decide după măsurători” spune primarul Făgăraşului, Gheorghe Sucaciu Restaurarea va aduce 100.711 vizitatori, mai mult cu 30.000 decît în prezent

Finanţarea din fonduri europene în valoare de 4,9 milioane de euro pentru Cetatea Făgăraşului a intrat în linie dreaptă. Asta după ce Sevil Shhaideh, ministrul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (MDRAPFE), a semnat în data se 6 iunie 2017 finanţarea proiectelor depuse la Programul POR. Aşa se face că joi, 15 iunie a.c., primarul Făgăraşului, Gheorghe Sucaciu, a fost invitat la Centrul Regional Alba pentru a semna contractul pentru finanţarea proiectului privind restaurarea castelului medieval. Proiectul va fi implementat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 (POR), gestionat de MDRAPFE, Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, şi vizează restaurarea, consolidarea şi amenajarea/refuncţionalizarea unor spaţii existente, din incinta cetăţii, prin reconstituirea, respectiv refacerea acestora. Valoarea totală a investiţiei este de 21.805.731,57 de lei, din care valoarea finanţării nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR este de 21.369.616,594 de lei (reprezentând 98% din valoarea eligibilă a proiectului).



Ce spune ministrul

„Proiectul este unul foarte aşteptat de autorităţile locale şi de turişti, deopotrivă, întrucît Cetatea Făgăraşului este una dintre cele mai mari şi mai bine conservate cetăţi feudale din Europa de Est. Prin semnarea acestui contract, se dovedeşte încă o dată că fondurile europene pe care România le are la dispoziţie reprezintă o sursă de finanţare extrem de preţioasă pentru conservarea patrimoniului cultural şi pentru valorificarea acestuia”, a menţionat Sevil Shhaideh, subliniind că România şi-a propus ca, pînă la finalul acestui an, să ramburseze de la Comisia Europeană 5,2 miliarde de euro.



Restaurarea va aduce încă 30.000 de turişti

Primarul Gheorghe Sucaciu speră ca lucrările să înceapă în cursul acestui an. ,,Odată semnat contractul, putem trece la următoarele etape ale proiectului, respectiv licitaţiile pentru stabilirea consultantului, a proiectantului şi apoi execuţia. Licitaţiile vor fi organizate de Primăria Făgăraş. În termen de 49 de luni lucrările trebuie să fie finalizate” a spus primarul Făgăraşului. Durata de implementare a proiectului este de 49 de luni, iar, după intervenția asupra obiectivului, se estimează că numărul vizitatorilor va creşte de la 75.540 la 100.711.



Monumentul Rezistenţei Anticomuniste faţă în faţă cu restaurarea

Conform proiectului, la castel vor fi realizate lucrări la ziduri, vor fi construite două poduri, unul la intrarea în cetate şi altul spre Olt, iar lacul va ajunge lîngă zidurile castelului, aşa cum era în trecut. ,,În acest moment sîntem în faza DALI, detaliile de execuţie se vor stabilii cu proiectantul stabilit prin licitaţie” a adăugat primarul Sucaciu. Întrebat dacă aceste lucrări la castel vor afecta monumentul rezistenţei anticomuniste, primarul a declarat că ,,în principiu nu, dar totul va fi stabilit de proiectant după măsurători”.



POR cu 8,25 miliarde de euro

În Programul de Guvernare sînt prevăzute, prin intermediul Programului Operațional Regional, 8,25 de miliarde de euro pentru îndeplinirea unor obiective precum:

- 3.000 de IMM-uri sprijinite pentru construcția/modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii IMM, inclusiv dotare cu instalații, echipamente (inclusiv sisteme IT), utilaje, mașini, inclusiv noi tehnologii;

- peste 100.000 gospodării reabilitate termic;

- peste 45 monumente istorice reabilitate;

- 3 spitale regionale nou construite;

- 122.000 de elevi, studenţi care vor beneficia de infrastructura educaţională modernizată;

- peste 5,76 milioane de hectare cadastrate;

- 2.100 km de drumuri județene modernizate pentru 1 milion de cetățeni;

- 280 de ambulatorii şi 35 de unităţi de primiri urgenţe reabilitate/modernizate/extinse;

- peste 270.000 de persoane care vor beneficia de construcția/reabilitarea/ modernizarea/extinderea/dotarea centrelor comunitare integrate socio-medicale. (Lucia BAKI)