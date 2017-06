Trei primării au accesat fonduri europene pentru a înfiinţa centre de informare turistică, Făgăraş, Drăguş şi Sâmbăta de Sus Majoritatea primarilor din Ţara Făgăraşului nu văd turismul ca o prioritate pentru dezvoltarea comunităţilor locale



Obiective turistice Prin 2010 au existat programe europene care puteau fi accesate de administraţiile publice locale pentru promovarea obiectivelor turistice locale, informarea turiştilor şi dezvoltarea turismului. Era oportunitatea prin care fiecare comunitate locală putea înfiinţa centre de informare turistică, sumele oscilînd de la 70.000 de euro pînă la cîteva milioane de euro. Primarii din Ţara Făgăraşului nu s-au grăbit însă să acceseze aceste fonduri, dar nici nu s-au bazat pe turism pentru dezvoltarea comunităţilor locale. Doar trei primării au înfiinţat centre de informare turistică, atrăgînd în Ţara Făgăraşului peste 350.000 de euro. Făgăraşul, Drăguşul şi Sâmbăta de Sus. Proiectul Făgăraşului s-a ridicat la valoarea de 628.799 lei (140.000 euro), dar nu a fost dat în folosinţă decît în ianuarie 2016. La Drăguş, centrul de informare a consumat 130.410 euro şi este funcţional din ianuarie 2011, iar la Sâmbăta de Sus proiectul a fost de 78.000 de euro, dar centrul este deschis doar vara. Informarea turiştilor nu reprezintă o prioritate pentru celelalte primării făgărăşene, aşa cum sînt bordurile, florile sau reabilitarea şcolilor în care nu sînt şcolarizaţi elevi.

Evenimente pentru turiştii ajunşi la Făgăraş

Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică din Municipiul Făgăraş funcţionează din luna ianuarie 2016 în baza unui proiect european în valoare de 628.799,36 lei şi care a fost implementat în perioada 16 iunie - 16 decembrie 2015. Centrul este dotat cu trei calculatoare, scanner, imprimantă, monitor cu touchscreen, mobilier pentru articole de promovare şi masă primire turişti. ,,Rolul nostru este să promovăm obiectivele turistice din Făgăraş şi din Ţara Făgăraşului, să atragem cît mai mulţi turişti. Ne bucurăm cînd turiştii vin şi ne cer sfaturi cu privire la obiectivele turistice. Principala ocupaţie a noastră este să îndrumăm turiştii să viziteze Cetatea Făgăraşului, herghelia de cai de la Sîmbăta de Jos, Mănăstirea Brîncoveanu, movilele de la Şona, vîltorile din localitatea Lisa, Transfăgărăşanul şi bisericile fortificate" a spus angajatul centrului, Diana Forsea. Foarte mulţi turişti din Israel cer detalii despre traseele montane şi cabanele existente. ,,Turiştii din Israel ne-au spus că Munţii Făgăraşului sînt o bijuterie care mai trebuie şlefuită. Aceştia preferă traseele montane. Am început o colaborăm cu ghizii montani pentru că turiştii nu cunosc traseele şi au nevoie de un ghid. Cetatea Făgăraşului este destinaţia preferată a turiştilor" a spus Raluca Folea, un alt angajat al centrului. Turiştii sînt surprinşi plăcut atunci cînd deschid uşa centrului şi primesc informaţii, pliante şi hărţi despre obiectivele turistice întrucît, spun ei, majoritatea centrele de informare turistică din ţară sînt închise. De luni pînă duminică în intervalul orelor 10.00 la 17.00 centrul de informare turistică de la Făgăraş este deschis. În data de 3 ianuarie 2016 a păşit pragul centrului de informaţii turistice primul turist. ,,300 de turişti au fost înregistraţi anul trecut, iar în acest an peste 100 de turişti. De regulă, vara numărul turiştilor creşte. Am avut turişti din Belgia, Polonia, Spania, Italia, Olanda, Suedia şi Israel"a spus Cristina Poparad, angajatul centrului. Centrul organizează, periodic, evenimente menite să promoveze Făgăraşul şi Ţara Făgăraşului. ,,Pentru a promova Ţara Făgăraşului în perioada 27 - 28 mai a.c., am organizat evenimentul Bike&Like. 300 de biciclişti au plecat din faţa Cetăţii şi au parcurs zeci de km pentru a vizita bisericile fortificate din Ţara Făgăraşului. În prima zi, au vizitat bisericile fortificate din Bărcut şi Seliştat, iar a doua zi au ajuns la Cincşor. Aici, cicliştii au avut parte şi de un concert de orgă. A fost un eveniment reuşit. Mulţi dintre ciclişti nu au mai fost în Făgăraş şi ne-au declarat că oraşul este frumos, iar cetatea este de nota zece. Evenimentul a fost organizat de Centrul Naţional de Informaţii şi Promovare Turistică Făgăraş în colaborare cu două asociaţii. Un elt eveniment ,,Curăţenia noastră a tuturor" a fost organizat în prioada 8 - 10 iunie a.c., în parteneriat cu SC Salco SRL” a mai spus angajata Centrului.



Doi angajaţi la Centrul de la Drăguş

În 28 aprilie 2010, Primăria Drăguş a semnat contractul de finanţare pentru înfiinţarea unui centru de informare turistică în comună în valoare de 130.410 euro. În luna septembrie 2010 au început lucrările de reabilitare a unei clădiri la doi paşi de sediul Primăriei, iar la sfîrşitul anului constructorul a finalizat lucrarea. Din luna ianuarie 2011 centrul de informare turistică a fost dat în folosinţă, iar doi angajaţi sînt la dispoziţia turiştilor. Centrul este dotat cu imprimantă, copiator, xerox, birouri, masă primire turişti, internet, sistem de siguranţă şi rafturi pentru expunerea pliantelor. ,,Centrul de informare este benefic pentru turişti. Noi oferim informaţii despre istoria comunei şi a Ţării Făgăraşului. Le punem la dispoziţie pliante, broşuri, hărţi şi informăm turiştii despre obiectivele turistice" au spus angajaţii centrului. Centrul de informare de la Drăguş prezintă principalele obiective ale comunei, dar şi ale ţării Făgăraşului. ,,În dreapta cabanei Valea Sîmbetei, la o altitudine de aproximativ 1.600 metri se află Chilia Părintelui Arsenie Boca, cunoscut în toată ţara de ,,Sfîntul Ardealului". În mijlocul unei păduri de fagi se găseşte Izvorul Părintelui Arsenie Boca. Cine este interesat de istoria comunei şi a Ţării Făgăraşului poate vedea cîteva dintre obiectivele care amintesc despre partizanii din munţi şi muzeul de etnografie se află amenajat în incinta Şcolii Generale din Drăguş. Se poate vizita casa cojocarului Dumitru Sofonea care este transformată în atelier de lucru. Un alt obiectiv turistic este pîrtia de ski situată la Moţul Drăguşului care a fost deschisă la începutul sezonului de iarnă 2009 – 2010” explică angajaţii centrului.



Centrul de informare turistică din Sîmbăta de Sus este deschis doar vara

Centrul de informare turistică din comuna Sîmbăta de Sus este deschis doar în timpul verii cînd numărul turiştilor este mai mare, aşa cum susţine primarul comunei, Vasile Andreiaş. Acesta a fost înfiinţat în 2011 printr-un proiect european în valoare de 78.000 de euro. Obiectivul se află în centrul satului lîngă sediul primăriei. În primii ani tinerii din sat au făcut voluntariat şi au asigurat permanenţă la Centru, dar în prezent funcţionează doar în perioada de vară cînd angajaţii primăriei de la serviciul UAT se mută aici prin rotaţie. Centrul de informare este dotat cu aparatură, calculatoare, imprimantă, xerox, telefon, sticuri mobile pentru internet şi materiale de promovare despre Ţara Făgăraşului şi zona montană.

(Carla Tatu)