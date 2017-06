Festivităţile de încheiere a cursurilor pentru absolvenţii claselor a VIII-a de la CN ,,Doamna Stanca” şi de la Liceeul Teoretic ,,IC Drăguşanu” Festivitatea de absolvire a elevilor din clasa a VIII-a de la Liceul Teoretic ,,IC Drăguşanu" a fost organizată joi, 8 iunie a.c., începînd cu ora 11.00 la Casa de Cultură din Victoria. Preotul, Adrian Magda a deschis festivitatea cu o slujbă religioasă, apoi directorul adjunct Matei Morlova a luat cuvîntul. ,,Deja avem o tradiţie a şcolii noastre ca la sfîrşit de ciclu pentru elevii din clasele a VIII-a să se desfăşoare această festivitate intitulată ,,ultimul clopoţel". Sînt momente pline de emoţie atît pentru noi dascălii, pentru părinţi, dar şi pentru elevi. Încerc să fac o retrospectivă a celor opt ani de şcoală pentru absolvenţii din promoţia 2016 - 2017. În ultimii 8 ani am conturat împreună o poveste unică, ingenioasă, pentru fiecare dintre noi. Acum, sînteţi absolvenţi. Sînteţi victorioşi şi aţi obţinut una dintre diplomele vieţii, în care noi, dascălii, am scris o mică poveste. Aţi început timid în urmă cu opt ani cînd aţi păşit pragul şcolii în clasa I. S-a format atunci o imagine în mintea voastră care nu se va şterge niciodată. Anii au trecut ca o ploaie rapidă de vară şi noi cuvinte au intrat în vocabularul vostru. Nu veţi uita emoţiile lucrărilor de control, ale tezelor, ale celorlalte probe, dar nici notele de 10 care se regăsesc în multe carnete. Aţi învăţat în anii de şcoală ce înseamnă colegialitatea, speranţa, prietenia, cutezanţa. Noi, dascălii, v-am predat primele capitole dintr-o lecţie foarte importantă şi anume lecţia vieţii. Nu puteţi uita nici chipul drag al învăţătoarei care în cei patru ani petrecuţi înpreună a devenit un membru al familiei voastre. Au venit apoi doamnele şi domnii profesori care s-au îngrijit în următorii patru ani de formarea voastră, au vegheat şi instruit cu dragoste şi profesionalism. Noi, dascălii, v-am învăţat pe voi ceea ce ştim, dar şi ceea ce sîntem. Sperăm că munca noastră în cei patru ani a rodit în sufletele voastre şi că în timp ne veţi face să fim mîndri de voi. Imaginaţi-vă întîlnirea de peste ani. Sperăm ca atunci să fiţi oameni împliniţi, cu dorinţe şi idealuri şi pentru o clipă să vă amintiţi de noi, dascălii voştri, noi fiind cei care am început formarea voastră. Vom fi mereu la datorie poate mai cărunţi şi cu mai multe riduri, dar în formă maximă, capabili să vă fim de ajutor. Vom fi şi atunci aşa cu sîntem acum sfătuitorii voştri, ,,părinţii de rezervă". Vă doresc multă sănătate şi succes la evaluarea naţională, primul examen serios din viaţa voastră, pe care vă rugăm să îl trataţi cu maximă seriozitate" a spus directorul adjunct Matei Morlova.

Premianţii claselor a VIII-a A şi B

În anul şcolar 2016 - 2017 la Liceul Teoretic ,,IC Drăguşanu" au fost două clase a VIII-a. Dirigintele clasei a VIII-a A a fost profesorul de religie Cecilia Năpar. Din această clasă au urcat pe scena premierii 10 elevi. A obţinut premiul I eleva Sonia Igna cu media 10,00, premiul II l-a obţinut Andra Bîrsa cu media 9,94, iar premiul III l-a obţinut Gabriel Ghişoiu cu media 9,91. Următorii elevi au obţinut medii între 9,75 şi 9,00 şi au fost recompensaţi cu menţiune: Andreea Magda, Andrei Florea, Eduard Ghindea, Raluca Bendorfian, Liam Litman, Alexandru Cătană şi Teddy Andrei Tatu. Din clasa a VIII-a B unde dirigintă a fost profesoara de limba română Viorela Pamp au fost premiaţi următorii elevi: Premiul I Bogdan Surdu cu media 9,86, premiul II l-a obţinut Maria Cîrje cu media 9,61, premiul III l-a obţinut eleva Alina Cantea cu media 9,44. Alţi şapte elevi care au obţinut media peste 9,00 au primit menţiune: Lucian Lupşor, Andrei Monea, Vlăduţ Sarsamă, Darius Şandru, Cătălin Nicolae, Radu Silea şi Denisa Gheorghiu.



Şefi de promoţie

În acest an şcolar două eleve din clasa a VIII-a A au fost declarate şefe de promoţie. Acetea au obţinut media generală pe ultimii patru ani 9,95. Este vorba despre Sonia Igna şi Andra Bîrsan. Alţi elevi au reprezentat Liceul Teoretic la olimpiade şi concursuri şcolare la nivel judeţean îndrumaţi de următorii dascăli: Marioara Deszi, Crina Bîrsan şi Anda Silea. ,,Le dorim elevilor noştri mult succes la examen, o viaţă luminoasă, frumoasă şi multă sănătate" au spus dascălii lor.



Gaudeamus pentru absolvenţii clasei a VIII-a

După premiere absolvenţii clasei a VIII-a şi-au luat rămas bun de la profesori, colegi, au cîntat Gaudeamus şi au făcut schimb de flori cu elevii din clasa a VII-a, dar şi schimb de mesaje. La finalul festivităţii elevii au surprins audienţa cu un colaj de poze din ultimii patru ani de gimnaziu. ,,A venit timpul să păşim pe un nou drum. Nostalgia ne cuprinde atunci cînd ne gîndim la anii ce au trecut, la prieteniile ce le-am legat. Privim uimiţi în spate şi ne gîndim că noi nu am fii fost aici dacă dascălii noştri nu au fii avut răbdarea şi perseverenţa necesară de a ne îndruma prin tainele învăţăturii. Ne este greu să ne stăpînim lacrimile şi emoţiile, dar vom sta cu capul sus. A fost geu să ne părăsim băncile şcolii, să ne luăm rămas bun de la dascăli. Însă vrem să lăsăm un mesaj colegilor mai mici, niciodată să nu renunţaţi la visele voastre. Sîntem mîndrii că sîntem elevi ai Liceului Teoretic ,,IC Drăguşanu"au spus elevii.



Festivitate la CN ,,Doamna Stanca”



Festivitatea de încheiere a cursurilor pentru absolvenții ciclului gimnazial de la Colegiul Național ,,Doamna Stanca“ din Făgăraș s-a organizat joi, 8 iunie a.c., începînd cu ora 10.00 în sala de sport a instituţiei. Au curs lacrimi de fericire și de emoție, mai ales pentru părinții elevilor premiați. Abslovenții ciclului gimnazial au fost întîmpinați de către colegii lor din clasele a VII-a cu poduri de flori cînd au cîntat imnul ,,Gaudeamus Igitur“. Ei s-au oprit mai întîi la cancelarie pentru a-și lua rămas bun de la conducerea școlii și de la profesori, după care au mers cîntînd spre Sala de Sport a Colegiului unde a continuat programul festivității. ,,Bine ați venit la festivitatea de încheiere, promoția 2017! Permiteți-mi să vă mulțumesc celor care m-ați onorat cu prezența. Mă simt îndatorată față de dumneavoastră dragi elevi, colegi și minunați părinți! Dați-mi voie să vă apreciez și să vă spun că prin prezența voastră ne apreciați la rîndul vostru în mod simbolic. Veți primi întreaga recunoștință pentru munca dascălilor. Dragi elevi, cîte emoții poate să vă aducă finish-ul școlar! Lacrimile pe care le-ați vărsat stau dovadă a acestor afirmații. Vă despărțiți de colegul de bancă, de banca prea îngustă, de colegii alături de care ați simțit atîtea satisfacții și bucurii. Astăzi îmi doresc să aveți curajul să apăsați pe butonul de pauză, adică să aveți puterea de a vă opri, pauza îți permite să iei o gură de aer în propria viață. Descoperiți ce vă place, ce este real pentru voi. Să rămîneți mereu așa cum sînteți acum și să nu uitați niciodată să iubiți oricum“ le-a vorbit elevilor Corina Drăgoi, directoarea Colegiului Național ,,Doamna Stanca“. Tot în cadrul festivității s-au împărțit certificatele de competență elevilor din clasa a XII-a de la secția de limba germană. Elevii merituoși au primit de la diriginții lor premiile și mențiunile pentru rezultatele obținute la învățătură. ,,După opt ani de studiu elevii colegiului nostru, absolvenții claselor a VIII-a, încheie, astăzi, în mod festiv cursurile alături de părinți, cadre didactice și prietenii lor. Sînt momente emoționante, marcate de lacrimi de fericire dar și tristețe pentru că următorul an școlar va fi unul care va aduce colegi noi și colective noi în viața fiecăruia. Rămînem cu prieteniile de o viață, cu fundamentul unei educații de calitate și pășim cu încredere fiecare în viitorul pe care ni-l alegem“ a declarat directoarea Corina Drăgoiu. ,,Este un moment semnificativ atît din viața elevilor cît și în viața profesorilor deoarece marchează încheierea unei etape care va rămîne mereu o parte importantă din personalitatea fiecăruia“ a spus Roxana Frîncu, profesoară de limba română, diriginta clasei a VIII-a A. ,,Sper să aibă succes cei de clasa a VIII-a, iar cei dintr-a VII-a să le calce pe urme și să învețe tot atît de bine ca și colegii lor. Noi vom prelua ștecheta din toamnă“ a spus Dorin Lupu, profesor de matematică și dirigintele clasei a VII-a A. (C.T., Ş.B.)



Evaluarea naţională

Înscrierile la evaluarea naţională s-au încheiat vineri, 9 iunie a.c., zi în care elevii clasei a VIII-a au intrat în vacanţă. Primul examen din cadrul Evaluării naţionale va avea loc în data de 19 iunie a.c., la limba şi literatura română, iar pe 21 iunie a.c. va avea loc examenul la matematică. Minorităţile naţionale vor susţine proba la limba maternă în data de 22 iunie 2017. Rezultatele la Evaluarea naţională se vor afişa pe 26 iunie a.c., pînă la ora 16.00. Elevii nemulţumiţi pot depune contestaţii, în intervalul orelor 16.00 - 20.00. ,,Mai avem cîteva zile şi începe evaluarea. Profităm de ultimile zile şi facem recapitulare, ne-am pregătit însă avem emoţii. Sperăm ca rezultatele noastre să mulţumească pe toată lumea şi aici ne referim la profesori şi la părinţi" au mai spus elevii.