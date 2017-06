Joi, 8 iunie a.c. s-a desfăşurat, la Făgăraş, pe scena Casei de Cultură, începînd cu ora 20.00, un concert de muzică rock în cinstea celor 25 de ani de activitate a Fundaţiei ,,Hospice“- Casa Speranţei, una dintre cele mai importante asociaţii cu caracter paleativ pe plan internaţional şi naţional. Au concertat Tiberiu Albu, cîştigător al concursului naţional ,,Vocea României“- 2014 împreună cu trupa înfiinţată de el- ,,Fameless“ şi făgărăşeanul Daniel Ignat cu trupa The Rock. Organizatoarea concertului a fost Olga Bobeş din cadrul Fundaţiei ,,Hospice“- filiala Făgăraş. ,,Rockul a adunat laolaltă pe cei care au schimbat lumea şi au generat revoluţii. Să realizăm că poveştile triste de lîngă noi fac parte din viaţa noastră. Hospice a devenit un refugiu şi un simbol care ne arată tuturor compasiunea şi iubirea dintre semeni. În acest an aniversăm 25 de ani de activitate în România. ,,Hospice- Casa Speranţei“ a început în anul 1992 la Braşov. În anul 2008 s-a realizat un centru la Făgăraş. Cei 25 de ani de activitate au atins existenţele a peste 20.000 de oameni aflaţi într-o cursă nedreaptă cu o boală incurabilă. Fundaţia noastră este cunoscută ca reper în paleaţie. Ne uneşte respectul pentru oameni, empatia şi profesionalismul. De asemenea, ne caracterizează profesionalismul. Să vă păstraţi plăcerea de a vă ajuta semenii“ a spus Olga Bobeş în deschiderea evenimentului. Concertul trupei Fameless a fost extraordinar propunînd o muzică originală, autentică şi un rock de cea mai bună calitate. ,,În primul rînd trupa s-a format să inspirăm şi să instigăm oamenii să-şi urmărească visele. Legat de albumul pe care l-am promovat, versurile sînt foarte intime faţă de mine şi prin asta mă bucur să dau oamenilor ceea ce am dorit să împart demult: onestitate. Albumul reprezintă nişte puncte critice din viaţa mea şi încerc prin fiecare piesă să le amintesc oamenilor că şi din greşeli, şi din succes putem învăţa. Și dacă eu, copil provenit dintr-o familie modestă, dintr-un oraş care nu este mai mare decît Făgăraşul- Orăştie, am reuşit, atunci toţi oamenii ar trebui să-şi urmeze exemplul personal şi să meargă înainte“ a declarat Tiberiu Albu, liderul trupei Fameless. Făgărăşeanul Daniel Ignat împreună cu trupa The Rock au cîntat cele mai îndrăgite piese ale formaţiei AC/DC. ,,Din anul 1997 nu am mai păşit pe această scenă. Mă bucur foarte mult că muzica rock uneşte generaţii pentru că văd aici oameni mai mici decît noi. Avem şi generaţia de plus 18, de plus 40 şi uite aşa, ne omogenizăm cu toţii“ sînt cuvintele adresate de către Daniel Ignat făgărăşenilor direct de pe scenă. Muzica de calitate şi atmosfera au oferit evenimentului caritabil o notă în plus. Concertul a luat sfîrşit la ora 22.00 (Ștefan BOTORAN)