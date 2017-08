Culisele transportului local

De ce n-a avut Făgăraşul transport public timp de o săptămînă? Vechea conducere a Făgăraşului nu renunţă la interese Replici dure în plenul CL Făgăraş între primarul Gheorghe Sucaciu şi fostul viceprimar Cătălin Cârje



Oamenii au aşteptat în staţii, dar autobuzul n-a mai sosit la orele stabilite în programul transportului public local. Timp de o săptămînă maşina de la AXI Trans nu şi-a respectat contractul sermnat cu Primăria Făgăraş în 2014. Reclamaţiile cetăţenilor au ajuns atît la primărie cît şi la directorul acestei firme, Cosmin Poparad aşa cum spun cei din conducerea AXI Trans. Şi în şedinţa CL Făgăraş de la sfîtşitul lunii iulie s-a discutat situaţia transportului în comun. Conducerea AXI a explicat simplu: nu avem şoferi! ,,Cum e posibil ca un om să blocheze transportul în comun, şi acel om să fie un fost consilier local? Am discutat cu patronul de la AXI Trans şi a spus că răspunde de activitatea de la Făgăraş, directorul Cosmin Poparad. Noi am aprobat în CL încă două trasee, iar firma trebuia să aducă un microbuz şi încă un autobuz. Nu s-a făcut nimic. Cred că la mijloc sînt de fapt alte interese locale. Luptele să le duceţi pe lîngă, nu cu Executivul. Un fost consilier local să oprească transportul în comun? De la buget se plătesc şi subvenţii pentru AXI Trans” a spus primarul Gheorghe Sucaciu în plenul CL Făgăraş, adresîndu-se în mod special fostului viceprimar Cârje care a luat apărarea firmei de transport. După o săptămînă de stres pentru cetăţeni, transportul în comun a fost reluat.



Lupte de culise

În spatele scandalului au fost alte interese care au ieşit la iveală în plenul CL Făgăraş din ziua de 31 iulie. Consilierul local Cătălin Cârje, fost viceprimar, a fost cel mai activ la discuţiile pe acest subiect. Dar nu pentru a lua apărarea cetăţenilor afectaţi de sincopa creată intenţionat la AXI Trans ci pentru a da vina pe conducerea primăriei care, spunea el, ar fi avizat înfiinţarea autogării de pe strada dr. Ioan Şenchea. ,,Codreanu a obţinut licenţă folosind terenul nostru şi primăria a dat avizul” a spus Cârje. Unde dai şi unde crapă, ar fi spus făgărăşenii dacă ar fi participat la respectivul plen. În realitate fostul viceprimar pare să vrea să reia scandalul transportului în comun de unde l-a lăsat el în 2014 cînd a avut loc licitaţia publică organizată de Primăria Făgăraş pentru desemnarea firmei care să presteze serviciul de transport în comun din municipiu. La acea licitaţie, preşedintele comisiei a fost chiar fostul viceprimar, cel care a transformat procedura într-un circ, pentru a înlătura un operator şi a-l favoriza pe altul. Aşa s-ar explica discuţia despre autogara privată amenajată de Codreanu pe strada Dr. I. Şenchea. ,,Terenul pe care este înfiinţată autogara este al statului roman şi nu al Primăriei Făgăraş. Teoria a fost lansată în spaţiul public de cîteva zile” a explicat primarul Gheorghe Sucaciu.



Votul pentru înfiinţarea autogării

,,În cererea SC Transbus SA înregistrată la Primăria Făgăraş în data de 27 iunie 2016 ni se cere să avizăm favorabil înfiinţarea autogării pentru mai buna organizare a transportului locuitorilor municipiului Făgăraş. Pe de altă parte OUG 27/2011, la art. 119 spune clar: pentru eliberarea licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier, activităţi desfăşurate de autogară, operatorul economic va depune la ARR o cerere însoţită de mai multe documente printre care şi aprobarea autorităţii administraţiei publice locale executive/deliberative pentru înfiinţarea autogării. Eu am emis un aviz de principiu ca ulterior Legislativul să emită o HCL în acest sens. Acum, (n.r. în plenul CL Făgăraş din 31 iulie a.c.)aveţi în faţă proiectul de hotărîre prin care puteţi să acordaţi votul. Vreau să modificăm şi regulamentul pentru a obliga autocarele să intre în autogară. Astfel vom scăpa de imaginea călătorilor cu bagaje pe boulevard sau în alte locuri din oraş. Vom stabili şi un capăt de linie la Gară. Dacă ai avut o dispută cu Codreanu, nu trebuie să fie transpusă aici” a spus primarul Gheorghe Sucaciu. Oricum, proectul de hotărîre privind acordul CL Făgăraş pentru înfiinţarea autogării Codreanu a fost aprobat cu majoritate de voturi, dar au fost şi două abţineri.



Documentele oficiale se ascund în primărie

Primăria Făgăraş este obligată, astăzi, să aplice o sentinţă judecătorească rămasă definitivă care să îndrepte erorile făcute în 2014 de comisia de licitaţie condusă de fostul voceprimar şi care se referă la atribuirea serviciului de transport public. ,,Atunci firma lui Codreanu a fost eliminată din licitaţie şi am fost daţi în judecată. A cîştigat, iar acum trebuie să anulăm actele încheiate atunci şi să ne întoarcem la nivelul anului 2014” a spus primarul Sucaciu. Fostul viceprimar a spus în plen că nu ştia nimic de acel process. ,,A fost un proces despre care nici eu nu am ştiut pentru că avocatul Hutopilă n-a adus sentinţa la primar. Abia acum am aflat” a adăugat primarul.



Copie la indigo

Situaţia înregistrată în urmă cu o săptămînă în privinţa transportului în comun din municipiu şi care i-a afectat pe făgărăşeni a fost similară cu cea din 2014, din preajma licitaţiei pentru desemnarea operatorului de transport. Atunci Făgăraşul n-a avut două luni transport local de persoane prin decizia Primăriei Făgăraş care a reziliat contractul încheiat cu SC Transbus Codreanu SA. În spatele deciziei au stat de fapt interesele financiare ale aleşilor locali făcute pe banii contribuabililor. ,,Cei din primărie îşi fac doar interesele şi nu le pasă de noi" a spus în 2014 mama unui elev din cartierul Combinat care nu avea cu ce să-şi trimită copilul la şcoală. Contractul cu SC Transbus Codreanu SA a fost reziliat la data de 28 martie 2014, primarul de atunci motivînd sec ,,nerespectarea contractului". Decizia a luat prin surprindere şi conducerea Transbus care eliberase atît abonamente simple, dar şi subvenţionate pentru luna aprilie 2014. ,,Mi-am respectat contractul pentru Făgăraş, dar interesele celor din Primăriea Făgăraş sînt foarte mari şi nu mai ţin cont de cetăţeni. Ştim şi noi la fel ca şi făgărăşenii că viceprimarul vrea să facă transportul în municipiu cu o firmă controlată de el. Personal mi-a spus că vrea să iasă primar şi pentru asta are nevoie de multe voturi. M-a rugat să-l pun director pe un consilier local, Cosmin Poparad, pentru a-l avea de partea lui. La acea dată nu ştiam nimic despre acel om, dar am acceptat văzîndu-l tînăr şi crezînd că va face treabă. Dar n-a fost aşa. După un timp l-am dat afară pentru că nu-şi făcea treaba şi a plecat cu banii firmei. Am înţeles că din banii furaţi de la firma Transbus şi-a cumpărat o maşină cu care să facă trasport în Făgăraş. Este şi motivul pentru care a fost reziliat contractul cu Transbus, pentru a intra firma controlată de viceprimar şi Poparad " a declarat în 2014 Codreanu, patronul firmei Transbus SA.

Reamintim că firma Transbus era folosită de conducerea liberal a Făgăraşului pentru a transporta localnicii la mănăstiri cu scopul clar de a le obţine votul la alegerile locale. Bineînţeles respectivele acţiuni erau suportate din banii publici.



Licitaţie cu interes

Primăria Făgăraş a organizat licitaţie pentru transportul local de persoane în data de 16 mai 2014. Şi-au depus ofertele trei firme, Dualline M&B SRL din Făgăraş, Robalin Trans SRL-D din Făgăraş şi Transtim SRL din Hârlău, judeţul Iaşi. Comisia de licitaţie a fost formată din: viceprimarul municipiului ca preşedinte şi ca membrii Micu Florina, Milea Claudia, Boer Liliana şi Anca Vlad. Firma Robalin Trans SRL-D a fost înregistrată la RC la data de 19 februarie 2014, cu puţin timp înaintea rezilierii contractului cu Transbus Codreanu SA.



Procesul cu Codreanu

Fiind eliminată de la licitaţie, firma Transtin SRL a dat în judecată Primăria Făgăraş, dosar 266/99/2015 la Tribunalul Braşov, secţia civilă de contencios administrativ şi fiscal, iar prin sentinţa nr. 1169/CA din 15 noiembrie 2016 s-a dispus anularea procesului verbal nr. 17.070/14.07.2014 al şedinţei de deschidere a ofertelor şi a actelor subsecvente acestuia privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin curse regulate în municipiul Făgăraş, prin concesiune. Comisia de licitaţie declarase oferta Transtin neeligibilă ,,întrucît Codreanu Constantin în calitate de asociat la Transtin are şi calitateade asociat la Transbus, societate care înregistrează debite substanţiale, de 1.000.000 lei la bugetul local”. Instanţa a stabilit că Transtin este ofertantul şi nu Codreanu sau Transbus. Recursul formulat însă de Primăria Făgăraş la Curtea d eApel Braşov a fost respins ca tardiv, sentinţa rămînînd definitivă. Prin urmare, Primăria Făgăraş trebuie să pună în aplicare Decizia Curţii de Apel Braşov, nr. 324/R/2017 şi să anuleze procesul verbal din 14 iulie 2014. De unde proveneau datoriile Transbus în valoare de 1.000.000 lei la bugetul local, în ediţia următoare. (Lucia BAKI)