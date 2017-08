Primăria Victoria plăteşte în plus 100.000 de lei pentru noile salarii Buget de 30.000 de lei la investiţii, peste 150.000 la reparaţii şi 50.000 la sport Edilii de la Victoria au adus modificări la bugetul local în ultima zi a lunii iulie atît la partea d evenituri, dar şi la cea de cheltzuieli. Cei mai mulţi bani au fost prevăzuţi pentru recentele majorări salariale, respectiv 100.000 lei. Şi Clubul Sportiv Chimia Oraşul Victoria a primit bani, dar şi lucrările de reparaţii au beneficiat de alocări bugetare.

Lucrări de investiţii

Nu mai puţin de 154.900 lei au fost alocate pentru lucrări d ereparaţii pe cînd la investiţii suma s-a rezumat la doar 30.000 de lei. Lista de investiţii a oraşului pe anul 2017 s-a ridicat, conform previziunilor de la început de an, la valoarea 589.201,33 lei (TVA inclus) şi se referă la amenajarea de parcări pe străzile Albăta, Teilor şi Pieţii. Suma totală a fost rectificată în ultima zi a lunii trecute cu suma de 30 mii lei.



Lucrări de reparaţii

Lucrările de reparaţii au beneficiat de o nouă sumă în valoare e 154.900 lei la ultima rectificare de buget. Pentru reparaţii reţele de canalizare s-a alocat suma de 50.000 lei inclusiv TVA, sumă ce completează valoarea totală a lucrărilor, de 150.000 lei inclusiv TVA. S-a suplimentat şi suma necesară pentru realizarea de marcaje rutiere longitudinale şi transversale pe străzile şi parcările aflate în domeniul public al oraşului. Este vorba despre încă de 8.500 lei inclusiv TVA. Pentru această lucrare valoarea totală este de 33.500 lei inclusiv TVA. Primăria Victoria va achiziţiona 80 de eurocontainere de 1.100 litri şi 60 de europubele de 240 litri, valoarea achiziţiei fiind de 94.000 lei inclusiv TVA. Edilii locali au aprobat fonduri şi pentru ,,servicii de verificare tehnică de documentaţie pentru amenajare reabilitare str. Grădinarilor şi drum acces strada Moldoveanu - strada Victoriei”. Pentru astfel de lucrări s-a alocat suma fiind de 2.400 lei inclusiv TVA.



Subvenţii pentru sport

Aleşii urbei sînt darnici, în acest an, cu sportul. Clubul Sportiv Chimia Oraş Victoria a primit pînă la jumătatea acestui an subvenţii în valoare totală de 257.820 lei

- 150.000 lei conform HCL 35/ 31martie 2017

- 7.820 lei conform HCL 60/ 25 mai 2017

- 50.000 lei conform HCL 87/ 13 iulie 2017

- 50.000 lei prin HCL din 31 iulie 2017.

În nota explicativă depusă la dosar pentru solicitarea subvenţilor sînt trecute, printre altele, următoarele cheltuieli:

-transport sportivi 6.118 lei,

-contribuţii pentru federaţii şi asociaţii 24.177 lei

- premieri 13.775 lei

- indemnizaţii de efort 14.400 lei

- cheltuieli salariale 44.600 lei (Carla Tatu)