Făgărăşenii sînt dornici să se distreze, iar festivalul anual organizat în luna august este aşteptat cu nerăbdare. Localnicii stabiliţi în toate colţurile lumii îşi organizează concediile în aşa fel încît să nu lipsească de la sărbătoarea Făgăraşului. Festivalul ,,Zilele Cetăţii Făgăraşului” nu este doar sărbătoarea urbei şi a Ţării Făgăraşului ci şi a fiecărei familii în parte care îşi adună acasă toţi membrii. Reporterii ziarului ,,Monitorul de Făgăraş” au stat de vorbă cu făgărăşenii pentru a le afla părerea despre tradiţia acestui festival. Localnicii consideră că acest festival este binevenit şi aşteptat în fiecare august.

Dragomir Toader, 89 de ani, Făgăraş, pensionar:

,,Zilele Cetăţii Făgăraşului" este un eveniment cu tradiţie pentru Făgăraş. În perioada 17 - 20 august a.c., Poliţia Locală ar trebui să-şi facă mai bine treaba şi aici mă refer la ordinea publică. Mai mult, agenţii economici care vor fi prezenţi la manifestare trebuie controlaţi la sînge, produsele pe care le vor comercializa să fie proaspete. Nu am lipsit de la nicio ediţie, chiar dacă am o vîrstă înaintată. Iubesc toate tipurile de muzică şi în acest an voi fi prezent la cel mai aşteptat eveniment cultural"



Gheorghe Tîrlea, 62 de ani, Făgăraş, pensionar:

,,Zilele Cetăţii Făgăraşului" a devenit o tradiţie pentru Ţara Făgăraşului şi este un eveniment mult aşteptat. Sper că vin şi artişti de renume, pentru că artiştii din zonă i-am tot văzut. Mi-ar fi plăcut să ajungă la acest eveniment şi artişti din zona Banatului şi din Maramureş. Iubesc muzica populară şi ar fi păcat să lipsesc de la eveniment. Pentru ca petrecerea să fie reuşită, trebuia să existe şi un moment de divertisment aşa ne mai descreţeam frunţile. În această perioadă mă voi întîlni cu prietenii şi cu foştii colegi"



Baciu Liliana, 49 de ani, Făgăraş, casnică:

,,Toţi făgărăşenii aşteaptă acest eveniment, ar trebui să se organizeze mai des. Nu voi lipsi în ziua dedicată folclorului. Mioara Marinca, Viorica Cerbu şi Puiu Făgărăşanu sînt preferaţi mei. Mulţumim organizatorilor pentru acest eveniment. Joi şi vineri îmi fac treaba de dimineaţă şi apoi după masă voi fi prezentă la ,,Zilele Cetăţii Făgăraşului"



Bruda Mitică Dumitru, 67 de ani, Făgăraş, pensionar:

,,Este un eveniment reuşit pentru toate gusturile. Am văzut afişul şi pe scenă vor urca mulţi artişti. Cu această ocazie mă voi întîlni cu prietenii şi cu foştii colegi. Sînt pensionar şi am timp suficient să particip zilnic la eveniment. Cel mai mult iubesc muzica rock pentru că îmi aduce aminte de tinereţe. În ultimii zece ani am lipsit de la acest eveniment pentru că am fost plecat din ţară, dar acum o să profit şi o să mă distrez. Toţi făgărăşenii aşteaptă acest eveniment"



Cernea Maria, 22 de ani, Ticuşul Vechi:

,,Nu sînt din Făgăraş, dar anul trecut am participat la ,,Zilele Cetăţii Făgăraşului" şi mi-a plăcut foarte mult, din acest motiv voi veni şi în acest an. Iubesc muzica populară şi am văzut că vor veni artişti de renume. La acest eveniment participă toată Ţara Făgăraşului"



Marius Constantin Moldovan, 23 de ani, Făgăraş, muncitor în construcţii:

,,Este un eveniment cultural care cuprinde toate genurile de muzică şi singurul eveniment aşteptat în Ţara Făgăraşului. Voi petrece aceste zile alături de soţie, rude şi prieteni. Îmi pare rău că nu au fost invitaţi şi artişti precum: Delia, Alex Velea, Inna şi Carlas Dreams. Aceştia sînt apreciaţi de tinerii făgărăşeni, dacă ar fi fost invitaţi sînt convins că numărul participanţilor s-ar fi dublat"



Bebechei Victoria, 70 de ani, Făgăraş, pensionară:

,,Evenimentul este aşteptat şi apreciat de făgărăşeni. Îmi pare rău că artiştii de renume de regulă încheie programul, adică urcă pe scenă tîrziu. Eu locuiesc pe strada 13 Decembrie 1918 şi îmi este frică de golani. Nu îmi permit să comand un taxi pentru că am o pensie mică. Propun organizatorilor să înceapă programul mai repede să-i vedem şi noi pe artiştii de renume"



Pop Florica, 70 de ani, Făgăraş, pensionară:

,,Este un eveniment foarte frumos, dacă s-ar organiza mai des ar fi şi mai bine. Aproape în fiecare an am participat la ,,Zilele Cetăţuii Făgăraşului". Muzica populară este pentru sufletul meu, dar ascult şi muzică uşoară. Şi artiştii noştri din Ţara Făgăraşului sînt la înălţime. Apeciez acest eveniment şi mă bucur că a devenit o tradiţie. Această manifestare culturală ne înveseleşte viaţa. Abia aştept să-i văd jucînd pe cei din Ansamblul Făgăraşului"