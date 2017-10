Trafic, o legendă a Făgăraşului

Istoria este cea mai frumoasă ştiinţă pentru că se ocupă cu evoluţia omenirii şi avansează odată cu ea. Are multe izvoare, scrise, epigrafice, numismatice, hidrografice. Dar cea mai frumoasă istorie este cea vie, povestită de oamenii care au însufleţit locurile şi le-au dat mireasmă. Fiecare om este o istorie, o poveste, fiecare oraş este o mică epopee şi îşi are, la rîndul său, micile sale istorii. Una dintre cele mai frumoase istorii ale Făgăraşului se numeşte ,,Trafic”. Muzica i-a însoţit pe oameni de-a lungul existenţei lor şi le-a dat bucuria de a trăi şi a-şi duce mai departe povara vieţii, uneori mai grea, alteori mai uşoară. Dorin Achim, Sorin Piciorea şi Dorin Vineş au făcut un arc peste timp şi au povestit în premieră pentru Monitorul de Făgăraş una dintre cele mai minunate poveşti adevărate care s-a petrecut în Ţara Făgăraşului. A fost odată, ca niciodată o cutiuţă muzicală numită TRAFIC.



Dorin Achim: ,,Bucuria de a cînta mi-a sădit-o preotul şi profesorul Buşilă“



,,M-am născut pe data de 19 aprilie 1959, la Făgăraş. Am făcut clasele primare la Şcoala Generală nr. 2 iar apoi le-am continuat la Liceul Industrial. Întreaga mea viaţă am fost artist liber-profesionist şi cînt din anul 1968. Bucuria de a cînta mi-a sădit-o preotul şi profesorul Buşilă. Am cîntat în corul şcolii şi în ,,Ansamblul de muzicuţe“ coordonate tot de el. El dirija şi totodată ne învăţa cum să cîntăm. Părintele Buşilă ştia să cînte la vioară, pian, muzicuţă şi chitară. Muzicuţa este primul instrument la care am învăţat să cînt. După muzicuţă a urmat chitara care are o altă poveste. Chitara am învăţat-o, într-un anumit fel, de la Dorin Vineş care cînta la chitară pe bancă, lîngă cetate. Pe urmă am lucrat prin Cartierul Florilor ca să pot face rost de bani pentru a-mi achiziţiona o chitară. Am făcut o formaţie cu care cîntam la Liceul Industrial, Cîntarea României, nunţi şi baluri. Îmi amintesc că Ovidiu Urmaciu avea dinaintea mea chitară luată de părinţi. Eu cîntam pe ascuns atunci pentru că părinţii mei nu erau de acord. Mai era cu noi Ciprian Skovronski la chitară iar la tobe era Ioan Păştona. Apariţiile erau ocazionale, cîntam în formaţia şcolii care nu avea nici măcar nume. După liceu am cîntat în cadrul Armatei, la Cîntarea României, unde am obţinut premiul I. Am fost într-o formaţie şi acolo. În perioada 1978-1980 m-a luat în armată un an şi şase luni, cum se făcea pe atunci. S-a prelungit însă termenul pentru că au intrat ruşii în Afganistan. Eu am făcut armata la UM 01041, clădirea dezafectată din cartierul Tudor Vladimirescu. Jumătate din noi eram ,,chimişti“ iar cealaltă jumătate făcea ,,cercetare“, adică erau la contra-informaţii. Eu am fost la cercetare. Am învăţat să trag cu toate armele, de la tanc, infanterie, artilerie. Făceam antrenamente adaptate pentru spionaj cu cadre specializate. Făceam cursuri de scafandri, supravieţuire şi judo. Concomitent am putut să mă ocup şi de pasiunea vieţii mele: muzica. Activam în cadrul formaţiei ,,Casei Armatei“ dar, la Cîntarea României, acompaniam la chitară poeziile pe care le spuneau ofiţerii. Ne dădeau biscuiţi pentru că nu se găsea pîine. Mîncam fasole cu biscuiţi. De ,,Ziua Armatei“ ne mai dădeau să bem cîte ceva şi pîine. Cînd am terminat stagiul militar am fost chemat de reprezentanţii Armatei să continui colaborarea artistică cu ei, mai ales în ceea ce privea ,,Cîntarea României“ dar nu am mai vrut să îmbrac haina de soldat, pentru că la spectacole trebuia să te duci îmbrăcat în uniformă. După ce am terminat armata, am cîntat ocazional la nunţi, baluri, după care împreună cu Sorin, care era prieten cu Ovidiu Urmaciu, am făcut strategia ca pe viitor să înfiinţăm o formaţie. În martie 1983 a luat astfel fiinţă ,,Trafic“. Membrii fondatori au fost Sorin Piciorea, Dorin Achim, Reinhold Faghi şi Lucian Vâju care este acum stabilit în Italia. Mai tîrziu a venit şi Mircea Antoneac. Am mers în această formulă cam 2-3 ani. Timp de 6-8 săptămîni toate week-end-urile le aveam pline. Marea noastră şansă a fost că am avut loc de repetiţii undeva pe Strada Lacului nr. 2, la mătuşa lui Luci Vâju. Ţin minte că am lucrat o piesă de la ora 9 dimineaţa şi pînă la 11 noaptea. Nu ne jucam, eram foarte serioşi. Reini cînta pe la Sîmbăta şi l-am întrebat dacă nu s-a săturat de asta. I-am spus: Hai să facem ceva serios! În acea perioadă l-am văzut cîntînd pe Mircea Mătăsaru şi îmi plăcea într-un mod deosebit. Mircea cînta foarte frumos muzică italiană, era mai soft. Pe Luci Vâju noi l-am învăţat să cînte şi a devenit un instrumentist foarte bun, un basist extraordinar. Şi-a cumpărat mai tîrziu o chitară ,,Rangers“. Instrumentele erau foarte greu de achiziţionat. Multe dintre ele le-am confecţionat noi iar altele erau aduse prin contrabandă. Am confecţionat chitară din cutii de conserve cu care cîntam în casă. Exersam cu un grif de chitară vechi cu Lucian Şandru, îi ziceam în glumă ,,Ţiganu“ pentru că era brunet. De acolo am început amîndoi să ne întîlnim. Prima dată am repetat împreună 7-8 luni şi încă nu vroiam să ieşim la spectacole“ a spus Dorin Achim.





Sorin Piciorea: ,,Cînd cîntam noi era ca în Las Vegas”



,,Treceau muzicanţi şi ne auzeau cum repetăm. Ei ne tot îmbiau să ieşim pe scenă dar noi le spuneam că nu ieşim pînă nu sună totul aşa cum ne-am propus noi. La Săsciori am avut primul bal, spre toamnă, după ce a început şcoala. Oamenii credeau că sîntem o formaţie din Braşov. Ţin minte că am cîntat odată în Hurez şi era o mulţime de oameni pe stradă iar în sală tinerii, inclusiv noi, stăteau înghesuiţi, de-abia au avut loc să danseze. La Hurez, copiii care au făcut balul, au scos 20.000 de lei vechi. Aveam doi inşi care lucrau pentru noi să instaleze luminile. Nu avea nimeni aşa ceva în Ţara Făgăraşului. Unul era Cristian Nan iar celuilalt îi spuneam ,,Plantă“. Cristi este acum în Germania. Mai era Ionel Androne care nu mai trăieşte. Făcea discotecă cu Cristian Nan. Cînd cîntam noi era ca în Las Vegas. Am cîntat la toate balurile posibile. Între Perşani şi Avrig nu ne-a scăpat nimic. Doar în Corbi şi în Luţa nu am fost“.



Dorin Achim: ,,La bal la Berivoi au adus vreo 6 autobuze să ne vadă”



,,Nea Gigi Poşta ne-a spus că a adus vreo şase autobuze cînd am cîntat noi la un alt bal, de data aceasta în Berivoi. Cu 7-8 săptămîni înainte nu puteam lua nicio comandă. Eu mi-am continuat activitatea şi în paralel. Mai tîrziu am colaborat cu Casa de Cultură din Făgăraş care ne-a oferit un spaţiu pentru repetiţii. La Cenaclul ,,Excelsior“ am făcut şi chitară clasică. Am cîntat, printre altele, ,,Romanţă anonimă“, ,,Bourre“ de Bach şi stăteau toţi neînţelegînd ce e. Cînd am cîntat la Codlea, unul din sală a strigat: No zi bă ceva şi din gură!. La ,,Cîntarea României“ mi-au spus că nu-mi pot da premiu pentru că piesele pe care le-am cîntat fac parte din repertoriul internaţional. Cenaclul se ţinea cam o dată la trei săptămîni“.



Piese din repertoriul internaţional la baluri



,,În orice formaţie contează prietenia care clădeşte şi ţine viaţa“ spune Dorin Achim. ,,Noi, în formaţie, aveam chitară armonie solo, chitară bass şi tobe. Singura trupă cu clapă care mi-a plăcut a fost Deep Purple. Este important de reţinut că am fost singura formaţie din Ţara Făgăraşului care cînta numai din repertoriul internaţional. De la 8.00 seara şi pînă la 5.00 dimineaţa cîntam numai piese din repertoriul internaţional în exclusivitate, nimic românesc, deşi am fost avertizaţi să nu facem treaba asta“ a spus Sorin Piciorea. ,,Cîntam Credence Clearwater Revival, Terry Jacks ,,Seaside in the Sunder“. Reini era vocalul. Mai cîntam John Denver, Joe Dolland, Elvis Presley, Beatles, Bee Gees cu piesa ,,Massachusets“, Eric Clapton, Smokie şi piese country. În general cîntam piese pe care oamenii să poată dansa“ rememorează Dorin Achim. Sorin Piciorea vorbeşte despre modul în care membrii trupei cîntau: ,,Toţi aveam caiete cu aceleaşi piese puse la aceeaşi pagină. La începutul fiecărui caiet era scris moto-ul: ,,Fapte, nu vorbe“. La un moment dat s-a dat o lege ca 80% din piese să fie în limba română şi să avem atestate. În ceea ce priveşte cîntarea pieselor în limba română, cine venea să ne controleze la bal în Săsciori sau în Berivoi? Cîntam rock, country-rock, country-blues, Eagles, rock-soft, Rolling Stones, Europe, Carlos Santana şi, foarte tîrziu, Modern Talking“.



Povestea atestatelor



,,Atestatele le dădeam la Bucureşti cu muzicieni cunoscuţi, deci nu era joacă. I-am întîlnit acolo pe Horea Moculescu, Ion Cristinoiu. Cristinoiu mi-a pus partitura în faţă. Noi cîntam o piesă, apoi ne chemau singuri şi ne puneau partitura în faţă. Nu eram „notişti“ dar ne-am descurcat. Nu ne era uşor nici nouă pentru că veneam obosiţi de pe drum“ spune Dorin Achim



Localurile din Făgăraş



,,Ne-am plimbat nu doar pe la baluri ci şi pe la cele mai importante restaurante din Făgăraş. Am cîntat la Mexico, Negoiu şi în Crama de la Cetate. La ,,Bar“ cînta numai Citrixul. Ţin minte o întîmplare amuzantă din vremea aceea. Era unul la Negoiu şi imita melodia unei piese de-a lui Santana vocal pentru că nu era în stare să o pună pe chitară“ spune cu umor Dorin Achim. ,,Acum este o modă ca o persoană să facă parte din cinci formaţii dar nu sînt mare fan al acestei idei“ este de părere Sorin Piciorea. ,,Nu mergeam cu alţii să nu stricăm prietenia din formaţie“ adaugă Dorin Achim. ,,Oricum, atunci nici nu prea era la modă“ a spus Dorin Vineş. ,,Am cîntat şi pe la cete. Cumva noi, şi nu numai, reprezentăm o parte din istoria acestui loc. Eu am scris o carte pe care încă nu am publicat-o: Importanţa muzicii în istoria omenirii“, a spus Dorin Achim. ,,De la bun început ne doream să facem performanţă dar am fost nevoiţi să cîntăm şi la baluri pentru a ne putea cumpăra instrumentele. Pe atunci formaţiile nu aveau standarde foarte ridicate: dorinţa supremă a instrumentiştilor şi cîntăreţilor era să iasă la nunţi“ a adăugat Sorin Piciorea.



Sorin Piciorea: ,,Mama a fost cîntăreaţă“



,,M-am născut pe data de 15 octombrie 1959, la Făgăraş. Mama, Silvia Piciorea, a fost cîntăreaţă, lucra la Combinat şi făcea parte din Ansamblul ,,Făgăraşul“. În anul 1969 a cîntat cu Ansamblul în Tunisia şi au ieşit pe locul I. Au venit doi colonei de la Casa Armatei din Bucureşti şi i-au propus să ne mutăm acolo pentru cariera ei dar mama a refuzat. Tata, Ion Piciorea, a fost inginer constructor (N.R- Silvia Piciorea a decedat cu trei săptămîni înainte de interviu). Mi-au plăcut tobele încă de mic, băteam în mese, tamburele şi castroane. Tata m-a dat mai întîi să studiez acordeonul cu profesorul Enescu de la Clubul Combinatului, dar după un an de zile nu m-am mai dus. În afară de tobe nu mi-a plăcut nimic. În şcoala generală (Generală nr. 1) am cîntat la radiodifuziune, era o emisiune locală. Ţin minte că am cîntat ,,Strugurel bătut de brumă“. Mai tîrziu, am cîntat în formaţia Liceului Radu Negru din Făgăraş. Trei dintre colegii mei de trupă erau de la real iar eu eram la uman. Clasele I-VIII le-am făcut la Generală nr. 1, doi ani de liceu i-am făcut la ,,Doamna Stanca“ iar după aceea am plecat la Radu Negru, pentru că acolo era secţie de uman ca să scap de matematică. Ţin minte că Liceul ,,Radu Negru“ avea tobe. Formaţia noastră, a liceului, se numea ,,Lyceum R 3“. La ,,Cîntarea României“, faza între licee, am ieşit pe locul I. Am cîntat ,,Lady in Black“ a lui Uriah Heep. Ne-am dus apoi la faza judeţeană care s-a desfăţurat la sala ,,Tractorul“. Aveam de cîntat trei piese. După prima piesă am încins sala iar lumea a început să fluiere. Nu am mai apucat să cîntăm celelalte două piese că s-a întors o membră a juriului spre noi şi a spus: ,,Juriul a hotărît să vă penalizeze pentru ţinută indecentă“. Noi eram îmbrăcaţi în ţinută obişnuită, de stradă: blugi, adidaşi, tricou. Era una de la U.T.C. care ne-a spus că trebuia să fim îmbrăcaţi în uniforme de elevi. După ce am plecat ne-am băgat la bere pe Republicii. Sistemul comunist ne-a traumatizat de mici, eram doar nişte copii în vremea aceea. Am fost descalificaţi pentru ţinută indecentă. În perioada 1978/1980 am făcut armata la depozitul de ţinute militare de la Şinca. Aici am mai cîntat cu nişte prieteni de plăcere, ca să nu îmi ies din mînă. După ce am terminat armata mi-am luat tobe şi am cîntat cu tot felul de isntrumentişti. Deja lumea mă cunoştea. În perioada 1980-1983 mergeam pe la baluri dar nu aveam o formaţie care să aibă un nume. În anul 1983, împreună cu Dorin, am lansat proiectul ,,Trafic“. De douăzeci de ani m-am stabilit în S.U.A. împreună cu soţia mea- Anisia, mai precis în Ohio. Am cîntat, în perioada 2003-2012, într-o formaţie cu fraţii Trîmbiţaş din Beclean cu care am cîntat, de altfel, şi prin anii 80 pentru că eram solicitaţi şi de către instrumentiştii de muzică populară. La nunţi şi la cete colaboram cu ei. În Făgăraş eu am lucrat ca merceolog la Uniune şi aprovizionam depozitul de librărie, materiale de construcţii şi mobilă. În anul 1997 am plecat în Elveţia, apoi am trecut în Italia unde am cîntat cu trupa ,,The Wave“ cu care am scos două piese pe care le-am inclus pe albumul nostru. În America am cîntat ocazional cu formaţia ,,Transilvania“ ca toboşar. Am cîntat la toate festivalurile româneşti, la balurile făgărăşenilor precum şi la aniversarea bisericilor româneşti, nunţi, botezuri etc. Eram recomandat de Trîmbiţaş. În anul 2003 Ghiţă Trîmbiţaş a plecat de la ,,Transilvania“ şi am făcut o formaţie doar din făgărăşeni: eu la tobe, Ghiţă Trîmbiţaş la saxofon, taragot, caval, fluier, cimpoi, Cornel Ungur la orgă şi Nicu Gabor, care a cîntat mult cu Citrixul, la chitară armonie şi voce. Cu timpul, cînd am văzut că în ţară nimeni nu a mai mers cu titulatura ,,Trafic“, i-am dat numele ,,Trafic“ şi formaţiei noastre din America. Am fost instrumentist în perioada 2003-2012. De şaisprezece ani am împreună cu soţia un bussines de curăţenie. Locuim într-o suburbie din Cleveland pentru că trebuie să fii nebun ca să stai chiar în oraş. În suburbii trăieşti o viaţă normală, ca în cartierul Florilor de la noi din Făgăraş”.



Proiectul ,,Trafic“ şi hăţişurile Levantului bucureştean



Odată cu experienţa balurilor, nunţilor, cetelor etc. membrii formaţiei s-au gîndit şi la un proiect al lor personal. ,,Am început să punem ordine în piesele proprii şi am făcut casete demo la casa de Cultură din Făgăraş, apoi ne-am dus cu ele la Bucureşti. Am plecat la Bucureşti cu Dorin, acolo erau redacţiile de ziare, studiourile, radioul, mass-media. Aici ne-am întîlnit şi cu Vali Sterian“ a spus Sorin Piciorea. ,,La Electercord, Paul Enigărescu, ne-a spus că ne cumpără piesele dacă o să apară ca şi cînd ar fi compuse de el“ îl completează Dorin Achim. ,,Enigărescu ne-a spus: eu vi le plătesc dar nu veţi putea dovedi niciodată că sînt ale voastre. Noi însă am refuzat decent spunîndu-i că trebuie să ne consultăm şi cu ceilalţi membri ai formaţiei noastre“ şi-a amintit Piciorea. ,,Mi-a plăcut însă atitudinea lui Horea Moculescu care ne-a lăudat piesele. Era prin 1992. Fiecare, dintre mine şi Sorin, aveam ideile proprii şi le-am orchestrat împreună“ spune Dorin Achim. ,,Aveam nevoie ca cineva să ne ia în serios. Pînă la urmă ,,Ecran-Magazin“, care era un săptămînal cu 800.000 de exemplare vîndute, ne-a luat în seamă. Cineva de acolo le-a ascultat şi a scris despre piesele noastre bine. Am avut noroc la ,,Ecran Magazin“ cu Mariana Sebeni care se trage din Viştea de Sus. A apărut mai întîi un articol laudativ în ,,Ecran-Magazin“ apoi la ,,Evenimentul zilei“. Titus Andrei, Şeful Radio de atunci, a văzut articolul despre noi în ,,Ecran-Magazin“ şi ne-a spus: ,,Vă dau Studioul 6 ca să vă înregistraţi albumul. Piesele noastre au rămas în Fonoteca ,,Compoziţii“



Sorin Piciorea: ,,Ne băteam cu Holograf Iris şi Compact”



Este numele primului album al trupei făgărăşene ,,Trafic“ prima şi singura trupă din Făgăraş care a reuşit să intre pe piaţa muzicii româneşti. ,,Am înregistrat albumul ,,Stop“ , care este alcătuit din 8 piese, sub îndrumarea regizorului muzical Viorea Ioachimescu şi cu Dan Dobre ca inginer de sunet. De atunci, cu coperta primului album, am încercat să scoatem în evidenţă Cetatea Făgăraşului. Înregistrările pentru primul album le-am făcut în formula: Sorin Piciorea, Dorin Achim, Mircea Antoneac şi Lucian Şandru. Dorin Achim s-a retras pe cariera solo şi a fost înlocuit cu Dorin Vineş. Albumul ,,Stop“ a ieşit în cele din urmă într-o formulă de trei: eu, Dorin Vineş şi Mircea Antoneac“ a spus Sorin Piciorea. ,,Cred că Lucian Şandru a fost cel mai bun basist din Făgăraş. Acum este stabilit în America“ a spus Dorin Achim. ,,Mai exact în Florida“ îi completetează Dorin Vineş. ,,Am fost daţi la Radio cu prima componenţă. În august 1994 am avut lansarea la magazinul ,,Muzica“ din Bucureşti unde au venit toate televiziunile. Piesa ,,Rar“ a ajuns pe locul I în top ,,Radio România Actualităţi“ şi s-a menţinut acolo timp de două luni. Piesa ,,Run Away“ a fost în topul ,,Radio-Fun“, primul post de radio particular din România. A ajuns pe locul II iar în topul anual al postului de radio s-a menţinut pe poziţia 21. Am fost publicaţi în reviste precum ,,Baricada“, ,,Pop rock and show“ a lui Andrei Partoş. Ne băteam cu Iris, Holograf, Compact, Dida Drăgan, Laurenţiu Cazan, Metrock din Oradea, Metropol din Oradea, Antract etc. La ,,Evenimentul Zilei“ era Alex Revenco. Între anii 1993-1997 nu a fost zi în care să nu fi fost difuzată o piesă de-a noastră pe un post de radio“ a spus Sorin Piciorea.



,,Paradoxtil”, medicament pentru stres



,,În anul 1996 am scos albumul ,,Paradoxtil“ ca pe un medicament pentru stress. Era un album de-a dreptul paradoxal, cu stiluri diferite. Am vrut să dovedim că formaţia noastră poate cînta orice. Un instrumentist care se respectă poate să cînte pe chitară atît ,,sîrba“ cît şi Santana. Eu băteam la tobe de la muzică populară pînă la rock şi blues. Albumul ,,Paradoxtil“ a fost un amestec de piese rock, reggae, blues, baladă, folk-rock. A fost lansat la ,,Hard and Heavy Cafee“ din Bucureşti. Drept galerie am avut un autocar de elevi de la liceele ,,Radu Negru“ şi ,,Doamna Stanca“. Era prin noiembrie 1996, pe Valea Prahovei fulguia cînd ne-am dus. Au fost televiziuni, posturi de radio etc“ spune Sorin. ,,Am avut lansare şi la Casa de Cultură din Făgăraş“ completează Dorin Achim. ,,Paradoxtil a fost lansat şi în Braşov, la librăria ,,Şt.O.Iosif“ unde ne-a susţinut scriitorul Mircea Brenciu, văr cu Horea Brenciu. După aceea, între cele două albume, Casa de Discuri ,,Vivo“, cînd s-a dat legea cu drepturile de autor, a plecat la Moscova unde a scos o compilaţie cu 10 trupe româneşti: Celelalte Cuvinte, Sarmale Reci, Cargo, Compact şi noi cu piesa ,,Run Away“. Am cumpărat caseta din Bucureşti. Au scos-o de capul lor fără să ne întrebe. ,,Paradoxtil“ editat cu Casa de Discuri ,,Cat Music“. Rotton-ul nu ni l-a putut scoate pentru că se apropia sezonul colindelor“ spune Sorin Piciorea.



Pow-Wow Combo, ultimul album



,,În anul 2003 am venit într-un concediu de 10 săptămîni pentru a marca 20 de ani de la înfiinţarea formaţiei. Cu această ocazie am scos cel de-al treilea album pe care l-am intitulat ,,Pow-Wow Combo“. Termenul de ,,Pow-Wow“ vine din limbajul apaşilor şi face referire la întîlnirile indienilor iar ,,Comb“ vine de la combinaţie. Practic, pe acest album sînt două piese noi ,,Vacanţa“ şi ,,Partid“, plus alte două piese cu formaţia ,,The Wave“ din Italia pe care le-am inclus avînd acordul lor. Lansarea albumului a avut loc la Casa de Cultură din Făgăraş. Au participat televiziuni din Făgăraş, Braşov, Sibiu etc. Acesta a fost ultimul nostru album“ a explicat Sorin.



Dorin Vineş: ,,Cu Trafic am avut cele mai mari satisfacţii profesionale“



,,M-am născut în Arad, pe data de 13 ianuarie 1955. Am fost căsătorit de două ori şi am doi băieţi stabiliţi în Germania: Adrian, din prima căsătorie şi Eduard din a doua căsătorie, sora lui Rein. Cînd eram la Arad, tata mi-a cumpărat o chitară la vîrsta de 12 ani dar ulterior a regretat că mi-a luat-o. Tata era inginer şi a fost director la I.S.C.I.P Şercaia. În Arad am început colaborarea cu formaţia ,,Carusel“ care era consacractă pe vremea aceea în ţară. Virgil Iuga era liderul. Nu am materializat însă nimic cu ei pentru că tata a fost detaşat cu serviciul la Făgăraş. Dacă rămîneam în Arad era bine. Aveam o piesă compusă de mine şi ei vroiau să mă acompanieze la Casa de Cultură. Şcoala şi liceul le-am făcut înainte să ajungem la Făgăraş. La liceul sportiv am făcut un an şi trei ani la Liceul Agricol din Salonta ca să pot termina şcoala. Eu eram cu chitara, nu mă interesa pe mine şcoala. Îmi plăcea din şcoală doar engleza, franceza, la care mă descurc şi acum binişor, şi geografia. Primul contact muzical la Făgăraş l-am avut cu Cristi Piteşteanu, după aceea am colaborat cu ,,Hyperion“ de la Combinat şi am cîntat cu ei la serile de dans. Era o formaţie bună în componenţa: Nicu Gabor (chitară), Eugen Gabor (chitară bas) care avea porecla ,,Carbon“, unul Călin la tobe, eu la chitară şi voce, Reindd Arpad solist vocal, Călin Merişor care era un saxofonist şi un instrumentist de excepţie cu care am cîntat şi în Cramă. De doi ani cînt vara la terasa fiului lui Călin Merişor, Daniel Călin, unde mă simt foarte bine şi sper să mai colaborăm şi în anii următori. Am mai cîntat şi în Sibiu vreme de 5 ani cu negativele de cînd nu mai am formaţie. La Făgăraş am trecut prin ,,Citrix“ şi ,,Prolix“. În sezonul 1981 şi 1991 am fost cu Citrix-ul la mare: la ,,Mioriţa“ în Mamaia şi ,,Mercur“ în Saturn. Am mai cîntat la Barul din Cetate şi în Cramă cu formaţia Hyperion împreună cu Călin Merişor şi George Rotaru. În Cramă am cîntat cu instrumentişti de excepţie: Eugen Tunaru la clape care a mai cîntat la Cluj, Dan Ponciu din Codlea care era tot clapist, Nicu Gabor (chitară armonie, voce), Nelu Cucu toboşar şi Rudi Lobel. A urmat apoi colaborarea fructuoasă cu ,,Trafic“. Ca şi component al trupei pot să spun că am avut cea mai mare satisfacţie profesională. Deţin două atestate în muzică pe care le-am luat la Bucureşti ca solist instrumentist şi solist, ambele examene sisţinute cu Horia Moculescu. Am mai cîntat cu formaţia ,,Atlantis“ în care am fost coleg cu Viorel Buică (bas), Lucian Şandru (bas), Mihai Metea (tobe), Radu Galfi (clape şi inginer de sunet) şi Alex Balasz la chitară bas. În momentul de faţă sînt liber-profesionist “ a spus Dorin Vineş.



,,Trafic“ de-a lungul vremii



,,Din formaţia noastră au făcut parte, de-a lungul vremii, Mircea Antoneac care este profesor la Clubul Elevului unde predă chitara, Ovidiu Bogdan (chitară şi voce) care a avut o moarte dramatică, a căzut din blocul turn, Nicu Săvulescu (bas), Gabi Filipoiu (orgă, voce), Dorin Vineş (chitară solo, chitară armonie şi voce), Dori Urdea (bas), Mihai Gheorghe“ a spus Sorin Piciorea. ,,Pe Mihai tot eu l-am învăţat să cînte la chitară bass. A avut cofetăria din Combinat dar a plecat. Sorin a fost nevoit să treacă la voce după ce Reini a plecat în Germania.“ a spus Dorin Achim. ,,Nu mi-a plăcut niciodată la voce“ spune Sorin Piciorea. ,,La orgă improvizam iar la tobe am fost trimis de Sorin prin sat, la o ceată, cînd el se ocupa cu instalarea instrumentelor la cămin. Cel mai greu este să baţi ritmul de învîrtită. Ţin minte că a venit un copil la mine şi mi-a arătat. Sorin a fost sufletul şi motorul formaţiei noastre“ spune Dorin.



Sorin Piciorea despre România



,,După atîţia ani petrecuţi în S.U.A pot spune că sînt chestii care îmi plac şi care nu îmi plac. Unul din lucrurile negative pe care le-am constatat este înţepenirea într-un sistem care, de 27 de ani, nu duce nicăieri. Pentru mine sînt nişte dezamăgiri crunte. Am avut alegeri în Decembrie dar cei aleşi nu au găsit de cuviinţă decît să vină cu Ordonanţa 13. Asta era prima chestie care trebuia făcută, să dea drumul la hoţi? În Jugoslavia a fost război civil. Sînt vreo şapte state care au luat-o de la zero iar toată lumea care merge în Croaţia şi Slovenia rămîne cu gura căscată. Deşi nu ne-am bătut cu nimeni, aşa cum au făcut ei, ţara arată ca după război. Singurul politician care m-a impresionat în toţi anii de după 90 a fost Coposu şi, dacă aş avea bani, aş plăti adminsitraţiei locale să pună numele său principalului Bulevard din Făgăraş“.



