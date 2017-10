Primarii din Ţara Făgăraşului sînt convinşi că vor pierde finanţarea pe PNDL din cauza birocraţiei Ministerul a redus cu o lună termenul aferent depunerii documentaţiilor impuse pentru semnarea contractelor de finanţare

A fost PNDL I prin 2014, a urmat PNDL II în 2017 şi cu siguranţă va exista şi un PNDL III. C-aşa-i la noi. N-a durat prea mult bucuria primarilor de a-şi vedea proiectele de dezvoltare locală incluse în ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale Sevil Shhaideh ce presupunea finanţarea lor, respectiv PNDL II. Şi asta pentru că de la lista iniţială pînă la semnarea contractelor de finanţare pentru fiecare proiect în parte este cale lungă şi anevoioasă. Sînt condiţii greu de nîndeplinit, după cum spun dezamăgiţi primarii din Ţara Făgăraşului. ,,Pentru semnarea contractelor trebuie să depunem o documentaţie stufoasă, cu certificate de urbanism, cu fel şi fel de avize, licitaţii, proiecete bine documentate. Este un fel de a nu se finanţa proiectele locale. Prea puţini primari vor reuşi să se prezinte la Minister cu documentaţii complete. Iar dacă proiectele nu au toate condiţiile îndeplinite nu se vor semna contractele de finanţare” explică primarii făgărăşeni. De cînd a fost făcut public ordinul privind proiectele depuse pe PNDL II, primarii bat drumul Bucureştiului pentru a obţine informaţii şi avize. ,,Am avut ca termen de depunere a documentaţiilor 30 noiembrie 2017, dar de o săptămînă termenul a fost schimbat în 30 octombrie” spun dezamăgiţi primarii. ,,Vă informăm că încheierea contractelor de finanţare dintre UAT şi MDRAPFE pentru obiectivele aprobate la finanţare PNDL 2017-2020 se poate face pînă la 31.12.2017, doar pentru obiectivele de investiţii pentru care se transmite documentaţia completă, iar cheltuielile respectă standardele de cost în vigoare şi în acest sens, vă rugăm să transmiteţi documentaţia necesară încheierii contractelor de finanţare pînă cel tîrziu la data de 30.11.2017” comunica Ministrul primarilor la sfîrşitul lunii iulie a.c.

Condiţiile impuse de PNDL II

Finanţarea investiţiilor prin PNDL impune beneficiarilor condiţii stricte care trebuie îndeplinite pentru că în caz contrar aceştia pierd finanţările. Printre documentaţiile cerute de Minister sînt: documentaţia tehnico-economică, devizul general, acte administrative, studii de specialitate, expertize tehnice, audit energetic după caz, studiu topografic vizat de OCPI, HCL privind aprobarea indicatorilor economici, HCL privind finanţarea de la bugetul local a cheltuielilor pentru amenajarea terenului, studiile de fezabilitate, studiile din teren, expertizele tehnice, asistenţa tehnică, taxele pentru avize, organizarea procedurilor de achiziţie, a organizării de şantier, pentru probele tehnologice, certificatul de urbanism, HCL pentru regimul juridic al investiţiei. În Ţara Făgăraşului sumele cele mai mari au fost aprobate la comunele conduse de primari PSD, Hârseni, Lisa, Jibert, Şoarş, Şinca Veche, iar la Făgăraş sau Victoria s-au aprobat maxim 1, 2 proiecte deşi au fost depuse cel puţin patru. Mministrul Sevil Shhaideh a împărţit bugetul de 30 de miliarde de lei alocat acestui program pe criterii politice şi mai puţin pe necesităţile comunităţilor locale. Conform site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale, sînt finanţate prin PNDL II în perioada 2017-2020, 9.500 de obiective de investiţii, din care 2.500 de creşe şi grădiniţe, 2.000 de şcoli şi 5.000 de alte obiective, cu suma totală de 30 de miliarde de lei credite de angajament.



În privinţa semnării contractelor de finanţare, cei mai optimişti dintre edilii locali din Ţara Făgăraşului sînt cei ce aparţin partidului de guvernămînt, iar la polul opus se află toţi ceilalţi.

- ,,Am 4 proiecte aprobate pentru comuna Hârseni, iar acum lucrărm la documentaţii şi avize. Un proiect este în valoare de 13.471.000 lei, modernizarea drumurilor comunale; altul de 4.261.000 lei se referă la modernizarea DC 69 A de 4,4 km, pe Valea Sebeşului; un proiect de 5.575.000 lei este pentru realizarea de rigole şi podeţe în comună, iar al patrulea de 498.000 lei este pentru modernizarea sistemului de iluminat public stradal cu leduri. Nici nu mă gîndesc să nu pot obţine avizele necesare pentru semnarea contractului. Avem de obţinut avize de la SGA, Distrigaz, Electrica” spune cu încredere primarul comunei Hârseni, Mihai Olteanu, PSD.

- ,,Singurul proiect aprobat este canalizarea în satele comunei Recea în valoare de 20 milioane de lei. Impunerea datei de 30 octombrie pentru depunerea documentaţilor şi nu 30 noiembrie cum a fost iniţial va duce la pierderea finanţării. Nu este timpul necesar pentru obţinerea certificatelor de urbanism emise de CJ Braşov, a avizelor de la instituţiile publice, Mediu, SGA, etc. Ne-am întîlnit la CJ Braşov toţi primarii pentru a vedea ce este de făcut. Nu avem susţinere, asta este concluzia. Probabil va mai fi şi un PNDL 3 pentru că vor rămîne mulţi bani necheltuiţi. Poate asta a fost şi intenţia celor din minister” a spus Gheorghe Lazea, primarul comunei Recea, PNL.

- ,,Comuna Beclean a obţinut un singur proiect, modernizarea DC 71Beclean, în valoare de 1.699.417 lei. Am depus mai multe proiecte, dar a fost aprobat doar acesta deşi investiţiile propuse erau foarte importante pentru comună. Acest drum comunal nu duce nicăieri în sensul că de la limita comunei noastre drumul aparţine comunei Recea care, deocamdată, nu are în proiect de modernizare a lui. Încercăm să obţinem toate avizele pentru semnarea contractului” a spus primarul comunei Beclean, Claudiu Motrescu, PNL. În privinţa acestui drum, DC 71, primarul comunei Recea, Gheorghe Lazea, spune că va depune un proiect la PNDL III care oricum va exista pentru că vor rămîne fonduri necheltuite de la PNDL II.



- Şi comuna Voila a depus la Ministerul Dezvoltării Regionale patru proiecte pentru finanţare prin PNDL II. Surpriza a fost mare atunci cînd edilii locali de la Voila au citit lista proiectelor aprobate de ministru Sevil Shhaideh. Din patru proiecte depuse, doar unul a fost aprobat, cel referitor la reţeaua de canalizare din satul Voivodeni. ,,Nu mai înţeleg nimic, am depus două proiecte identice pentru reţea de canalizare în satul Voivodeni şi în satul Cinşor. Proiectul pentru Voivodeni a fost aprobat pentru finanţare, iar cel pentru Cinşor, nu. Cetăţenii sînt revoltaţi că nu am primit finanţare. Aceste fonduri erau şansa noastră de a face canalizare în Cincşor" a spus primarul comunei Voila, Gheorghe Osalciuc care încearcă să semneze şi contractul de finanţare cu ministerul. Primăria Voila a primit finanţare în valoare de 4.825.281 lei pentru reţeaua de canalizare de la Voivodeni. (Lucia BAKI)