Este o practică în administraţiile publice locale de a recurge la rectificări de buget, caz în care prognozele financiare stabilite la început de an să fie date peste cap. Cel mai des se schimbă destinaţia banilor de investiţii, dar rămîn nemodificate sau chiar suplimentate sumele aferente plăţii salarilor. Toate aceste modificări de buget sînt însuşite de consilierii locali prin vot în cadrul şedinţelor de plen organizate lunar. La nivelul Făgăraşului o rectificare bugetară a fost votată în plenul CL Făgăraş desfăşurat la sfîrşitul lunii septembrie cînd o serie de investiţii au fost amînate sau realizate parţial, iar banii redistribuiţi la alte capitole. Întrebat primarul Gheorghe Sucaciu despre aceste noi modificări în buget, edilul local a explicat situaţia prin procedurile prevăzute de legislaţie care sînt de durată şi costisitoare. Mutarea Pediatriei stă într-un memoriu

Aflat în chinurile facerii de peste 7 ani, proiectul de mutare a secţiei de Pediatrie din Spitalul Municipal Făgăraş în pavilionul central al unităţii spitaliceşti nu poate fi încă implementat. Asta chiar dacă în bugetul pe 2017 au fost alocaţi banii necesari investiţiei, respectiv 1.790.000 de lei. Şi dacă tot am amintit de secţia Pediatrie şi de proiectul privind mutarea acesteia să facem o scurtă prezentare a investiţiei. Mutarea secţiei de Pediatrie în pavilionul central al Spitalului Municipal Făgăraş este un proiect ce a dat naştere la multe controverse, dar despre care s-a făcut vorbire din 2011. Deşi părţile s-au înţeles asupra modificării, totuşi proiectul n-a fost implementat nici pînă astăzi. Delăsarea celor de la Spital a făcut ca de anul trecut, din vară, investiţia să fie preluată de Primăria Făgăraş care a alocat şi fondurile necesare realizării ei. Este vorba despre 1.790.000 de lei, sumă provenită exclusiv din bugetul local. De cînd s-a analizat posibilitatea mutării secţiei, s-au perindat la spital trei rînduri de manageri, Laurean Gheţea, Adina Ursu şi Erik Cocchetti. Deşi era necesară investiţia pentru a oferi micilor pacienţi condiţii normale de spitalizare, dar şi pentru a se face economie la bugetul spitalului (facturile de căldură şi apă caldă depăşeau 100.000 lei într-o lună de iarnă), nimeni nu a luat în serios proiectul. După 7 ani de la demararea acestuia, secţia a rămas în continuare în aceleaşi condiţii. ,,Proiectul a fost întocmit de o firmă din Bucureşti, iar avizele legale trebuiau obţinute de Spital. Avizele nu au fost obţinute, dar nici proiectul n-a fost predat beneficiarului de către proiectant, o firmă din Bucureşti. Abia în luna august 2017, la multe insistenţe, proiectantul a predat documentaţia. Pentru a putea demara lucrările conducerea spitalului trebuia să depună un memoriu la DSP Braşov, dar nu s-a făcut acest lucru. Am alocat banii de investiţie în acest an tocmai pentru a finaliza o investiţie necesară spitalului. Întrucît nu sînt obţinute toate avizele şi autorizaţiile pînă la această oră, am decis să nu ţinem banii blocaţi şi să mutăm o parte din sumă la alte investiţii, mai precis 1.500.000 lei. S-au păstrat aproape 300.000 lei banii necesari organizării licitaţiei, obţinerii de avize. Pînă la sfîrşitul anului vom face licitaţia, iar anul viitor vom demara lucrările cu banii alocaţi din bugetul local 2018. Vom vorbi cu proiectantul pentru a mai reduce acest buget. Mutarea sumei aferente proiectului Pediatrie nu înseamnă renunţarea la investiţie” a explicat primarul Gheorghe Sucaciu.

Circulaţia banilor între capitolele de buget

La ultima rectificare de buget, suma de 4.469.480 lei a fost distribuită la alte capitole de cheltuiueli decît cele stabilite la începutul anului 2017. De unde au fost diminuate sumele şi care au fost destinaţiile banilor, au fost deciziile aleşilor locali din municipiu.

- De la achiziţii clădiri şi terenuri a fost luată suma de 470.180 lei

- De la consultanţă pentru reabiliotare termică a clădirilor din şcoli s-a luat suma de 100.000 lei

- Lucrările la Pediatrie amînate pentru suma de 1.500.000 lei

- Lucrări reabilitare sediu Bibliotecă din strada Mihai Viteazu, suma de 242.000 lei

- Consolidare şi restaurare monumente istorice a fost mutată suma de 400.000 lei

- Lucrări reabilitare Turnu roşu din Cetate, suma de 350.000 lei

- Întreţinere zone verzi a rămas fără suma de 300.000 lei

- Achiziţie toaletă publică ecologică cu suma de 45.000 lei nu se mai face

- Extindere iluminat public în municipiu, suma de 250.000 lei, se amînă

- Consultanţă amenajare drum forestier a rămas fără suma de 100.000 lei

- Asfaltare drumuri, fără suma de 100.000 lei

- Lucrări reabilitare strada D-na Stanca- strada Crinului, fără suma de 600.000 lei

- Înfiinţare barieră calea ferată str. Vlad Ţepeş se amînă, suma de 100.000 lei

- Sume sub 100.000 lei au primit altă destinaţie decît cea iniţială: exemplu: centrală termică Cetate (50.000 lei), lucrări reţele termice seră (9.700 lei), etc.

Edilii locali au stabilit ca sumele diminuate de la lucrările menţionate mai sus, respectiv suma totală de 4.469.800 lei, să fie alocate la următoarele cheltuieli:

- Cheltuieli de personal la secţia dezvoltare: 270.000 lei

- Pentru bunuri şi servicii: 180.000 lei

- Echipamente pentru Poliţia Locală: 50.000 lei, iar pentru personal: 130.000 lei

- Lucrări reparaţii la căminul 3 de la Colegiul ,,Aurel Vijoli”: 290.000 lei

- CSM Făgăraş: 200.000 lei

- Protecţia Mediului: 1.010.000 lei

- Amenajare arhivă: 335.000 lei

- Lucrări la acoperişul Vila 1 din cartierul Combinat şi pentru imobilele din strada Salcîmilor: 200.000 lei

- Curăţenie: 110.000 lei

- Dotări: 147.000 lei

- Adăpost cîini: 100.000 lei

- Transporturi (lucrări drumuri) 2.007.000 lei din care plombe la străzi: 600.000 lei, reparaţii trotuare: 620.000 lei, reparaţii drumuri: 470.000 lei, studii fezabilitate pentru drumul Făgăraş-Şona: 182.000 lei.

Rectificarea s-a realizat şi la veniturile bugetare. Bugetul local a fost majorat cu: 133.560 lei de la FEDR (Fondul European de Dezvoltare), prin subvenţii de la bugetul de stat pentru susţinerea proiectelor europene: 20.430 lei, vînzare locuinţe către chiriaşi: 18.290 lei, valorificarea unor bunuri publice: 17.290 lei şi din donaţii: 47.690 lei.