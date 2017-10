Gazdele şi-au aşteptat oaspeţii îmbrăcaţi în frumoasele costume populare Musafirii au fost impresionaţi de infrastructura comunei, de şcoală, biserică şi mai ales de Munţii Făgăraşului Delegaţia din Republica Moldova a vizitat Transfăgărăşanul şi castelele din Făgăraş şi Bran

O delegaţie oficială din comuna Slobozia din Republica Moldova a vizitat comuna Ucea, în perioada 5 - 9 octombrie a.c. Vizita a fost organizată după ce o delegaţie similară din comuna Ucea a poposit peste Prut, în comuna Slobozia cu care s-a înfrăţit. Joi, 5 octombrie a.c., în jurul orei 10.00, un grup de 16 persoane din care au făcut parte primarul, funcţionari publici şi consilieri locali au ajuns în satul Ucea de Jos. Delegaţia a fost întîmpinată la intrarea în sat de cinci călăreţi care fluturau steagurile celor două ţări. În faţa sediului Primăriei Ucea, fraţii de peste Prut au fost întîmpinaţi de primarul Marian Băcilă, de viceprimarul Adrian Grovu, de consilierii locali, de angajaţi ai primăriei, de elevii de la şcoală, dar şi de localnici, toţi îmbrăcaţi în haine de sărbătoare. Oaspeţii au fost întîmpinaţi cu tradiţionala pîine şi sare, aşa cum se cuvine unei gazde primitoare. Întîlnirea a fost emoţionanţă, iar intonarea imnurilor celor două ţări a răsunat în centrul satului.



,,Ne-am rupt de patria mamă"

Invitaţii au fost conduşi în sala de şedinţe a Primăriei Ucea unde primarul Marian Valentin Băcilă le-a urat bun venit fraţilor de peste Prut după care, vădit emoţionat, a vorbit primarul din satul Slobozia. ,,A trecut deja un secol de cînd am fost rupţi de patria mamă, iar noi vrem să ne păstrăm identitatea, limba, istoria, cultura. Sîntem foarte bucuroşi că Dumnezeu a vrut să fim înfrăţiţi cu comuna Ucea. Cînd s-a făcut înfrăţirea dintre judeţul Braşov şi Raionul Ştefan Vodă din Republica Moldova i-am rugat ca satul nostru să se înfrăţească cu un sat care are cel mai bun primar şi aşa au făcut. Înfrăţirea este o picătură din dorinţa noastră de a fi români. Ne bucurăm că sîntem alături de dumneavoastră şi vreau să vă spun că sînteţi atît de frumoşi, iar dacă aş fi poet scriam o poezie sau o proză, dacă eram sculptor îl scupltam pe primarul Marian Băcilă pentru că este atît de frumos în costum popular. Comuna Ucea este superbă, aşezarea geografică, munţii sînt superbi, dar cea mai mare bogăţie sînt oamenii din aceste locuri cu inimă mare şi foarte receptivi. Din ce am văzut, comuna Ucea are realizări mari şi este meritul acestor oamenilor harnici, energici, adevăraţi români" a spus primarul Analolie Zavalişca, din comuna Slobozia - Republica Moldova.



Proiecte comune



În luna iunie a.c., primarul comunei Ucea, Marian Valentin Băcilă, viceprimarul Adrian Grovu, consilierii locali, dar şi angajaţi ai primăriei s-au deplasat în Republica Moldova pentru semnarea actelor de înfrăţire. Atunci s-a stabilit ca înfrăţirea să se regăsească şi în proiecte comune, concrete. Aşa se face că un prim proiect comun este în infrastructură. Primăria Ucea va finanţa o parte din acest proiect. ,,Executăm o lucrare de extindere iluminat stradal în sat, cu ajutorul primăriei Ucea care va finanţa jumătate din investiţie. Pentru noi este mare lucru, de la vorbe am trecut la fapte. Astfel de proiecte vor mai fi, dar toate la vremea lor. Prin această înfrăţire vrem să ne integrăm în ţara româneacă, în ţara mamă. În urma acestei vizite dorim să atragem investitori la noi în localitate. În viitor ne-am propus să organizăm o întîlnire a oamenilor de afaceri de la noi din Raionul Ştefan Vodă şi din comuna Ucea" a mai spus primarul Analolie Zavalişca.



Munţii şi infrastructura i-au impresionat pe moldoveni

- ,,Noi revenim cu drag în această patrie pentru că strămoşii noştri sînt aici, ne unesc istoria, limba şi neamul. Cei doi primari care au semant această înfrăţire, au făcut-o la momentul potrivit. Este foarte bine, toată lumea a acceptat această înfrăţire şi susţin acest proces pentru integrarea neamului. Generaţiile tinere trebuie să ne urmeze exemplul promovînd valorile naţionale şi autentice. Această înfrăţire este benefică din punct de vedere cultural, spiritual, economic şi politic pentru bunăstarea cetăţenilor atît din Republica Moldova cît şi din Romînia" a spus Petru Berdos, directorul Scoli Gimnaziale ,,Alexandru cel Bun" din satul Slobozia.

- ,,Am fost surprinşi de primire, cazare şi program. Avem ocazia să cunoaştem nişte oameni deosebiţi, cu principii şi foarte primitori. Comuna Ucea este foarte frumosă. Nu am fost niciodată în această zonă, dar muncţii sînt superbi şi vreau să calc pe potecile lor. La noi, zona este de cîmpie, iar aici muntele este la doi paşi. M-a impresionat infrastructura care este foarte dezvoltată comparativ cu a satului nostru" a spus consilierul local, Eremenco Svetoltlane.



Au vizitat instituţiile publice şi zona

Delegaţia a vizitat toate birourile din Primăria Ucea, iar primarul Marian Valentin Băcilă le-a explicat organigrama şi serviciile din primărie. Alte obiective vizitate au fost Şcoala Gimnazială şi biserica din satul Ucea de Jos. ,,Şcoala este foarte frumoasă, iar copiii poartă uniformă, acest lucru ne-a plăcut foarte mult şi împreună cu primarul poate vom impune şi noi aceste uniforme în şcoală. Am asistat un pic la o lecţie de educaţie plastică, dar copiii lucrau şi nu au fost deranjaţi de prezenţa noastră. Elevii ne-au pregătit un program artistic, au interpretat cîteva cîntece patriotice la care am plîns, copiii au reuşit să ne transmită emoţii, apoi am dansat alături de ei. Directorul instituţiei ne-a povestit istoria şcolii după care am plecat la biserică. Şi aici am fost impresionaţi de corul bisericii şi de preotul satului care ne-a uimit prin inteligenţă. După slujbă preotul ne-a dat sfaturi pentru susţinere de la om la om şi de la naţiune la naţiune" a mai spus directorul şcolii gimnaziale, Petru Berdos. N-a lipsit din programul întîlnirii, masa tradiţională româmească organizată la căminul cultural din Ucea de Jos. Gospodinele satului s-au întrecut în reţete tradiţionale, cu sarmale, cu cîrnaţi, cu ciaun, cu preparate din porc, cu mămăligă, bulz şi lapte de bivoliţă. Delegaţia a fost condusă pe Transfăgărăşan, la Bâlea, la Albota, la Sibiu, dar şi la Făgăraş, Braşov şi Bran. Schimbul de experienţă dintre cele două comune înfrăţite va continua, ca de altfel şi proiectele pe care le-au stabilit de comun acord. (Carla Tatu)