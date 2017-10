Un cămin cultural modern răsare la marginea satului



O clădire impunătoare, cu etaje, cu multe geamuri, cu amprentă la sol de sute de metri pătraţi răsare la marginea satului Sebeş. S-a chinuit mult pînă să fie ridicată de la sol, dar după aproape un deceniu răzbate semeaţă spre cer. Nu-ţi mai atrag atenţia nici bălăriile din zonă, nici drumurile neasfaltate, nici deşeurile aruncate la întîmplare, nici cîinii fără stăpîn care te opresc să ajungi în zonă, mai precis undeva pe strada Stadionului. Este clădirea căminului cultural al satului Sebeş din comuna Hârseni. Primarul comunei Mihai Olteanu, PSD, pare încîntat de construcţie, dar mai bucuros că în sfîrşit edificiul va fi finalizat în curînd. ,,Cam 95% este gata, mai trebuie să se facă faţada, amenajarea curţii şi trebuie demolată clădirea din faţă” spune primarul. Căminul cultural a fost un proiect demarat prin 2008 de fostul primar al comunei Andrei Comaniciu, dar pus în practică abia în 2011. A costat 2,5 milioane de lei, bani alocaţi de la bugetul local. Pe lîngă povestea fondurilor ajunse la investiţie cu ţîrîita, mai există şi o altă poveste, a firmei care a cîştigat licitaţia pentru executarea lucrărilor şi care prin 2014a intrat în insolvenţă. Duplex SA a continuat lucrările, în limita fondurilor primite de la beneficiar, Primăria Hârseni, iar azi se apropie de finalizarea lucrărilor. ,,Proiectul este grandios, uitaţi ce stîlpi groşi are. Amprenta la sol este de 400 mp, are două etaje, fiecare cu o suprafaţă de 160 mp. În faţă avem sala de festivităţi, iar la clădirea principală avem demisol unde vor fi amenajate magazii, wc-uri şi camera centralei termice pe gaz. Parterul va fi tot o bucătărie, la etajul I este amplasată sala de consiliu, iar la etajul II se vor amenaja camere de locuit. Sus, peste sala de festivităţi am pus gresie, este un fel de terasă, iar pe clădire este placă din ciment. Lucrările nu mai durează mult, cîteva săptămîni” a declarat Lucian Niţulescu, şef de echipă la Duplex, şantierul de la Sebeş. Primarul Olteanu spunea anul trecut că a obţinut o finantare de la Ministerul Dezvoltãrii Rurale în valoare de 3 milioane de lei pentru căminul cultural din Sebeş. ,,Anul trecut am semnat contractul de finantare, iar în functie de lucrãrile executate se va face decontarea. Este un proiect frumos, sala de spectacole este în formã de semicerc, iar deasupra ei vom amenaja o terasã. Dotãrile necesare vor fi achizitionate din bani de la bugetul local. Deja am cumpãrat scaunele pentru sala de spectacole si urmeazã sã achizitionãm mesele" a spus primarul Mihai Olteanu. Sătenii sînt de părere că un cămin cultural era necesar în sat, dar noua clădire face notă discrepantă cu restul satului. ,,Nu aveam cămin, nu aveam unde să facem pomeni sau alte evenimente. Este necesar, dar uitaţi-vă ce clădire imensă. Cîţi bani s-au dus acolo de atîţia ani? Erau alte priorităţi, nu avem apă, drumuri, satul este mizerabil” spun sătenii. (L.B.)