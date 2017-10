Pensionarii cu venituri mari şi cu influenţă sînt angajaţi la falimentara Pirochim de unde încasează lefuri de mii de lei Angajaţii societăţii nu şi-au primit salariile pe luna decembrie 2016 şi nici pe septembrie 2017 Datoriile şi numărul de pensionari angajaţi la Pirochim cresc de la o lună la alta

Sindicaliştii din industria de apărare s-au întîlnit vineri, 6 octombrie a.c. în zona turistică Sâmbăta de Sus pentru a analiza situaţia societăţilor în care lucrează şi pentru a lua o decizie legată de întîrzierea şi neplata salarilor restante. La masa discuţiilor cu mai marii din Federaţie a fost şi neplata lefurilor aferente lunii decembrie 20016. ,,Vom face miting la Bucureşti, nu ne-am primit drepturile salariale pentru decembrie 2016. Nici salariul pentru luna septembrie a.c. nu l-am încasat. Angajaţii sînt supăraţi pentru că problema banilor doare cel mai mult. Nu ştiu ce să le răspund cînd mă întreabă de salarii" a spus Ioan Nistor, liderul de sindicat de la Pirochim. Angajaţii de la SC Pirochim SA din Victoria îl găsesc vinovat de neplata salarilor pe directorul societăţii care, spun ei, ar fi susţinut politic de conducerea Romarm. Sindicaliştii spun că vor da în judecată Romarmul şi Ministerul Economiei pentru neplata salariile din luna decembrie 2016. La Pirochim sînt 71 de angajaţi.



Pensionarii întind cardul pentru o leafă de la Pirochim

La Pirochim şi-au găsit un loc călduţ şi bine plătit o serie de pensionari care cîndva au fost bine încadraţi la fabricile din Victoria. Chiar dacă aici producţie nu există, angajările continuă. Cel puţin aşa susţin angajaţii prin vocea liderului de sindicat. ,,Ne-am săturat de această situaţie. Nu de mult directorul a organizat interviu pentru cîteva posturi la birouri. Lista de pensionari din fabrică creşte de la lună la lună, dar bani pentru salariile noastre nu avem. 12 pensionari îşi desfăşoară activitatea la Pirochim. Din cauza acestora nu ne luăm salariile. Stau în birouri şi nu fac nimic. Bugetul pentru salarii s-a gătat, nu ştiu de unde ne vor da salariile pentru că noi nu producem nimic din 2002 cînd am livrat ultimele comenzi de pulberi. Fabrica este în conservare" au spus angajaţii. În 14 august 2013 a fost numit director la Pirochim Milică Palade care l-a înlocuit pe Ilisie Octavian care s-a pensionat. Numirea a fost una politică aşa cum se practică în orice unitate Romarm. După doi ani de mandat, respectiv la 31 iulie 2015, consiliul de administraţie de aici i-a prelungit mandatul lui Palade. Angajaţii Pirochim spun că pensionarii cu dare de mînă au fost reangajaţi în fabrică pe bandă rulantă. Pensionarii reangajaţi au fost cuprinşi în serviciile de birou sau în pază. Pe lista persoanelor care încasează şi pensie şi salariu se află şi

- Soţii Irimie Radu Mircea şi Lidia (ingineri)

- Ilisie Octavian, fostul director

- Vulcu Mariana (economist)

- Popa Zenaida (inginer laborant)

- Cornel Sarsamă

- Lenuţa Trofin

Pentru a obţine un punct de vedere oficial, am încercat să-l contactăm pe telefonul mobil pe directorul Milică Palade, dar acesta nu a răspuns la apelurile redacţiei. Telefonul fix de la birourile Pirochim nu funcţionează, iar accesul în incinta fabricii este interzis.



Toboganul pierderilor de la Pirochim

Nu mai este o noutate că majoritatea fabricilor ce fac parte din Romarm nu au producţie de mai mulţi ani. Pe poarta Pirochim SA, de exemplu, n-a mai plecat nicio comandă cu produse din 2002 şi tot de atunci fabrica este în aşa zisa conservare. Numărul de salariaţi deşi nu a fost redus, cheltuielile salariale au crescut în acelaşi ritm cu datoriile. Aşa cum arată raportările financiare ale Pirochim semnate de directorul Milică Palade şi de contabila şefă Angelica Baciu postate pe site-ul Romarm, datoriile societăţii la 30 iunie 2017 reprezintă cam un sfert din capitalul şi activele societăţii, respectiv 4.726.734 lei. De bună seamă că societatea este pe pierderi de ani buni, ultimele înregistrate (30 iunie a.c.)fiind la nivelul sumei de 219.374 lei. Pirochim SA are un buget de cheltuieli cu personalul angajat în valoare de 1.177.847 lei. Un simplu calcul arată că salariul mediu brut pe societate este de 2.765 lei. Pentru plata acestor lefuri, dar şi pentru funcţionare, conducerea societăţii aşteaptă subvenţii de la buget (Romarm), la finele lunii iunie 2017 suma acestora fiind de 6.522.524 lei. Asta în condiţile în care la nivelul Romarm se discută despre închiderea societăţii. Pirochim are de plătit la bugetul local datorii de 3.153.032 lei, iar la bugetul de stat (asigurări sociale) 4.044.111 lei. Conform bilanţului la şase luni, societatea are de plătit salariaţilor sume restante în valoare de 331.543 lei, iar colaboratorilor 67.200 lei. (M.F.)