Ca niciodată Căminul pentru persoane vîrsnice ,,Castanul" din Victoria nu şi-a ocupat toate locurile disponibile. Cinci locuri îşi mai aşteaptă locatarii în acest cămin unde beneficiază de cazare, masă şi asistenţă medicală. Numai că există o condiţie pentru a trece pragul azilului, un buget lunar cuprins între 2.292 la 2.390 lei. Fără această sumă, vîrstnicii singuri care au întradevăr nevoie de adăpost şi de asistenţă medicală sînt categoric refuzaţi. Se ştie că din luna februarie 2017, preţul practicat la azilele de stat a fost triplat, de la 885 lei lunar la 2.400 lei. A fost momentul în care bătrînii cu pensii mici au fost scoşi din instituţie. La ,,Castanul” a fost cazul a două persoane care nu au avut venituri lunare la nivelul taxei de cazare. În prezent la azilul din Victoria sînt internaţi 25 de beneficiari din care 13 sînt femei şi 12 bărbaţi.



Internată de urgenţă



Elvira Darocz are 65 de ani şi a fost internată în regim de urgenţă la azilul ,,Castanul" din Victoria. Femeia este un caz social şi a fost primită în centru fără nicio taxă. DGASPC Braşov suportă cheltuielile. ,,Am ajuns cu ambulanţa la Victoria în data de 21 septembrie 2017, după un accident rutier. În ziua respectivă ploua torenţial şi mi-am pus o pungă pe cap, am vrut să traversez strada, nu m-am asigurat şi m-a lovit un autoturism. Noroc că nu avea viteză că mă omora. Şoferul a sunat la 112 şi aşa am ajuns la Spitalul Judeţean Braşov unde mi-au pus piciorul stîng în ghips şi apoi m-au internat în regim de urgenţă în acest centru. Mă durea tot corpul, dar am avut noroc cu medicul care a avut grijă de mine" a spus Elvira Darocz. ,,M-am speriat ştiind că a fost victima unui accident rutier, l-am rugat pe medicul chirurg să vină să-mi consulte pacienta să stau liniştit că nu are afecţiuni mai grave. Nu au fost complicaţii şi sper să-şi revină cît mai repede" a spus medicul de la ,,Castanul”, Ştefan Scarlat.



,,Viaţa s-a schimbat peste noapte"



Din luna mai 2016, Elvira Darocz nu mai are act de identitate, nu are locuinţă şi a fost cazată la centru de noapte din Braşov. ,,Am locuit 10 ani la fiica mea în Iralia şi am venit în ţară să-mi depun actele pentru dosarul de pensie. Fata mi-a spus să renunţ la pensie şi să locuiesc în continuare la ea. Nu am vrut să stau pe capul lor, cu toate că i-am ajutat în casă, făceam curat, mîncare şi aveam grijă de cei trei nepoţei. Am vrut să am pensia mea şi aşa am plecat din Italia. Am venit cu autocarul şi am ajuns în jurul orei 2.00 noaptea la Braşov. M-am dus în gară să-mi petrec noaptea să nu deranjez pe nimeni, fiind obosită am adormit şi mi-au furat bagajul. Dimineţa cînd m-am terzit mi-am dat seama că nu mai am geanta şi geamantanul. Am început să plîng, au venit poliţiştii, dar nu au mai găsit nimic. Şi aşa viaţa mea s-a schimbat peste noapte. Am ajuns să dorm în centrul de noapte şi să mănînc la cantina săracilor. Am rămas fără telefon, bani şi acte. Am locuit cîteva zile la nişte prieteni, după care m-am dus din nou la centrul de noapte. Am ajuns într-o situaţie fără ieşire. Copiii mei nu ştiu nimic de mine. Nu îi pot contacta pentru că nu mai am numerele de telefon. M-am rugat la toate bisericile să pot ajunge din nou în Italia, la fiica mea. Dacă o ascultam, nu eram astăzi aici. Angajatele azilului mi-au promis că mă ajută cu acte şi încearcă să ia legătura cu fiica mea. Nu vreau să stau aici" a mai spus Elvira Darocz.



Nu mai este listă de aşteptare



În perioada 2014 - 2015 la DGASPC Braşov o istă de aşteptare pentru internarea persoanelor la Complexul de servii ,,Castanul" din Victoria. Eliberaea unui loc se făcea doar în urma decesului vreunui beneficiar. Din acest moriv DGASPC a făcut demerduri pentru a mări capacitatea centrului ajungînd la 50 de locuri. Din luna februarie a.c., de cînd s-a triplat taxa, localnicii nu se mai înghesuie să-şi depună acte pentru internare. O altă problemă a azilului este personalul angajat care renunţă la locurile de muncă din cauza lefurilor prea mici comparativ cu volumul de muncă . La centru de bătrîni îşi desfăşoară activitatea 13 angajaţi, cu jumătate de normă un medic, asistenţi medicali, un maseur şi cîţiva îngrijitori.



