,,Ecoterm sistează procesele legate de taxa pe ţeavă”

Susţine noul director general de la SC Ecoterm SA, Alexandru Muşat



SC Ecoterm SA mai este încă societatea Municipalităţii, unicul acţionar fiind CL Făgăraş. Pînă în prezent nu a fost modificat acţionariatul deşi investitorul, firma Gaz Energy Ecoterm SRL, a terminat de plătit achiziţia datoriilor Ecotem în valoare de 600.000 de euro în luna mai 2017. Pachetul majoritar al acestor acţiuni a fost cel mai dezbătut subiect în ultimul an, părţile, respectiv legislativul sau parte din el şi investitorul, necăzînd de acord asupra lui. În data de 27 octombrie 2017 se va întruni adunarea generală a acţionarilor, adică CL Făgăraş, care va analiza din nou situaţia. Tot atunci acţionarii, consilierii locali, trebuie să-şi numească un reprezentant la conducerea Ecoterm, un administrator special care să le reprezinte interesele în societate. Şi totodată să semneze tranzacţia acţiunilor cu noua firmă. Fostul administrator care era şi director general, Marius Tişcă, se pare că a refuzat să semneze un astfel de document, caz în care a demisionat. La ora actuală, lichidatorul, SC Top Expert SPRL din Braşov, este cel care a numit directorul general şi cel care decide asupra activităţii societăţii. Asta pînă la sfîrşitul acestui an cînd Ecoterm, se pare, va ieşi din insolvenţă. În altă ordine de idei, Ecoterm SA trebuie să fie condusă de un administrator special şi un director general, aşa cum impune legislaţia. Monitorul de Făgăraş a stat de vorbă cu noul director general Alexandru Muşat pentru a prezenta cititorilor situaţia reală de la Ecoterm, tariful Gcaloriei şi taxa pe ţeavă. Ecoterm vinde Gcaloria către populaţie cu 243 lei şi o cumpără cu 167 lei, profitul fiind de 76 de lei din care 26 lei plăteşte abonatul, iar 50 lei reprezintă subvenţia de la bugetul local.



Reporter: De ce aţi preluat conducerea Ecoterm SA?

Alexandru Muşat: Am acceptat funcţia de director general la Ecoterm SA la rugămintea lichidatorului care a sesizat anumite aspecte neconforme la această societate. Am preluat pentru a ne lămuri asupra acestor aspecte mai ales că am lucrat la SC Gaz Ecoterm Energy SRL şi lucrez la proiecte mari în acest domeniu. Avem un audit intern şi după ce avem toate elemenetele voi da publicităţii concluziile. Voi face o evaluare tehnică la centrale şi reţele. Fostul director a fost demis din cauza lipsei de transparenţă. Pot spune că îmi este greu cu naveta, dar vreau să facem treabă, să punem pe picioare un sistem bun.

R.: Cîţi angajaţi are Ecoterm şi pe cîţi vă bazaţi?

A.M.: Sînt 31 de angajaţi şi pot spune că volumul de muncă este mare, avem un deficit de personal. Mă bazez pe toţi angajaţii care trebuie să fie performanţi. N-am înţeles de ce la Ecoterm se lucrează, dar nu sînt bani de salarii? Ecoterm trăia din datorii. Sînt multe pierderi.

,,Ecoterm va ieşi din insolvenţă”

R.: Se poate spune că Ecoterm SA este dezastru pentru municipalitate? Spun asta pentru că societatea este a CL Făgăraş, acţionar unic.

A.M.: Nu este. Este într-un echilibru instabil, dar poate ajunge pe linia de plutire. Vă promit să o fac. Vreau să fiu corect. Deocamdată mai trebie să mă obişnuiesc cu zonele din oraş, cu străzile. Zilnic sînt în stradă, la blocuri, acolo unde se semnalează probleme.

R.: Ecoterm va ieşi din insolvenţă sau va intra în faliment? În decembrie expiră perioada, nu? Vă ajută subvenţia de la bugetul local, plătită de Primăria Făgăraş în fiecare an?

A.M.: Vă asigur că Ecoterm SA va ieşi din insolvenţă. Nu ne ajută subvenţia din primărie, dar ne-a ajutat firma Gaz Ecoterm Energy prin investiţiile sale.

Investitorul şi-a plătit doar achiziţia

R: Gaz Energy Ecoterm SRL şi-a plătit doar achiziţia, n-a investit în Ecoterm şi vorbim de cele 600.000 de euro atît cît au fost datoriile Ecoterm. Cîte apartamente mai sînt branşate la sistemul centralizat?

A.M.: Aproape 2000 de apartamente sînt branşate la sistemul centralizat, iar rebranşările continuă. Pînă acum avem peste 300 de apartamente rebranşate şi se continuă montarea de sisteme pe blocuri.

Scandalul de la asociaţia ,,Trandafirul”

R.: La asociaţia de proprietari ,,Trandafirul” din cartierul Tudor Vladimirescu s-a iscat un scandal legat de acest sistem pe care firma Gaz Energy Ecoterm l-a montat pe scară. Locatarii spun că Ecoterm a tăiat ţeava înainte de a fi blocul branşat la sistemul nou amenajat pe scară şi au rămas fără apă caldă şi căldură. Cine a greşit?

A.M.: Acolo locatarii se ceartă între ei. Au semnat un contract şi apoi nu l-au mai recunoscut. Cum să fac o investiţie de 150.000 de lei pe o scară şi apoi să renunţ la ea? Eu rămîn cu o investiţie, cu banii blocaţi. Oamenii ne-au spus că ei au semnat pentru a scăpa de taxa pe ţeavă. Mai avem acolo de montat substaţia şi apoi sistemul este funcţional. Am legat din nou ţeava pînă la finalizarea lucrării. Oamenii trebuie să se înţeleagă între ei.

Tarif de 243 lei/gcalorie

R.: Aţi semnat contracte cu locatarii şi asociaţiile de proprietari pentru livrarea de energie termică. Ce preţuri vor plăti făgărăşenii la căldură şi apă caldă? Care va fi preţul Gcaloriei?

A.M.: Nu vă pot da costurile pentru încălzirea locuinţelor pentru că diferă de la caz la caz. Fiecare locatar îşi deschide sau îşi închide căldura cînd vrea, unele blocuri sînt izolate altele nu. O gcalorie costă 243 lei, iar locatarul plăteşte 193 lei/gcalorie, restul fiind subvenţia de la primărie. Ecoterm cumpără de la Gaz Ecoterm Energy gcaloria cu 167 lei, tarif aprobat de ANRSC.

,,Oamenii se spală cu apa din calorifere”

R.: Vorbeaţi de pierderi. Care este cauza lor?

A.M.: Reţelele sînt distruse. Chiar am propus ca noi să facem investiţii în aceste reţele din susbsoluri dacă ne ajută şi primăria. Pe de altă parte se fură apa caldă, apa din calorifere. Oamernii se spală cu apa din calorifere. Voi colora această apă pentru a stopa furturile.

R. Cum atrageţi făgărăşenii spre rebranşare la sistemul centralizat?

A.M.: Am plecat de la puterea exemplului. Am braşşat gratiuit pe Câmpului şi lumea se declară mulţumită. Intrăm agresiv şi rebranşăm apartamentele, deja avem peste 300.

R.: Pentru apartamentele legate la sistemul centralizat, cînd daţi drumul la căldură?

A.M.: Furnizăm căldură la cererea locatarilor. Echipele noastre lucrează la umplerea reţelelor. Am sistat toate lucrările pe verticală pentru a umple conductele. Şcolile, grădiniţele, le-am deschis pe toate. Vreau să dezvoltăm sistemul, să atrag cît mai mulţi abonaţi spre acest sistem pentru că avem preţuri bune. La spital nu vreau să am niciun bolnav care să dîrdîie de frig, vreau ca acei bolnavi să fie ok. Sistemul să fie automatizat, controlat. Deja se lucrează acolo şi va fi tot sistemul independent pe secţii, fiecare să deschidă cînd vrea. Şi la Pediatrie, la fel. Încerc să fac un sistem performant, să fie bine pentru oameni. Nu vorbesc mult, fac.

,,Termenul de taxă pe ţeavă trebuie scos din memoria oamenilor”

R.: Ce faceţi cu taxa pe ţeavă? Dar cu procesele care sînt pe rol în instanţă şi nu sînt de loc puţine?

A.M.: Sistemul nu are treabă cu taxa pe ţeavă, legea şi normele ANRSC au dus la aceste calcule. Dacă o scot taxa, am intrat în puşcărie. Taxa pe ţeavă continuă pentru că legea impune calcularea acesteia în blocurile care nu au sistem modernizat. Dacă un bloc este debranşat total nu avem treabă cu taxa pe ţeavă. Ce a fost a fost, eu vorbesc de ceea ce va fi de acum încolo. Le spun la toţi să se branşeze la noi inclusiv cei cu centrale de apartament, noi le punem tot la dispoziţie. Taxa pe ţeavă trebuie să o scoatem din memoria oamenilor. Ţeava care trece prin apartament şi dă căldură trebuie plătită, în caz contrar trebuie izolată. Cei care au centrale nu plătesc. Procesele aflate pe rol legate de taxa pe ţeavă vor fi sistate.

(Lucia BAKI)