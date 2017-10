,,Poftiţi, poftiţi fără de frică

Pardoseala nu-i de sticlă

Pardoseala-i de asfalt,

V-aşteptăm la noi în sat”



La Drăguş a fost sîmbătă, 14 octombrie a.c., nuntă mare. Evenimentul a fost finanţat de Primăria Drăguş şi de Consiliul Judeţean Braşov.

Toată comunitatea a luat parte la manifestaţie, iar nunta a fost organizată şi prezentată cu toate ingredientele unei nunţi tradiţionale. ,,De la mire, alaiul a plecat la naşi, iar de la naşi la mire şi apoi la mireasă. Invitaţii au aşteptat alaiul la Muzeul satului. Pe traseu am avut un repertoriu bogat de stigături. În acest an evenimentul ,,Nuntă prin fotografie" a venit cu ceva nou, nuntaşii s-au pozat gratuit cu mireleşi mireasa, dar şi singuri imortalizînd momentul" a spus Cristina Fogoroş. ,,La Drăguş continuăm obiceiurile şi tradiţiile strămoşeşti. Pregătirile de nuntă au început cu o săptămînă înainte. Nunta tradiţională s-a încheiat cu un program artistic de muzică populară şi ansambluri folclorice. Vreau să le mulţumesc tuturor celor care s-au implicat în acest proiect şi celor care au fost prezenţi la eveniment" a spus primarul comunei Drăguş, Cornel Greavu. Finanţarea acestui proiect ,,Nuntă prin fotografie" a fost de 55.650 lei din care 44.200 lei cofinanţare de la Consiliul Judeţean Braşov şi 11.450 lei din bugetul Primăriei Drăguş.



Uliţele satului au prins culoare



Eroii principali ai evenimentului au fost mireasa şi mirele, Cătălina Fogoroş şi Raul Guşeilă, naşii- familia Fogoroş Adrian şi Mărioara, socrii mari- familia Stoia Dorel şi Lucia, iar socrii mici- Guşeilă Ioan şi Mariana. La Drăguş, obiceiurile de nuntă se păstrează din moşi strămoşi. ,,Noi sîntem bătrîni şi nu ne mai ducem la nunţi, dar am ieşit la poartă să admirăm nuntaşii. Aceste obiceiuri îmi trezesc frumoase amintiri şi mă bucur că această nunta de la Drăguş a devenit o tradiţie. Tot satul este în sărbătoare. Cînd a trecut alaiul prin faţa porţii am simţit emoţii, dacă eram şi noi mai tineri mergeam la nuntă" a spus Aurica Trîmbiţaş de 72 de ani. ,,Toate strigăturile le ştiu, în tinereţe nu lipseam de la nicio nuntă. Obiceiurile de la nuntă sînt cele mai frumoase, satul a înflorit, străzile au prins şi ele culoare prin frumoasele costume populare. Cînd e o zi de sărbătoare la noi în sat toată lumea se îmbracă în costum popular care este cel mai colorat din tot ţinutul şi chiar din ţară. Tradiţiile şi obiceiurile noastre sînt deosebite" a spus Scurtu Olimpia de 72 de ani.



Casa miresei, muzeul satului ,,Dimitrie Gusti"



Casa miresei a fost muzeul satului ,,Dimitrie Gusti. Aici curtea a fost neîncîpătoare, iar invitaţii au aşteptat sosirea mirelui şi a naşilor. Mireasa a fost împodobită, iar fetele din sat au adus plocoane şi au strigat tot felul de strigături, mustrări şi au aşteptat venirea mirelui şi naşilor. ,,Momentul de la muzeu cred că a fost cel mai reuşit. Soacrele s-au mustrat între ele, am auzit zeci de strigături. Întreg satul a purtat ţinută de sărbătoare. Evenimentul a fost la superlativ, mireasa, mirele au foarte frumoşi. În curtea muzeului am fost serviţi cu vin şi cozonac. Nu lipsesc de la nicio manifestare din Drăguş, această comunitate este o gazdă primitoare şi mereu venim cu drag în comuna Drăguş" a spus Ioana Cristea.



Eveniment promovat în Braşov



Evenimentul ,,Nuntă prin fotografie" a fost promovat şi în Piaţa Sfatului din Braşov, duminică, 1 octombrie a.c. unde peste 300 de pliante au fost împărţite de angajaţii primăriei. ,,În Braşov, am primit un pliant despre acest eveniment şi mi-a plăcut ideea nunţii. Am venit însoţit de prietena mea şi am fost impresionaţi. Mirii erau superbi, naşii, nuntaşii toţi aveau bună dispoziţie, au jucat, au cîntat şi au mîncat. Costumele populare sînt deosebite. Am făcut zeci de poze, cu alaiul, primirea zestrei, cu mirii, cu oala cu sarmale, cu artiştii, dar şi la hora care s-a încins în faţa scenei. Mă bucur că am venim la Drăguş, la nunta satului, un eveniment deosebit, felicit organizatorii. Cu siguranţă vom veni şi la anul, ne-am simţit foarte bine" a spus Adrian Enescu din Braşov de 39 de ani.



Ioan Bocşa şi Sergiu Ciparu, invitaţi de seamă







Pe scena de la Drăguş auurcat Mioara Gravu, Ansamblul folcloric din Drăguş, Ansamblul din Jibert, iar vedetele serii au fost Ioan Bocşa şi Sergiu Ciparu însoţiţi de grupul ,,Icoane”. ,,Din partea mamei mă trag din satul Viştea. În urmă cu trei generaţii, familia Şandru a plecat din această zonă şi s-a stabilit la Alba. La Drăguş am amintiri frumoase, în urmă cu 30 - 40 de ani am cîntat la multe evenimente. Aici am un prieten foarte bun, pe Leon Jurcovan. Cînd ne-a invitat primarul Cornel Greavu la eveniment şi ne-a explicat tema manifestării, atunci ne-am gîntit să venim cu grupul ,,Icoane”. Nu puteam lipsi de la nunta tradiţională din inima Ţării Făgăraşului" a spus renumitul artist Ioan Bocşa. ,,Spectacolul a fost de nota zece, vedetele serii Ioan Bocşa şi Sergiu Ciparu au făcut spectacol. Am cîntat şi am jucat în rînd cu ei" a spus Ioan Gavrilă. ,,La nuntă au fost prezenţi mulţi străini, oameni necunoscuţi, nu ştiu de unde au aflat de eveniment. Aştept cu nerăbdare momentul lui Ioan Bocşa, îmi plac melodiile lui. Toţi care au urcat pe scenă au cîntat şi au dansat foarte bine" a spus Remus Găbrean care s-a postat în faţa scenei.



Meniu tradiţional



Organizatorii au pregătit un meniu bogat care se servea în trecut la nuntă, din produse tradiţionale. ,,Pregătirile de nuntă au început cu cîteva zile înainte de eveniment. Prima dată am făcut cumpărături cu ajutorul femeilor din sat. Joi, 12 octombrie a.c., am opărit varza pentru găluşte (sarmale). Reţetele au fost respectate aşa cum făceau bunicuţele noastre. Acum doi ani am făcut şi supă de pui cu tăiţei de casă, dar anul acesta am schimbat meniul. Am făcut găluşte în care am amestecat carnea tocată cu carne tăiată bucăţele. Am făcut pîine de casă, din meniu nu a lipsit hurezul cu lapte de drigană cu scorţişoară sau gem de căpşuni. Trei ceaune de hurez am fiert şi 1000 de găluşte. Ne-am pregătit pentru 350 de persoane. Nuntaşii au avut în meniu şi scoverzi. Mă bucur că la eveniment au venit şi turişti din zona turistică Sîmbăta de Sus, din Braşov, Sibiu şi din alte părţi ale ţării" a spus Mariana Guşeilă.



Expoziţie cu vînzare